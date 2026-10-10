علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق در روز چهارشنبه به ریاض سفر خواهد کرد و مسایل امنیتی و اقتصادی مشترک کشور‌های منطقه در دستور کار آن قرار دارد.

جوان آنلاین: علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق، چهارشنبه آینده در چارچوب یک سفر رسمی راهی ریاض پایتخت عربستان سعودی خواهد شد و پس از آن به کویت سفر می‌کند.

به گزارش النهار، این سفر نخست‌وزیر عراق در حالی انجام می‌شود که سفر قبلی وی در اواخر ماه ژوئیه گذشته، در پی تشدید تنش‌های امنیتی و حملات به مقر‌های نیرو‌های حشد شعبی که با مشارکت آمریکا انجام شده بود، به طور اضطراری لغو شد.

بر اساس این گزارش، الزیدی در جریان سفر منطقه‌ای خود با مقام‌های کشور‌های حوزه خلیج فارس درباره پرونده‌های امنیتی و اقتصادی مشترک و همچنین تحولات منطقه و پیامد‌های آن بر ثبات امنیتی و اقتصادی کشور‌ها گفت‌و‌گو خواهد کرد.

یکی از محور‌های اصلی این سفر، تأکید بغداد بر مخالفت با انجام هرگونه حمله علیه کشور‌های منطقه از خاک عراق خواهد بود.

گفته می‌شود نخست‌وزیر عراق در جریان سفر به این کشورها، همچنین بر عزم دولت خود برای پیگرد و پاسخگو کردن هر طرفی که در عملیات فرامرزی از این دست دست داشته باشد، تأکید خواهد کرد.