تجمع اعتراضی در محکومیت برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با تظاهرات مسالمت‌آمیز دانش‌آموزان در این کشور با حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و دانش‌آموزان، مقابل سفارت فرانسه در تهران برگزار شد.

جوان آنلاین: این تجمع از بعداز ظهر امروز (شنبه) در خیابان نوفل‌لوشاتو و در مجاورت سفارت فرانسه آغاز شد. شرکت‌کنندگان در این تجمع با سر دادن شعار‌هایی همچون «دانش‌آموز فرانسه آزاد باید گردد»، «الله‌اکبر»، «مدعی دموکراسی، قاتل دانش‌آموز» و «سفیر فرانسه اخراج باید گردد»، اعتراض شدید خود را نسبت به بازداشت گسترده محصلان فرانسوی و استاندارد‌های دوگانه غرب در زمینه حقوق کودک اعلام کردند.

به گزارش ایسنا، تجمع‌کنندگان همچنین پلاکارد‌ها و بنر‌هایی با مضامین اعتراضی در دست داشتند که روی برخی از آنها شعار «جای پلیس در مدرسه نیست» نوشته شده بود.

در برجسته‌ترین بنر این تجمع، تصویری گرافیکی از امانوئل ماکرون و دونالد ترامپ، رؤسای‌جمهور فرانسه و آمریکا به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده همدستی مدعیان غربی در سرکوب و خشونت بود؛ در این بنر، در حالی که دستی با پرچم فرانسه روی دهان یک دانش‌آموز قرار گرفته بود، شعار‌هایی به زبان فرانسوی با مضمون «دانش‌آموزان ما هدف نیستند» (Nos étudiants ne sont pas des cibles) و «توقف حملات علیه دانش‌آموزان فرانسوی» درج شده بود و در گوشه سمت راست این تصویر، عکسی از جنایات آمریکا در میناب قرار داشت. همچنین پوستر‌هایی نمادین مانند تصویری از واژه «دموکراسی» در بندِ دستبند پلیس در میان جمعیت دیده می‌شد که کنایه‌ای آشکار به تناقض رفتاری دولت فرانسه در مواجهه با آزادی بیان بود.

این تجمع در شرایطی شکل می‌گیرد که فرانسه از اواسط شهریورماه صحنه اعتراضات گسترده دانش‌آموزی است. این اعتراضات که با مطالباتی نظیر کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و کاهش بودجه آموزشی آغاز شد، اکنون با اعتصاب‌های سراسری کارکنان دولت گره خورده است. بر اساس آمار‌های رسمی که از سوی لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه اعلام شده است، تنها در یک هفته بیش از ۵ هزار نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شده‌اند که ۸۵ درصد آنها زیر سن قانونی بوده‌اند.

از سوی دیگر، تجمع امروز در تهران واکنشی به مواضع اخیر مقامات فرانسوی در ایران نیز محسوب می‌شود. «پیر کوشار»، سفیر فرانسه در تهران، اخیراً با انتشار ویدئویی از حافظ‌خوانی خود، گزارش‌ها درباره وضعیت بحرانی کشورش و سرکوب معترضان را «اراجیف» و «اخبار جعلی» توصیف کرده بود؛ موضعی که با واکنش تند معترضان در تجمع امروز مواجه شد و آنها با سر دادن شعار‌هایی خواستار اخراج وی از کشور شدند.

یکی از سخنوران اظهار داشت: هدف از برگزاری این تجمع دخالت در امور داخلی فرانسه نیست، بلکه امروز شاهد سرکوب گسترده دانش‌آموزان از یکی از مدعیان دموکراسی هستیم که در امور ایران دخالت کرده است. ما اینجا فریاد می‌زنیم که استاندارد دوگانه شما را قبول نداریم و هرگز به دنبال بی‌احترامی و توهین به مردم فرانسه نیستیم، بلکه درحال ابراز همراهی و همدردی خود با مردم فرانسه هستیم.