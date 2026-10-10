کد خبر: 1383768
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

تیراندازی در پنسیلوانیا آمریکا؛ ۹ نفر کشته شدند

2 مقامات محلی اعلام کردند که بر اثر وقوع یک تیراندازی در شهر ایری واقع در پنسیلوانیا در آمریکا، ۹ نفر از جمله ۲ کودک و یک زن باردار جان باختند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه ان بی سی، در پی تیراندازی فردی مسلح در خانه‌ای در ایالت پنسیلوانیا واقع در آمریکا، ۹ نفر از جمله ۲ کودک و یک زن باردار جان باختند.

به گزارش این رسانه، پلیس حوالی ساعت ۵ به وقت محلی و در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع تیراندازی، به محل حادثه در خانه‌ای در شهر «ایری» (Erie) اعزام شد.

بنا بر اعلام این رسانه، مأموران هنگام ورود به محل، جسد دو زن را در حالی که بر اثر اصابت گلوله دچار جراحات مرگبار شده و بر مسیر مقابل خانه افتاده بودند، پیدا کردند.

فرد مظنون که به سلاح کمری مجهز بود، در داخل خانه سنگر گرفت و وضعیت تقابل و بن‌بستی میان او و تیم عملیات ویژه پلیس ایجاد شد. در جریان این رویارویی، چندین گلوله در داخل خانه شلیک شد. فرد ضارب که هویتش شناسایی نشده است، بر اثر آنچه ظاهراً جراحت ناشی از شلیک به خود بود، جان باخت.

تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.

برچسب ها: تیراندازی ، آمریکا ، پنسیلوانیا
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