شنیده شدن صدای انفجار مهیب در فرودگاه ریاض

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، عصر امروز صدای انفجار مهیب از فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض شنیده شد.

جزئیات بیشتری درباره علت انفجار، محل دقیق وقوع و خسارات احتمالی آن هنوز منتشر نشده است.

بعد از ظهر امروز جنگنده‌های سعودی، در چهار نوبت، فرودگاه بین‌المللی صنعا، پایتخت یمن را هدف قرار دادند.

فرودگاه بین‌المللی صنعا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی یمن، در طول سال‌های جنگ این کشور بار‌ها هدف حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قرار گرفته است.

حملات به این فرودگاه، فعالیت‌های هوانوردی غیرنظامی و امکان انتقال مسافران و کمک‌های بشردوستانه را تحت تأثیر قرار داده است.