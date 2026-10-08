کد خبر: 1383407
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳
صفحه نخست » اخبار كلی

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

2 روزنامه نیویورک تایمز نوشت که جنگ با ایران، نقاط ضعف نظامی آمریکا را آشکار و آن را مجبور کرد نیروهایش را از پایگاه‌های خاورمیانه و انگلیس خارج کند.

جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در مقاله‌ای نوشت که جنگی که قرار بود قدرت و نفوذ آمریکا را به رخ جهان بکشد، نتیجه‌ای کاملاً معکوس در پی داشته و اکنون به درس عبرتی برای «عواقب ناخواسته» جنگ تبدیل شده است.

به گزارش مهر، این نشریه به خروج ۱۲ فروند بمب‌افکن مدل «بی-۱» از یک پایگاه هوایی در انگلیس طی تعطیلات آخر هفته اشاره کرد که ناشی از دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در راستای «تدبیر احتیاطی خردمندانه در واکنش به تهدیدی که ماهیت آن فاش نشده» بود.

در حالی که ترامپ اصرار دارد این مسئله یک موضوع عادی است و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه او نیز سعی کرد اهمیت آن را کاهش دهد و مدعی شد پنتاگون «به‌طور مستمر در حال بازتوزیع منابع و هدایت آنها به مکان‌های مورد نیاز است»، اما برای هر ناظری که تحولات هفت ماه اخیر پس از تصمیم ترامپ برای حمله به ایران را دنبال کرده باشد، این اقدام «مثال بارز دیگری از ناچاری ترامپ و وزیر دفاعش، پیت هگست، برای عقب‌نشینی و خروج نیرو‌هایی است که پیش‌تر به عنوان نیروی بازدارنده در خاورمیانه و انگلیس مستقر شده بودند.»

نقاط ضعف نظامی آمریکا

به نوشته نیویورک تایمز، با فرسایشی شدن درگیری‌ها در ماه‌های اخیر، جنگ با ایران نقاط ضعف جدید و بزرگی را در ارتش آمریکا نمایان کرده است که تغییراتی فراتر از پیش‌بینی‌های پنتاگون را در یک سال اخیر تحمیل کرده است. این جنگ همچنین «درسی سخت درباره عواقب ناخواسته‌ی تصمیم ترامپ برای آغاز جنگی انتخابی» بوده است.

بر اساس این گزارش، این جنگ به جای تقویت نفوذ آمریکا، منجر به «محدودیت» آن شده است؛ چرا که تعطیلی پایگاه‌های نظامی در خاورمیانه و محدودیت در استفاده از پایگاه‌های انگلیس، عملیات لجستیکی لازم برای اعمال قدرت نظامی را به شدت پیچیده کرده است.

به نوشته نیویورک تایمز، مهم‌تر از همه اینکه، این عقب‌نشینی‌های سریع به ایرانی‌ها و دیگر رقبای آمریکا نشان داد که قدرت اخراج یک ابرقدرت را دارند. ترامپ و هگست در اروپا قصد دارند نیرو‌ها را طبق شروط و زمان‌بندی خود کاهش دهند، در حالی که در خاورمیانه و انگلیس، این شرایط به آنها تحمیل شده است.

به نوشته نیویورک تایمز، بمب‌افکن‌ها پس از دریافت اطلاعات دقیق و موثق مبنی بر برنامه‌ریزی عناصری برای حمله با پهپاد به این هواپیما‌ها و نیرو‌های آمریکایی از نزدیکی حصار پایگاه «فِرفورد» در انگلیس، با عجله خارج شدند؛ امری که پنتاگون را واداشت تا درک خود از نقاط ضعف نظامی را بازنگری کند.

این روزنامه می‌افزاید که ماندن نیرو‌ها خارج از برد موشکی کافی نیست؛ چرا که پهپاد‌ها و سلاح‌های سایبری، ماهیت میدان نبرد را تغییر داده‌اند.

علاوه بر این، آمریکایی‌ها از پایگاه‌هایی در بحرین، کویت، امارات متحده عربی و قطر تخلیه شدند؛ پایگاه‌هایی که همگی در تیررس موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی قرار داشتند. برخی از این پایگاه‌ها چنان آسیب جدی دیده‌اند که پنتاگون تمایل چندانی به بازسازی آنها ندارد و قرار است در صورت موافقت کنگره با تأمین بودجه، به مکان‌های دورتر منتقل شوند.

آیا ترامپ در برابر فشار‌ها تسلیم می‌شود؟

دانا استرول، مسئول ارشد سیاست‌های خاورمیانه در پنتاگون در دوران دولت بایدن، در این باره گفت که بازگرداندن ناگهانی اسکادران ۱۲ فروندی بمب‌افکن‌ها از انگلیس به آمریکا، «می‌تواند پیامد‌های داخلی و خارجی به همراه داشته باشد.»

استرول که اکنون در «مؤسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک» فعالیت می‌کند، افزود: «چنین تصمیم شتاب‌زده‌ای، برنامه‌ریزی عملیاتی و روحیه نیرو‌ها را به شدت دچار اختلال می‌کند.»

وی تأکید کرد: «مسئله نگران‌کننده‌تر در سطح استراتژیک این است که ایرانی‌ها احتمالاً یاد می‌گیرند که ترامپ با مشاهده توانمندی دشمن برای نزدیک شدن به پایگاه‌های نظامی آمریکا -حتی پایگاه‌هایی که بسیار دورتر از منطقه خاورمیانه هستند- به سرعت عقب‌نشینی می‌کند.»

فرار از منطقه

نیویورک‌تایمز در همین زمینه اشاره کرد که «طرح اولیه ترامپ برای حمله به ایران در ۲۸ فوریه، به این صورت نبود؛ وی انتظار داشت ظرف چند روز و نهایتاً در عرض پنج یا شش هفته در این جنگ به پیروزی برسد.»، اما واقعیت متفاوت بود؛ ایران در پاسخ به حملات، پایگاه‌های آمریکا را در سراسر منطقه هدف قرار داد و بسیاری از نیرو‌های آمریکایی را مجبور به فرار به هتل‌ها و فضا‌های اداری در منطقه کرد؛ امری که پرسش‌هایی را درباره میزان آمادگی دولت ترامپ برای این جنگ برانگیخت.

بر اساس این گزارش، ایران موفق شد محل استقرار بسیاری از نیرو‌ها را شناسایی کند و حتی نیرو‌هایی که در هتل‌های غیرمستحکم اقامت داشتند را نیز هدف قرار داد. حملات تنها به اهداف نظامی محدود نشد و مقر آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در عربستان نیز بمباران شد.

به نوشته این روزنامه، بسیاری از ۱۳ پایگاه نظامی اصلی که نیرو‌های آمریکایی در منطقه استفاده می‌کردند، به‌سرعت غیرقابل استفاده شدند و پایگاه‌های موجود در کویت احتمالاً بیشترین آسیب را دیده‌اند.

این در حالی است که هزینه تعمیر و بازسازی پایگاه‌ها به یکی از حساس‌ترین پرونده‌ها برای پنتاگون تبدیل شده است. پنتاگون از ارائه برآورد هزینه‌ها به کنگره خودداری کرده، اما قانون‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که این هزینه‌ها به ده‌ها میلیارد دلار برسد.

برچسب ها: آمریکا ، جنگ ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

جلسه سران قوا برگزار شد

بدون شرح

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

زیر ضرب اطلاعات

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

طلا‌های سرنوشت‌ساز

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

نجات غریق خویشتن | عبادت چگونه انسان را به خود بازمی‌گرداند؟

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

غارنشینی پس از قتل مادر

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار