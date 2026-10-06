کد خبر: 1383125
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

وقتی سفرای آمریکای لاتین میزبان خبرنگاران شدند

3 نشست صمیمانه با رسانه‌های ایرانی به دعوت سفیر اروگوئه در تهران و با حضور سفرای برزیل، ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه و اسپانیا در محل سفارت این کشور برگزار شد.

جوان آنلاین: نشست صمیمانه با رسانه‌های ایرانی به دعوت سفیر اروگوئه در تهران و با حضور سفرای برزیل، ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه و اسپانیا در محل سفارت این کشور برگزار شد.

به گزارش مهر، فضای سفارت اروگوئه در تهران این‌بار حال‌وهوایی متفاوت داشت؛ نه خبری از تشریفات معمول دیدار‌های دیپلماتیک بود و نه میزبانان تنها به گفت‌و‌گو‌های رسمی بسنده کرده بودند. اینجا قرار بود دیپلمات‌ها روبه‌روی کسانی بنشینند که هر روز روایت‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را برای افکار عمومی بازتاب می‌دهند؛ خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های ایرانی.

نشست صمیمانه با رسانه‌های ایرانی به دعوت «برالدو نیکولا»، سفیر اروگوئه در تهران، برگزار شد و سفیران برزیل، ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه و اسپانیا نیز در آن حضور داشتند؛ جمعی از دیپلمات‌ها که این‌بار به جای میز‌های رسمی مذاکرات، در فضایی صمیمانه‌تر کنار اصحاب رسانه نشستند.

ایده‌ای برای نزدیک‌تر شدن دیپلمات‌ها و رسانه‌ها

نیکولا در ابتدای این دیدار از ایده شکل‌گیری چنین نشستی گفت؛ ایده‌ای که به گفته او با استقبال دیگر سفرا نیز روبه‌رو شده بود، او این دیدار را فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر با روزنامه‌نگارانی دانست که به صورت مستمر برای آگاهی‌رسانی به جامعه تلاش می‌کنند.

سفیر اروگوئه تأکید کرد که روزنامه‌نگاران در هر کشوری بخشی مهم از جریان اطلاع‌رسانی هستند و تجربه حضور او در کشور‌های مختلف نیز این موضوع را برایش پررنگ‌تر کرده است. او از سطح اطلاعات، توانمندی و حرفه‌ای‌گری خبرنگاران در کشور‌هایی که در آنها مأموریت داشته، یاد کرد و گفت که برگزاری این نشست فرصتی ارزشمند برای نزدیک‌تر شدن دیپلمات‌ها و جامعه رسانه‌ای است.

شش سفیر در یک قاب رسانه‌ای

در این میان، حضور همزمان سفیران برزیل، ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، اروگوئه و اسپانیا، به این نشست رنگ‌وبویی متفاوت بخشیده بود؛ چهره‌هایی از کشور‌هایی با پیشینه‌ها و تجربه‌های متفاوت که نقطه مشترکشان، این‌بار نه یک نشست رسمی دیپلماتیک، بلکه گفت‌و‌گو با رسانه‌ها بود.

این حضور جمعی، فرصتی فراهم کرد تا ارتباط میان نمایندگان رسانه‌های ایرانی و سفیران کشور‌های مختلف در فضایی خارج از قالب‌های رسمی و معمول دیپلماتیک شکل بگیرد؛ گفت‌وگویی که می‌تواند زمینه شناخت بیشتر و ارتباط مستقیم‌تر میان دو طرف را فراهم کند.

سفیر اروگوئه در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به جامعه رسانه‌ای، از تلاش و تعهد خبرنگاران قدردانی کرد و سطح حرفه‌ای آنان در انجام وظایفشان را مورد توجه قرار داد.

وی همچنین از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای حمایت و همکاری در هماهنگی و برگزاری این دیدار تشکر کرد؛ همکاری‌ای که به گفته او در برگزاری این نشست نقش داشته است.

رسانه‌ها؛ حلقه ارتباط میان ملت‌ها

اهمیت چنین نشستی تنها در حضور چند سفیر در کنار خبرنگاران خلاصه نمی‌شود. در روزگاری که ارتباط میان دیپلمات‌ها و رسانه‌ها نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری تصویر کشور‌ها از یکدیگر دارد، گفت‌و‌گو‌های مستقیم می‌تواند بخشی از فاصله میان دو سوی این ارتباط را کاهش دهد؛ دیپلمات‌هایی که تلاش می‌کنند دیدگاه کشورشان را منتقل کنند و خبرنگارانی که وظیفه دارند آنچه می‌شنوند را برای مخاطبان خود روایت کنند.

سفارت اروگوئه در تهران در این روز میزبان یک گفت‌وگوی متفاوت بود؛ گفت‌وگویی که در آن، خبرنگاران نه صرفاً به عنوان پوشش‌دهندگان یک رویداد، بلکه به عنوان بخشی از جامعه‌ای که دیپلمات‌ها مخاطب مستقیم آن هستند، پای صحبت سفرا نشستند.

دیپلماسی پشت میز‌های رسمی خلاصه نمی‌شود

شاید مهم‌ترین پیام این دیدار همین باشد؛ اینکه دیپلماسی تنها پشت در‌های بسته و در اتاق‌های رسمی شکل نمی‌گیرد. گاهی در فضایی صمیمانه، میان چند دیپلمات و جمعی از روزنامه‌نگاران نیز می‌توان راهی برای شناخت متقابل، گفت‌و‌گو و نزدیک‌تر شدن نگاه‌ها باز کرد.

برچسب ها: آمریکای لاتین ، رسانه های ایران ، برزیل
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