جوان آنلاین: در چهاردهمین و آخرین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۳:۵۰ امروز (شنبه ۱۱ مهر) در دیدار فینال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مصاف تیم ملی ژاپن رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود ایران به پایان رسید و شاگردان پیاتزا نوزدهمین مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را برای کاروان ایران به دست آوردند. این چهارمین پیروزی تیم ملی والیبال ایران در این رقابت‌هاست.

شاگردان پیاتزا ست اول را با نتیجه ۲۸ بر ۲۶ پیروز شدند، اما در ست دوم ژاپن ۲۵ بر ۱۹ پیروز شد. در ست‌های سوم و چهارم بلندقامتان ایران با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ و ۲۶ بر ۲۴ پیروز میدان شدند. این دیدار در شرایطی برگزار شد که دو تیم حدود دو هفته قبل نیز در فینال مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا در فوکوئوکا مقابل یکدیگر قرار گرفته بودند. در آن مسابقه ژاپن با نتیجه ۳ بر صفر ایران را شکست داد و عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد و صاحب سهمیه المپیک لس آنجلس شد. تیم ملی والیبال ایران با ترکیب امین اسماعیل نژاد، عرشیا به‌نژاد، سید عیسی ناصری، محمد ولی‌زاده، مرتضی شریفی، علی حق پرست، حسین حاجی کلاته و با هدایت روبرتو پیاتزا به میدان رفت.

در ست نخست، دو تیم رقابت نزدیکی داشتند و امتیازات در بیشتر دقایق شانه‌به‌شانه پیش رفت. در مقاطعی نیز بازی به تساوی کشیده شد، اما ایران در امتیازات حساس با کاهش اشتباهات فردی و مدیریت بهتر توپ‌های سرنوشت‌ساز، برتری خود را حفظ کرد و در نهایت این ست را ۲۸ بر ۲۶ به سود خود به پایان رساند.

در ست دوم نیز دو تیم شروعی نزدیک و پایاپای داشتند و امتیازات در دقایق ابتدایی بار‌ها برابر شد. با این حال، ژاپن به تدریج توانست ریتم بازی را در اختیار بگیرد و با استفاده بهتر از توپ‌های برگشتی و کاهش اشتباهات، فاصله امتیازی ایجاد کند. اگرچه ترکیب ژاپن نسبت به نفرات اصلی خود تغییراتی داشت و نفرات حاضر در زمین جایگزین نفرات اصلی هستند، اما بازیکنان این تیم در ادامه هماهنگی بیشتری پیدا کردند و برتری خود را تثبیت کردند. در لحظات پایانی، اختلاف امتیازی کاملاً محسوس بود و ژاپن با کنترل بهتر جریان بازی، این ست را ۲۵ بر ۱۹ به سود خود خاتمه داد تا دو تیم در مجموع یک بر یک برابر شوند.

در ست سوم، ایران شروعی طوفانی داشت و از همان ابتدای کار با سرویس‌های مؤثر، دفاع منسجم و حملات کم‌نقص، اختلاف امتیازی ایجاد کرد. شاگردان پیاتزا در این ست برتری محسوسی در اغلب فاکتور‌های فنی داشتند و اجازه ندادند ژاپن کنترل جریان بازی را در اختیار بگیرد. اگرچه ژاپنی‌ها در میانه ست با بهبود عملکرد خود توانستند بخشی از اختلاف را جبران کنند، اما ایران همچنان تیم برتر میدان بود و با مدیریت مناسب امتیازات پایانی، ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید تا در مجموع ۲ بر یک از ژاپن پیش بیفتد.

در ست چهارم، ژاپن با نمایش منسجم‌تر پا به پای ایران پیش آمد و در مقاطعی حتی توانست نتیجه را به تساوی بکشاند. با این حال، ملی‌پوشان ایران بار دیگر کنترل جریان بازی را در دست گرفتند و با سرویس‌های هدفمند، حملات مؤثر و به‌ویژه دفاع منسجم روی تور، اختلاف امتیازی ایجاد کردند. ژاپن تلاش کرد در امتیازات پایانی به بازی برگردد، اما ایران اجازه نداد این فاصله از بین برود و برتری خود را تا پایان ست حفظ کرد. در امتیاز‌های پایانی ژاپن توانست اختلاف امتیاز را کمتر کند، اما در نهایت ملی‌پوشان والیبال با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ پیروز میدان شد.

مجموع مدال‌های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی (وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

* محمد نخودی (کشتی آزاد)

* امیرحسین زارع (کشتی ازاد)

* ساغر مرادی (تکواندو)

* آرین سلیمی (تکواندو)

* یونس امامی (کشتی آزاد)

* امیرعلی آذرپیرا (کشتی آزاد)

*تیم ملی والیبال

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

* رضا علیپور (سنگنوردی)

* مهدی حاج موسایی (تکواندو)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی (کشتی فرنگی)

* فاطمه احمدی (تکواندو)

* تیم پدل