در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

جوان آنلاین: روزنامه ایندین اکسپرس با اشاره به انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در ۲۷ اکتبر (۵ آبان)، این سوال را مطرح کرده است که آیا نتانیاهوی نامحبوب دوباره به صحنه بازخواهد گشت؟ این رسانه هندی عنوان کرد که این نخستین انتخابات از زمان حمله سرنوشتساز حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است و رژیم اسرائیل از آن زمان، غزه را با خاک یکسان کرد و بحران انسانی عظیمی را به وجود آورده و جبهههای جدیدی علیه ایران و لبنان گشود.
به گزارش ایرنا، رقابت در انتخابات پیش رو تنگاتنگ به نظر میرسد، حزب محافظهکار لیکود به رهبری نتانیاهو، در نظرسنجیها عقب است، زیرا به نظر نمیرسد که او به پایان دادن به جنگهایی که آغاز کرده نزدیکتر شده باشد، چه برسد به پیروزی در آنها.
با این حال، نتانیاهو به یک دلیل طولانیترین دوران نخستوزیری را دارد، او استاد بازگشت سیاسی است و بیشتر به خاطر ایجاد اتحادهای بعید در سیاست، مشهور است.
چه اتفاقی ممکن است در انتخابات رخ دهد؟ چه مسائلی برای رأیدهندگان صهیونیست مهم است؟ آیا جایگزینی برای نتانیاهو وجود دارد؟ آیا هیچ حزبی بر پایان دادن به جنگها یا خشونتهای شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری تمرکز خواهد کرد؟ چه اتفاقی برای چهرههای راست افراطی در کابینه نتانیاهو میافتد؟ حال و هوای شهروندان عرب چگونه است؟
برای پاسخ به این پرسش ها، معینالدین احمد دستیار ارشد سردبیر روزنامه ایندین اکسپرس مصاحبهای با تامار هرمان، پژوهشگر ارشد موسسه دموکراسی رژیم اسرائیل و مدیر علمی مرکز خانواده ویتربی برای تحقیقات افکار عمومی و سیاست، انجام داده است.
س: با نزدیک شدن به انتخابات ۲۷ اکتبر در اسرائیل، مسائل کلیدی برای رأیدهندگان چیست؟
ج: یک نظرسنجی که توسط موسسه دموکراسی رژیم اسرائیل در ماه اوت انجام شد، نشان داد که امنیت و روابط خارجی مسائل اصلی هستند، مردم در مورد مسائلی مانند اقتصاد و هزینه زندگی بسیار نزدیک به هم رأی دادند و نکته جالب اینجاست که قبل از حملات ۷ اکتبر، مردم فقط به اقتصاد و هزینه زندگی علاقهمند بودند؛ حتی احزاب سیاسی نیز در مورد آن صحبت میکردند.
با نزدیک شدن به انتخابات، همه احزاب سیاسی در مورد امنیت ملی اتفاق نظر دارند، اما در مورد خشونت در کرانه باختری اختلاف نظر دارند. دولت فعلی و متحدانش در قبال شهرکنشینان خشونتطلب در کرانه باختری نرمش نشان میدهند، اما اگر دولت تغییر کند، مطمئنم که نیروهای امنیتی در قبال این شهرکنشینان سختگیرتر خواهند بود و در مجموع، امنیت در صدر دستور کار قرار دارد.
س: نتانیاهو از نظر تاریخی توانسته ائتلاف راستگرای خود را حفظ کند و با توجه به امنیت ملی پس از جنگ و پاسخگویی در ۷ اکتبر، آیا فکر میکنید او قادر خواهد بود با متحدان فعلی خود اکثریت ۶۱ کرسی را تضمین کند؟
ج: طبق نظرسنجیها، به نظر میرسد که نتانیاهو حتی نزدیک به ۶۱ کرسی در کنست ۱۲۰ عضوی هم نخواهد شد، با این حال، او تنها فرد در میان سیاستمداران فعلی است که قادر به حفظ اتحاد خود است.
نتانیاهو تاکنون دوام آورده است، با وجود اینکه نتوانسته به هیچ یک از وعدههایی که در آغاز جنگ داده بود عمل کند: در ایران به جایی نرسید نتوانست حزبالله لبنان را منحل کند و حماس هنوز در غزه فعالیت دارد، اما با این حال، او همچنان پیشتاز پست نخستوزیری است.
س: رهبران اپوزیسیون راست میانه و میانهرو، از جمله گادی آیزنکوت و نفتالی بنت، در نظرسنجیها آرای بالایی را به خود اختصاص دادهاند. آیا اپوزیسیون از یک جایگزین سیاسی منسجم برخوردار است، یا هنوز به یک ائتلاف «هر کسی جز بیبی» وابسته است؟
ج: بله، مسئله اصلی همین است همه آنها از اعزام [نظامی]مردان یهودی حریدی (فوق ارتدکس) به خدمت به عنوان یک عامل وحدتبخش یاد میکنند با این حال، آنها در مورد مشارکت با اعراب اختلاف نظر دارند. به نظر میرسد هیچ وحدتی در رقابت انتخاباتی با در نظر گرفتن احزاب عرب وجود ندارد.
آنها فقط میگویند: «ما متعهد میشویم که یکدیگر را از بین نبریم»، کاری که مدتهاست انجام میدهند و تمام صحبتها در مورد اتحاد اپوزیسیون فقط لفاظیهای توخالی است.
س: بحث بر سر سربازگیری مردان حریدی و تصویب قوانینی پیرامون معافیتهای مذهبی، ائتلاف نتانیاهو را تحت فشار قرار داده و رأیدهندگان سکولار و ملی - مذهبی را خشمگین کرده است. این موضوع چقدر به اتحاد بین احزاب لیکود و حریدی مانند شاس و یهودیت توراتی متحد (UTJ) آسیب میرساند؟
ج: همینطور است، چون حریدیها (بیشتر یاهدوت هاتورا) انتظار داشتند که دولت نتانیاهو تسلیم خواستههای آنها شود از دیدگاه آنها، او به خواستههایشان عمل نکرد بنابراین دیروز، یکی از اعضای کلیدی کنست به نمایندگی از یاهدوت هاتورا گفت که آنها در پیوستن به اتحاد به رهبری (گادی) آیزنکوت تردید نخواهند کرد، که به این معنی است که آنها در واقع نتانیاهو را تهدید کردند.
اما تهدید در حال حاضر فایدهای ندارد، زیرا آنها در حال حاضر نمیتوانند هیچ قانونی در این زمینه تصویب کنند تا زمانی که دولت جدید تشکیل شود. همچنین، بسیار بعید به نظر میرسد که احزاب هاردی به اردوگاه آیزنکوت بپیوندند.
س: رهبرانی مانند بزالل اسموتریچ (صهیونیسم مذهبی) و ایتامار بن گویر (اوتسما یهودیت) از حاشیه سیاسی به طور مستقیم به نقشهای اصلی وزارتی روی آوردند. آیا ایدئولوژی آنها به طور دائم جریان اصلی راست اسرائیل را تغییر شکل داده است، یا اگر یک ائتلاف میانهرو قوی پس از انتخابات ظهور کند، احتمالاً شاهد عقبنشینی آنها به حاشیه خواهیم بود؟
ج: بین بن گویر و اسموتریچ تفاوت وجود دارد. بن گویر گروه متفاوتی از مردم را مخاطب قرار میدهد غیر اشکنازی (یهودیان شمال اروپا) است و بیشتر نماینده حاشیه است، اما اسموتریچ یک ایدئولوگ است که به گروه غالب اشکنازی تعلق دارد و از سوی دیگر، بن گویر یک عملگرا است.
بنابراین، با وجود اینکه در جناح راست سیاسی یا راست رادیکال قرار دارند، بسیار متفاوت هستند، در طول چهار سال گذشته، آنها روابط شخصی بدی داشتند، زیرا با یکدیگر موافق نبودند.
س:، اما به نظر میرسد اسموتریچ به چهره گسترش اشغال تبدیل شده است؛ آیا این به وی کمکی میکند؟
ج: گسترش شهرکها اکنون بر اساس این واقعیت است که مردم دیگر مانند گذشته از اسرائیل در داخل خط سبز به شهرکها نقل مکان نمیکنند و این گسترش طبیعی است منظورم این است که آنها ۶ فرزند دارند؛ آنها باید برای فرزندان و نوههای خود خانه داشته باشند.
در واقع، نسل دوم، که اکنون نسل سوم مهاجران است، خود را مهاجر نمیداند آنها خود را بومیان کرانه باختری میدانند. بنابراین، به نوعی، آنچه اکنون بین فلسطینیها و نسل سوم مهاجران در حال وقوع است، نوعی درگیری کتاب مقدسی است، مانند بین قابیل و هابیل. هر دو طرف خود را نه تنها مالک، بلکه بومیان آن مکان نیز میدانند، برخلاف مهاجران اولیه که میگفتند: «ما مهاجر هستیم؛ ما از جای دیگری آمدهایم.»
س: تلاش برای اصلاحات قضایی، شکافهای عمیقی را در جامعه اسرائیل آشکار کرد حکومت دموکراتیک، استقلال قضایی و حقوق مدنی تا چه حد در این دوره انتخابات همچنان از مسائل مهم مبارزات انتخاباتی خواهند بود؟
در حال حاضر خیلی مهم نیست حدود یک سال و نیم پیش، این موضوع از گزارشهای رسانهها ناپدید شد و اخیراً، یاریو لوین، وزیر دادگستری، در تلاش بود تا این تلاشها را از سر بگیرد و تا حدودی موفق بود، اما اکثر افراد در نظرسنجی گفتند که اکنون زمان مناسبی برای شروع این فعالیتها نیست، زیرا انتخابات در شرف وقوع است.
همچنین باید در نظر داشته باشیم که حتی اگر دولت تغییر کند، آنها قادر نخواهند بود همه کارهایی را که قبلاً انجام شده است، لغو کنند؛ و این ایده که دیوان عالی کشور باید به نحوی نماینده سیاسی قدرت سیاسی باشد، اکنون عمیقاً در ذهن بسیاری از مردم ریشه دوانده است و امروزه، این ایده که شما باید قضات بسیار محافظهکار یا بسیار مذهبی نیز داشته باشید، چیزی است که بسیاری از مردم میپذیرند.
س: حال و هوای فعلی شهروندان عرب اسرائیل در مورد مشارکت در انتخابات چیست؟ آیا ناامیدی فزایندهای از به حاشیه رانده شدن سیاسی وجود دارد، یا تقاضای عملگرایانهای برای رهبرانی وجود دارد که بتوانند به مسائل اجتماعی-اقتصادی محلی رسیدگی کنند؟
هر دو نوع طرفداری وجود دارد برخی میگویند، همانطور که رعام [یک حزب عرب]میگوید: «این کشور یک کشور یهودی است؛ چه بخواهیم چه نخواهیم، ما باید از مشارکت در روند سیاسی نهایت استفاده را ببریم.» طرفداران سرسخت میگویند: «مهم نیست، ما هیچ تاثیری نداریم، پس چرا باید خودمان را به زحمت بیندازیم؟» در انتخابات گذشته، این میزان ۵۰ تا ۵۲ درصد بود.
س: اگر نتایج انتخابات منجر به یک بنبست سیاسی دیگر بدون اکثریت قاطع برای هر یک از بلوکها شود، چه تغییرات ساختاری یا صفبندیهای سیاسی جایگزینی ممکن است برای شکستن چرخه انتخابات مکرر اسرائیل پدیدار شود؟
اول اینکه، اگر نتانیاهو با کمک احزاب کوچکتر پیروز شود، دیگر نیازی به انتخابات جدید نخواهد بود.
گزینه دوم این است که بلوک تغییر اکثریت را به دست خواهد آورد؛ من چنین چیزی را نمیبینم.
گزینه سوم این است که دولت نتانیاهو به عنوان یک دولت موقت کار کند و انتخابات مجدد برگزار شود.
آخرین گزینه این است که ما یک دولت اقلیت توسط بلوک تغییر داشته باشیم، که در این صورت من معتقدم حداقل یک حزب هاردی به آنها خواهد پیوست و اگر این اتفاق بیفتد، دو حزب هاردی با هم رقابت خواهند کرد، زیرا حزب هاردی در سمت تغییر ممکن است مجبور شود برخی از خواستههای خود را بپذیرد.
س: واکنش احزاب مخالف اسرائیل به گزارشهایی مبنی بر هشدار امارات و مصر به نتانیاهو در مورد حملات ۷ اکتبر چیست؟ آیا این موضوع به یک مسئله سیاسی تبدیل میشود؟
بدیهی است که همینطور است، زیرا علیه نتانیاهو عمل میکند، اما به نظر من تأثیر زیادی نخواهد داشت. احزاب مخالف پیش از این میگفتند که دولت نتانیاهو در متوقف کردن حمله شکست خورده است. در عین حال مردم میپرسند که چرا چنین گزارشهایی اکنون، درست قبل از انتخابات، منتشر میشوند.
بنابراین، این بخشی از کمپین ضد نتانیاهو به شمار میرود و آنها به شما خواهند گفت که او حمله پیشگیرانه به غزه انجام نداد، زیرا میتوانست بر پیمان صلح با عربستان سعودی تأثیر بگذارد، چیزی که در اسرائیل در سراسر طیف سیاسی مورد حمایت است.
نتانیاهو در آن زمان نمیتوانست تصمیم درستی بگیرد. اگر او میتوانست با عربستان سعودی به صلح برسد و با مسدود کردن پول قطر، حماس را ساکت نگه دارد، به خاطر این کار مورد تحسین قرار میگرفت و او فقط کاری را امتحان کرد که برایش جواب نداد. "