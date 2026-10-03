پایان کار تکواندو با طلای سلیمی؛ حاجی موسایی نایب قهرمان شد

جوان آنلاین: بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز (شنبه ۱۱ مهر) وارد چهاردهمین روز این بازی‌ها شد.

این روز از بازی‌ها در حالی برای کاروان ایران آغاز شد که این کاروان با مجموع ۴۵ مدالا شامل ۱۵ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز به کار خود در روز سیزدهم پایان داد.

نتیجه عملکرد ورزشکاران ایران در این روز از بازی‌ها به این شرح است:

آرین سلیمی قهرمان شد

در وزن ۸۰+ کیلو گرم آرین سلیمی دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت. او در اولین مبارزه با «تانگ هائو «از چین رقابت کرد و طی دو راند با نتایج ۱۹ بر ۱۰ و ۱۴ بر ۴ پیروز شد. او در مرحله نیمه نهایی «محمد اعلا» از اردن را در دو راند متوالی با نتایج ۱۵ بر ۲ و ۱۳ بر ۲ شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. او در فینال به مصاف «ماولونوف» از ازبکستان رفت با کسب پیروزی به مدال طلا دست یافت.

حاج موسایی به مدال نقره بسنده کرد

در ادامه مسابقات تکواندو و در وزن ۶۸- کیلوگرم، مهدی حاج موسایی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف یوفان چن از چین رفت و با برتری مقابل این حریف راهی نیمه‌نهایی شد و مدال برنز خود را قطعی کرد. او در مرحله نیمه نهایی، «زید کرم» از اردن را ۲ بر یک شکست داد و فینالیست شد. او در مبارزه نهایی برابر «بانلونگ» از تایلند ۳ به ۲ باخت و به مدال نقره دست یافت.

فاطمه احمدی در تکواندو برنز گرفت

فاطمه احمدی تکواندوکار سنگین وزن کشورمان در اولین مبارزه خود در وزن ۶۷+ کیلوگرم، لین یی‌چن از چین تایپه را ۲ بر صفر شکست داد و به مرحله یک چهارم راه یافت. او در این مرحله «دنیا بوشعیب» از عربستان را شکست داد. در مرحله نیمه نهایی، احمدی به مصاف «دابین سونگ» از کره جنوبی رفت و در دو راند باخت پیاپی باخت و برنز گرفت.

دختر سوارکار ایران فینالیست شد

فائزه غروی تنها نماینده کشورمان در رقابت‌های پرش با اسب انفرادی همراه با اسب خود ایندیگو به میدان رفت و در جایگاه بیست و چهارم قرار گرفت. بر اساس قوانین مسابقات از هر کشور حداکثر دو سوارکار می‌توانند در فینال حضور داشته باشند. بر همین اساس نماینده سوم چند کشور حذف شد و فائزه غروی در لیست نهایی فینالیست‌های سوارکاری قرار گرفت.

چهل و ششمین مدال کاروان در پدل به دست آمد

تیم دو نفره پدل ایران متشکل از امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی مقابل دیگر تیم ایرانی با ترکیب آریا روغنی و حامی گلستان، به برتری ۲ بر صفر رسید و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

امیرعلی آذرپیرا به مرحله نیمه نهایی راه یافت

امیرعلی آذرپیرا اولین مبارزه خود در وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد را برابر محمد گلزار از پاکستان برگزار کرد. در این کشتی، آذرپیرا به برتری قاطع ۱۰ بر صفر دست یافت و به مرحله یک چهارم راه یافت. دراین مرحله آذرپیرا با هملیف از ترکمنستان دیدار کرد و با کسب پیروزی ۱۰ بر صفر به نیمه نهایی راه پیدا کرد. او در مرحله نیمه نهایی به مصاف آرش یوشیدا از ژاپن که مدال برنز جهان و قهرمانی آسیا را دارد، رفت و با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز شد و به فینال این وزن از مسابقات راه یافت.

یونس امامی فینالیست شد

یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد، نخستین کشتی خود را برابر رازامبک جمالوف از ازبکستان که قهرمانی المپیک پاریس را در کارنامه دارد انجام داد و موفق به کسب پیروزی ۷ بر ۶ شد و به مرحله یک چهارم راه یافت. او در این مرحله مقابل جاگلان از هند قرار گرفت و درکمتر از ۳ دقیقه با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. در این مرحله، یونس امامی مقابل ورکوژا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شد و به فینال راه یافت.

علی مومنی حذف شد

در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی مومنی پس از استراحت در دور نخست، اولین مبارزه را در مرحله یک هشتم و برابر بلولیوبسکی از تاجیکستان برگزار کرد و طی آن متحمل شکست ۴ به یک شد. در ادامه این کشتی گیر تاجیکستانی در مرحله یک هشتم متحمل شکست شد و بدین ترتیب علی مومنی فرصت حضور در گروه شانس مجدد و کسب مدال برنز را از دست داد.

ناهید کیانی حذف شد

در جریان رقابت‌های تکواندو بازی‌های آسیایی، ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم در اولین مبارزه به مصاف «کازانبک» از قزاقستان رفت و موفق به شکست او شد. کیانی با این پیروزی راهی مرحله یک چهارم شد، اما در این مرحله با نتیجه ۲ به یک برابر لین وی، چون از چین‌تایپه متحمل شکست شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

حذف زودهنگام دختران و بسته شدن پرونده جودو

در چارچوب روز پایانی رقابت‌های جوجیتسو، نسیم محمدی در وزن ۶۳- کیلوگرم روی تاتامی رفت. او در نخستین رقابت مقابل چوی هی جو از کره جنوبی و در پایان ۵ دقیقه با نتیجه ۲ به صفر باخت و حذف شد. در ادامه شهرزاد خوشنودزاده هم در همین وزن و درمرحله یک شانزدهم مقابل یوشیناگا از ژاپن قرار گرفت و متحمل شکست ۳ به ۲ شد. بدین ترتیب پرونده جوجیتسوی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا بدون کسب مدال بسته شد.

پرونده جوجیتسو بدون مدال بسته شد؛ آغاز به کار تکواندو با برد

مجموع مدال‌های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی (وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

* محمد نخودی (کشتی آزاد)

* امیرحسین زارع (کشتی ازاد)

* ساغر مرادی (تکواندو)

* آرین سلیمی (تکواندو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

* رضا علیپور (سنگنوردی)

* مهدی حاج موسایی (تکواندو)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی (کشتی فرنگی)

* فاطمه احمدی (برنز)