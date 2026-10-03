جوان آنلاین: تیمهای فوتبال پرسپولیس و گلگهر سیرجان روز گذشته (جمعه، ۱۰ مهر) در دیداری دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود سرخپوشان به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، در تصاویر منتشر شده امید عالیشاه در جریان بازی و روی نیمکت گلگهر حضور نداشت. عالیشاه در فصل نقل و انتقالات تابستانی در لیست مازاد مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس قرار گرفت و از این تیم جدا شد و به گلگهر پیوست.
پیگیریها از باشگاه گلگهر حاکی از آن است که امید عالیشاه در ورزشگاه حضور داشته و به دلیل مصدومیت جزئی در رختکن در حال گرفتن ماساژ بوده است. گلگهر در هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر میزبان پرسپولیس خواهد بود.