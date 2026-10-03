امید عالیشاه در دیدار دوستانه گل‌گهر سیرجان و پرسپولیس نه در ترکیب تیمش قرار گرفت و نه روی نیمکت نشست؛ غیبتی که با توجه به جدایی این بازیکن از پرسپولیس در تابستان، توجه‌ها را به خود جلب کرد. با این حال پیگیری ایسنا نشان می‌دهد عالیشاه به دلیل مصدومیت جزئی در رختکن گل‌گهر تحت ماساژ بوده و در ورزشگاه حضور داشته است.

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گل‌گهر سیرجان روز گذشته (جمعه، ۱۰ مهر) در دیداری دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود سرخ‌پوشان به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، در تصاویر منتشر شده امید عالیشاه در جریان بازی و روی نیمکت گل‌گهر حضور نداشت. عالیشاه در فصل نقل و انتقالات تابستانی در لیست مازاد مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس قرار گرفت و از این تیم جدا شد و به گل‌گهر پیوست.

پیگیری‌ها از باشگاه گل‌گهر حاکی از آن است که امید عالیشاه در ورزشگاه حضور داشته و به دلیل مصدومیت جزئی در رختکن در حال گرفتن ماساژ بوده است. گل‌گهر در هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر میزبان پرسپولیس خواهد بود.