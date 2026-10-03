کد خبر: 1382417
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تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۲
ورزش » ساير

تیم گل‌محمدی در اعتصاب

3 بازیکنان تیم دهوک برای دومین روز پیاپی به خاطر پرداخت نشدن مطالبات خود حاضر به تمرین کردن نشدند.

جوان آنلاین: بازیکنان تیم دهوک با هدایت یحیی گل محمدی سرمربی ایرانی خود از وضعیت مالی و پرداخت‌های باشگاه اصلا رضایت ندارند.

بازیکنان تیم دهوک اعلام کرده‌اند که نزدیک به دو ماه است که هیچ دریافتی نداشته‌اند.

آنها در اعتراض به مشکلات مالی دست به اعتصاب زدند و دو روز پیاپی است که تمرین نکرده‌اند.

قرار بود که در امروز تیم دهوک در دیداری دوستانه به میدان، اما این بازی هم لغو شد.

دهوک با هدایت یحیی گل محمدی در فصل جاری لیگ ستارگان عراق نتایج خوبی کسب نکرده است. این تیم در ۸ بازی خود تنها ۹ امتیاز کسب کرده و در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.

دیداری بعدی دهوک در لیگ ستارگان عراق برابر باشگاه نیروی هوایی خواهد بود که برای دو تیم بسیار بااهمیت است.

برچسب ها: یحیی گل محمدی ، تیم دهوک ، فوتبال
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