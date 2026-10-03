پیشکسوت فوتبال فارس هنگام بازی جان باخت

جوان آنلاین: رئیس کانون پیشکسوتان فوتبال فارس در گفتوگو با خبرنگار افزود: زنده یاد محمود جهانگیری عصر جمعه به هنگام برگزاری دیدار تیمهای پیشکسوتان فوتبال توابع ارسنجان و کامفیروز مرودشت از سری مسابقات استانی شمال فارس به هنگام بازی به علت ایست قلبی جان خود را از دست داد.
به گزارش ایرنا، تورج شجاعی ادامه داد: زنده یاد جهانگیری معلم بازنشسته بود که در سن ۵۸ سالگی در حالی که ۱۰ دقیقه از بازی گذشته بود بدون هیچ برخوردی روی زمین افتاد و بلافاصله ماموران اورژانس که در کنار زمین بودند به کمک او شتافتند و پس از احیا روانه بیمارستان شد، اما متاسفانه جان خود را از دست داد.
وی تاکید کرد: تمام پیشکسوتان فوتبال که تحت پوشش کانون هستند همگی تست سلامت، نوار قلب و بیمه ورزشی دارند.
به گزارش ایرنا، این اتفاق تلخ، نام جهانگیری را در فهرست فوتبالیستهای پیشکسوت فارس قرار داد که پس از سالها فعالیت در مستطیل سبز و خداحافظی از فوتبال حرفهای، همچنان به عشق این رشته در جمع پیشکسوتان به میدان میرفتند، اما هنگام بازی جان خود را از دست دادند.
هشت فوتبالیست، هشت حادثه تلخ در مستطیل سبز
با درگذشت محمود جهانگیری، شمار فوتبالیستهای استان فارس که بنابراین گزارش پس از پایان دوران حرفهای و هنگام بازی در جمع پیشکسوتان بر اثر حمله قلبی جان باختهاند، به هشت نفر رسید.
زندهیادان قاسم هژبر، داریوش بزرگ، حسن خاوری، شعبان فلامزری، رسول احمدی، راطق زارعی، حسن رفیعزاده و محمود جهانگیری، نامهایی هستند که یادآوری سرنوشت تلخ آنها، ضرورت توجه جدیتر به وضعیت سلامت ورزشکاران و رعایت ملاحظات پزشکی در فعالیتهای ورزشی را برجسته میکند.
ادامه فوتبال برای پیشکسوتان، فرصتی برای حفظ نشاط، تحرک و ارتباط با دوستان قدیمی است؛ با این حال، افزایش سن و تغییر سطح آمادگی جسمانی، ضرورت توجه به شرایط بدنی و توان قلبی را دوچندان میکند.
قلب ورزشکار با قلب بیمار تفاوت دارد
استاد دانشگاه شیراز در رشته تغذیه و فیزیولوژی ورزشی، با اشاره به تغییرات بدن در اثر تمرینات منظم، توضیح داد که فعالیتهای ورزشی طولانیمدت میتوانند ساختار قلب را تغییر دهند، تغییراتی که لزوما به معنای بیماری قلبی نیستند.
دکتر اسکندر رحیمی در گفتوگو با خبرنگار اظهار کرد: توانایی اجرای فعالیتهای ورزشی به کارایی و عملکرد دستگاههای مختلف بدن وابسته است که یکی از مهمترین آنها دستگاه قلبیعروقی است.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ادامه داد: در تمرینات منظم و طولانیمدت قدرتی و استقامتی، ساختار قلب دستخوش تغییراتی میشود که قلب ورزشکاران را از قلب افراد غیرورزشکار متمایز میکند؛ این وضعیت که از آن با عنوان «قلب ورزشکار» یاد میشود، با تغییرات آسیبشناختی قلب تفاوت دارد.
با این حال، برخورداری از سابقه ورزشی طولانی یا آمادگی جسمانی در سالهای گذشته، بهتنهایی تضمینکننده سلامت قلب در زمان حاضر نیست و شرایط هر ورزشکار باید متناسب با سن، وضعیت جسمانی و سابقه پزشکی او بررسی شود.
بازگشت به زمین، بدون ارزیابی آمادگی جسمانی؟
رحیمی با اشاره به موضوع بازگشت ورزشکاران به تمرین و مسابقه پس از وقفه یا آسیبدیدگی، گفت: ورزشکاران دچار ایست قلبی از نظر بررسی علل و عوامل خطر، به دو گروه زیر ۳۵ سال و بالای ۳۵ سال تقسیم میشوند و موضوع بازگشت به فعالیت ورزشی یا «بازگشت به بازی» (Return to Play) اهمیت زیادی دارد.
وی برای توضیح اهمیت آمادگی جسمانی پس از وقفه در تمرینات، به ورزشکاری اشاره کرد که پس از یک ماه دوری از تمرین، با وجود بهبودی از آسیبدیدگی، تصور میکند همچنان در همان سطح قبلی آمادگی قرار دارد.
این استاد دانشگاه افزود: بررسیهای علمی نشان میدهد که وقفه در تمرین و کاهش فعالیت بدنی میتواند برخی مؤلفههای آمادگی جسمانی، از جمله قدرت، سرعت، استقامت و انعطافپذیری را کاهش دهد.
رحیمی تاکید کرد: از این رو، بازگشت به زمین مسابقه پس از یک دوره دوری از ورزش، بهویژه برای پیشکسوتان، باید با توجه به وضعیت آمادگی جسمانی و ارزیابی پزشکی انجام شود، زیرا احساس آمادگی بهتنهایی نمیتواند معیار دقیقی برای سنجش توانایی بدن در تحمل فشار مسابقه باشد.
حضور اورژانس، ضرورتی برای مسابقات فوتبال
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در کنار آمادگی جسمانی و بررسی وضعیت سلامت بازیکنان، دسترسی سریع به خدمات امدادی نیز در مسابقات ورزشی اهمیت دارد.
بر اساس این گزارش، مسابقات رسمی فوتبال تا زمان حضور عوامل اورژانس در ورزشگاه آغاز نمیشود و در برخی موارد، تاخیر در رسیدن آمبولانس به محل مسابقه، شروع بازی را نیز به تعویق انداخته است.
در چنین شرایطی، حضور بهموقع نیروهای امدادی و آمادگی برای مواجهه با وضعیتهای اضطراری، بخشی از الزامات برگزاری مسابقات است، هرچند پیشگیری از حوادث قلبی به ارزیابی سلامت ورزشکاران، شناخت عوامل خطر و رعایت اصول ایمنی نیز نیاز دارد.
درگذشت محمود جهانگیری بار دیگر این واقعیت را پیش چشم جامعه فوتبال فارس قرار داد که عشق به فوتبال با پایان دوران حرفهای از بین نمیرود، اما ادامه حضور در زمین باید با توجه به شرایط جسمانی و ملاحظات پزشکی همراه باشد تا مستطیل سبز، به جای خاطرهای تلخ، همچنان محل نشاط و دیدار دوباره یاران قدیمی باقی بماند.