شجاع باشید

جوان آنلاین: تیم‌ملی آلمان هم بالاخره رنگ پیروزی با یورگن کلوپ را دید. در شبی که یونان شگفتی‌ساز هلند را متوقف کرد، ژرمن‌ها در آلیانس آره‌نا با دو گل صربستان را شکست دادند تا اولین پیروزی این تیم در لیگ ملت‌های اروپا به دست بیاید.

دیدار‌های مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا پیگیری می‌شود و در گروه دوم سطح A برخلاف انتظار‌ها یونان با هفت امتیاز صدرنشین است، درحالی‌که هلند پنج امتیازی و آلمان چهار امتیازی در تعقیبش هستند.

نفس راحت

جدال با صربستان سومین بازی رسمی بود که یورگن کلوپ روی نیمکت مانشافت نشست و پیروزی در مقابل هواداران خودی اهمیت زیادی داشت. کسب این سه امتیازی خانگی بعد از تساوی برابر هلند و باخت شوکه‌کننده مقابل یونان موجب شد کلوپ یک نفس راحت بکشد. البته سومی در گروه برای آلمان افت دارد و فرداشب نیز شاگردان کلوپ باید دیدار برگشت خود با یونان را خارج از خانه برگزار کنند. با توجه به عملکرد تیم ایوان یووانوویچ، ژرمن‌ها به شدت نگران بازی مقابل این تیم هستند و گرفتن انتقام باخت جدال رفت برایشان حیثیتی است. سرمربی آلمان کاملاً از نحوه بازی تیمش رضایت داشت: «همه چیز را دوست داشتم؛ شروع بازی، بخش میانی و پایان مسابقه. جای‌گیری بازیکنان در محوطه جریمه فوق‌العاده بود. باید شجاعت داشته باشیم. وقتی توپ را با همکاری یکدیگر پس می‌گیریم، آزادی عمل بیشتری داریم. نمی‌خواهیم بیش از حد هیجان‌زده شویم، شروع بسیار خوبی داشتیم و می‌توانستیم چند گل دیگر هم به ثمر برسانیم. دفاع آخر تیم، نمایش بسیار خوبی داشت و روبه‌جلو کار کرد. بدون توپ فوق‌العاده نشان دادیم. نگرش بازیکنان عالی بود. این همان شیوه مدنظر ماست. اینکه همیشه می‌توانیم چنین عملکردی داشته باشیم یا نه، به خودمان بستگی دارد. این مسابقه وارد آرشیو من می‌شود. می‌توانیم آن را به بازیکنان نشان بدهیم و بگوییم این‌طور بازی کنید. در حال یادگیری هستیم و تحت فشار به روندمان ادامه می‌دهیم.»

سر بازیکنان فریاد نزدم

لاله‌های نارنجی دوباره زمین‌گیر شدند، البته این‌بار به دست یونان. شگفتی‌ساز گروه ۲ چیزی نمانده بود هلند را با شکست بدرقه کند، اما شاگردان ژاوی هرناندز در نیمه دوم به خودشان آمدند و با کامبک زدن به یونان بازی را به تساوی ۲ – ۲ کشاندند. هلند هفته اول در خانه برابر آلمان متوقف شد و پس از پیروزی سخت برابر صربستان انتظار می‌رفت ضعف‌های تیم کمتر شده باشد. رویارویی با یونان، اما واقعیت‌ها را به همه نشان داد. سرمربی هلند همه تقصیر‌ها را به گردن گرفت: «نیمه اول واقعاً خیلی بد بود. مهم بود که از همان ابتدا موقعیت ایجاد کنیم، اما ما هیچ کاری انجام ندادیم. شدت و جاه‌طلبی لازم را نداشتیم. این تقصیر من بود. شاید ترکیب تیم درست نبود. خیلی بی‌دقت بودیم و نتوانستیم راه‌حل مناسبی پیدا کنیم. ریتم و سرعت لازم را نداشتیم و در جای‌گیری بازیکنان هم مشکلاتی وجود داشت. شاید نسبت به بازی قبلی تغییرات زیادی ایجاد کرده بودیم و این هم تقصیر من است. در رختکن سر بازیکنان فریاد نزدم. آرام بودم. بازیکنان کمی ناراحت بودند. به آنها گفتم متأسفم، این تقصیر من بود. باید ذهنیت‌مان را تغییر می‌دادیم و نیمه اول را فراموش می‌کردیم. باید در نیمه دوم شرایط را تغییر می‌دادیم. در نیمه دوم خیلی خوب حمله کردیم. با سه بازیکن هجومی در میانه میدان بازی کردیم و به همین دلیل یونان دیگر نتوانست کنترل خط میانی را در اختیار داشته باشد. این تغییر باعث شد فوتبال بهتری ارائه کنیم.»