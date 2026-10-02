قهرمانی‌های کشتی فرنگی، آزاد و تکواندو دل مردم و ورزش کشورمان را شاد کرد. علیرضا عبدولی، امیرحسین زارع، محمد نخودی و سانیا کریمی در حالی چهار طلایی کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا بودند که حق کاروان اعزامی ایران بیشتر از اینها بود، اما برخی ملی‌پوشان نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. ۱۵ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز بازی‌های آسیایی از آن ورزشکاران کشورمان شده است.

جوان آنلاین: قهرمانی‌های کشتی فرنگی، آزاد و تکواندو دل مردم و ورزش کشورمان را شاد کرد. علیرضا عبدولی، امیرحسین زارع، محمد نخودی و سانیا کریمی در حالی چهار طلایی کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا بودند که حق کاروان اعزامی ایران بیشتر از اینها بود، اما برخی ملی‌پوشان نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. ۱۵ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز بازی‌های آسیایی از آن ورزشکاران کشورمان شده است.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ امروز به پایان می‌رسد و در روز چهاردهم بازی‌ها شانس کسب چند مدال خوش‌رنگ دیگر و ارتقا در جدول مدالی را داریم. چشم امیدمان به تیم‌ملی والیبال، تیم‌ملی واترپلو، چهار ملی‌پوش تکواندو، تیم‌ملی پدل و سه آزادکار ایران است تا با درخشش آنها و مدال‌های مرغوب‌شان شاهد ارتقای جایگاه ورزش کشور در المپیک آسیایی باشیم.

۵ مدال در جنگ نابرابر

علیرضا عبدولی و مهدی بالی، دو فرنگی‌کاری بودند که در آخرین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی روی سکو رفتند. روز پنج‌شنبه ملی‌پوش ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی پس از صعود به فینال این وزن کوزاکا ژاپنی، حریف عنوان‌دارش را ۵ بر ۳ شکست داد و با شایستگی مدال طلا را به گردن آویخت. بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم در جدال رده‌بندی حریف قزاقستانی‌اش را ضربه کرد و برنزی شد. کشتی فرنگی ایران در این دوره موفق به کسب دو طلا، دو نقره و یک برنز شد. سجاد عباس‌پور، محمدجواد رضایی و غلامرضا فرخی، فرنگی‌کارانی بودند که در ناگویا دست‌شان به مدال نرسید.

حسن رنگرز، سرمربی تیم‌ملی کشتی فرنگی رقابت در ناگویا را ناعادلانه خواند: «دوره قبل بازی‌های آسیایی با ترکیب کامل شرکت کردیم و دو مدال طلا گرفتیم، اما در این دوره با توجه به اولویت ما برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان، ترکیب اصلی تیم ملی در خانه ماند، چراکه تنها ۲۰ روز دیگر باید در مسابقات جهانی شرکت کنند. رقبای ما با تمام داشته‌های خود در بازی‌های آسیایی حاضر شدند، به همین دلیل عملاً مصاف با آنها مصاف عادلانه‌ای نبود. پیش‌بینی ما نیز همین دو مدال طلا بود. البته برای غلامرضا فرخی شرایط ویژه‌تری قائل بودیم.»

باور به قهرمانی

علیرضا عبدولی به قهرمانی در بازی‌های آسیایی باور داشت. این فرنگی‌کار پس از کسب دوازدهمین مدال طلای کاروان از ایمان و باور به پیروزی گفت: «مسابقات سطح بسیار خوبی داشت و تمام کشتی‌گیران خوب و مدعی آسیا در این رقابت‌ها حضور داشتند. خدا را شکر می‌کنم در این دوره از بازی‌های آسیایی ناگویا توانستم مدال طلا کسب کنم. امیدوارم بتوانم این مسیر را ادامه بدهم و در تمام مسابقات به بهترین شکل ممکن کشتی بگیرم و بهترین نتایج و خوش‌رنگ‌ترین مدال‌ها را کسب کنم تا باعث افتخار و شادی مردم کشورم شوم. به خودم باور داشتم و مربی‌ام، رنگرز نیز به من باور داشت. سختی‌های زیادی کشیدم. در یکی، دو سال اخیر نتوانسته بودم آن کشتی را که خودم می‌خواستم، بگیرم و نتایج خوبی هم کسب نکرده بودم. خدا را شکر در بازی‌های آسیایی قهرمان شدم.»

نایب‌قهرمانی علیپور

ستاره سنگ‌نوردی ایران با نایب‌قهرمانی در بازی‌های آسیایی دین خود را به ورزش کشور ادا کرد. رضا علیپور در ماده سرعت در فینال، زمان ۳۶/۵ رثانیه را ثبت کرد و پس از چوشو هونگ چینی به مدال نقره دست یافت. علیپور نقره ناگویا را به جوانان هموطن خود تقدیم کرد: «از عزیزانی که همیشه هوای من را داشتند، تشکر می‌کنم. این هوا داشتن بیشتر عشق و قلبی بوده است. برای سومین بار در بازی‌های آسیایی مدال گرفتم. گاهی آدم آسیب بدنی و گاهی آسیب روحی می‌بیند و من هر دو آسیب را داشتم. اگر انگشتم مصدوم نبود رنگ مدالم بهتر می‌شد و شاید می‌توانستم طلا بگیرم. این مدال را به جوانان سرزمینم تقدیم می‌کنم که با جان و دل تلاش می‌کنند تا آینده خود را بسازند. دوست دارم سنگ‌نوردی خیلی رشد کند و اردو‌های خوبی داشته باشد که فقط رضا نباشد. رضا علیپور رفتنی است؛ شروع و پایان دارد و این‌گونه نیست که همیشگی باشد. بعد از المپیک هدفم خداحافظی بود و دیگر از تمام نداشته‌ها و گفتن‌ها خسته شده بودم.»

دبل آزادکاران

طلای ۱۳ و ۱۴ کاروان را محمد نخودی و امیرحسین زارع ضرب کردند. در نخستین روز از رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی و با وجود حذف عباس ابراهیم‌زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم، دو آزادکار دیگر گل کاشتند و دو مدال طلا را به مردم ایران هدیه دادند. محمد نخودی در فینال ۸۶ حریف ژاپنی را به زانو درآورد و جشن قهرمانی گرفت. پس از او نوبت به زارع در ۱۲۵ کیلوگرم بود که یک طلای دیگر به ارمغان بیاورد. این آزادکار ایرانی حریف چینی را در فینال ۱۴ بر ۲ مغلوب کرد تا مقتدرانه در آسیا تاج‌گذاری کند.

اولین طلایی کشتی آزاد در بازی‌های ناگویا ابراز امیدواری کرد در مسابقات جهانی هم برای مردم شادی‌آفرینی کند: «ژاپنی‌ها معمولاً سالن‌های شلوغی دارند و اینجا هم شرایط همین‌طور بود. چند تماشاگر ایرانی هم در سالن حضور داشتند و ما را تشویق می‌کردند که از همین‌جا از آنها تشکر می‌کنم. امیدوارم توانسته باشم با کسب این مدال دل آنها و مردم عزیز ایران را شاد کنم. امیدوارم در مسابقات جهانی که حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود نیز بتوانم برای مردم ایران افتخارآفرینی کنم.»

زارع، قهرمان سنگین‌وزن ایران مدال طلایش را تقدیم امام رضا (ع) کرد: «خدا را شکر می‌کنم برای دومین بار موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی شدم. این مسابقات شرایط خاص خودش را داشت؛ هم از لحاظ اهمیت رقابت‌ها و هم به دلیل هدف اصلی ما که حضور قدرتمند در مسابقات جهانی است. با آمادگی برای این رقابت‌ها به بازی‌های آسیایی آمدیم و خوشبختانه توانستم به مدال طلا برسم. نیت قلبی من همیشه این بوده که هر مدال طلایی را که در مسابقات جهانی، بازی‌های آسیایی و ان‌شاءالله در آینده در المپیک به دست می‌آورم به آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) تقدیم کنم و آن را به موزه آستان قدس رضوی ببرم. این مدال در کنار سایر مدال‌هایم قرار می‌گیرم. من صاحب اصلی این مدال‌ها را امام رضا (ع) می‌دانم و معتقدم هرچه به دست آورده‌ام، به لطف و عنایت ایشان بوده است.»

کولاک ساغر

نخستین مدال تکواندو در بازی‌های ناگویا با کولاک ساغر مرادی به ارمغان آمد. پس از حذف ابوالفضل زندی، امیرسینا بختیاری و ساینا کریمی، همه نگاه‌ها به ملی‌پوش ۶۷- کیلوگرم بود تا روی شیاپ‌چانگ غوغا به‌پا کند. خوشبختانه ساغر مرادی چشم‌انتظارمان نگذاشت و با ضرب اولین طلای تکواندو، طلای پانزدهم کاروان کشورمان را به گردن آویخت. این بانوی هوگوپوش در فینال به درخشش ادامه داد و در نهایت حریف ازبک را در دو راند متوالی مغلوب کرد و تاریخ‌ساز شد. این اولین مدال طلای تکواندو زنان ایران در ادوار بازی‌های آسیایی است.

جنگ برای قهرمانی

بلندقامتان ایران امروز در فینال بازی‌های آسیایی برای رسیدن به مدال طلا به میدان می‌روند. تیم‌ملی والیبال با تحمیل شکست ۳ بر صفر به پاکستان به فینال رسید. شاگردان روبرتو پیاتزا مدال طلای تیمی را نشانه رفته و با تمام قوا برای رسیدن به این هدف می‌جنگند. پیاتزا، سرمربی ایتالیایی تیم‌ملی در خصوص صعود تیمش به فینال بازی‌های آسیایی اظهار داشت: «پاکستان اصلاً نتوانست بازی را خوب شروع کند و شاید دلیلش این بود که ما آن‌قدر خوب، به‌خصوص در توپ‌های برگشتی بازی کردیم که آنها نتوانند بازی را شروع کنند. خوشحالم تیم‌ملی ایران یک‌بار دیگر در دیدار فینال بازی‌های آسیایی بازی می‌کند.»

جدال تمام‌ایرانی

مدال برنز رشته پدل به تیم ایران می‌رسد. تیم دونفره پدل با ترکیب آریا روغنی و حامی گلستان در نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی مغلوب قطر شد و به فینال نرسید. با این‌حال این تیم باید امروز برای کسب مدال برنز رودرروی دیگر تیم کشورمان قرار بگیرد. تیم دوم پدل کشورمان متشکل از امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی که مقابل مالزی شکست خورده، امروز در جدال تمام‌ایرانی حریف تیم اول‌مان است.

تلاش واترپولو برای برنز

تیم‌ملی واترپلو نیز امروز فرصت کسب مدال برنز آسیا را دارد. شاگردان مهدی پنام‌تاش روز گذشته در نیمه‌نهایی ۲۶ بر ۱۲ مغلوب ژاپن شدند و برای کسب مقام سوم بازی‌های آسیایی امروز باید به جنگ چین بروند. برنز بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا آخرین مدال واترپلو ایران در این بازی‌ها به‌شمار می‌رود.