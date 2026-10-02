مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: در روش جدید، ابتدا هویت فرد از طریق کارت بانکی احراز می‌شود و پس از تعیین میزان سوخت مورد نیاز، یک رمز چهاررقمی برای وی صادر می‌شود که با استفاده از آن می‌تواند فرآیند سوخت‌گیری را انجام دهد.

جوان آنلاین: عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور با اشاره به تفاوت روش جدید با شیوه فعلی سوخت‌گیری اظهار کرد: در روش فعلی، فرد به جایگاه مراجعه کرده، کارت هوشمند سوخت یا کارت اضطراری جایگاه را دریافت می‌کند و با وارد کردن رمز «۴ تا یک» فرآیند سوخت‌گیری را انجام می‌دهد و پس از آن پرداخت صورت می‌گیرد.

وی افزود: در روش جدید این فرآیند برعکس شده است؛ به این معنا که فرد پس از ورود به جایگاه، ابتدا باید احراز هویت شود. این احراز هویت از طریق یکی از کارت‌های بانکی معتبر فرد انجام می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور توضیح داد: فرد کارت بانکی خود را روی دستگاه کارتخوان قرار می‌دهد و کارت به سوئیچ احراز هویت متصل می‌شود. در این مرحله مشخص می‌شود چه فردی در حال استفاده از کارت بانکی است و میزان سوخت مورد نیاز نیز تعیین می‌شود.

باصفا ادامه داد: میزان سوخت مورد نیاز می‌تواند از یک تا ۲۵ لیتر و براساس سیاست‌های هر استان تعیین شود. در حال حاضر در تهران امکان انتخاب ۲۵ لیتر سوخت در هر نوبت سوخت‌گیری وجود دارد.

وی گفت: پس از انتخاب میزان سوخت، فرد رمز کارت بانکی خود را وارد می‌کند و یک «ووچر» برای وی ایجاد می‌شود که شامل یک رمز چهاررقمی است. پس از آن کارت اضطراری جایگاه در ترمینال قرار می‌گیرد و برخلاف روش فعلی، دیگر نیازی به وارد کردن رمز «۴ تا یک» نیست؛ بلکه فرد رمز چهاررقمی صادرشده برای خود را وارد کرده و فرآیند سوخت‌گیری را انجام می‌دهد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور درباره مدت زمان انجام این فرآیند نیز گفت: از لحظه کشیدن کارت بانکی تا انجام احراز هویت و صدور ووچر، کل فرآیند کمتر از ۱۵ ثانیه زمان می‌برد.

کاهش مشکلات ناشی از کارت‌های اضطراری

باصفا همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها گفت: یکی از اهداف اجرای این طرح، رفع مشکلاتی است که در استفاده از کارت‌های اضطراری ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت خودرو‌های امدادی اظهار کرد: برای مثال ممکن است یک خودروی امدادی به جایگاه مراجعه کند و برای سوخت‌گیری با این مشکل مواجه شود که کارت اضطراری در اختیار ندارد یا کارت مربوط به جایگاه در دسترس نیست. این موضوع در برخی مناطق مشکلات و چالش‌های زیادی ایجاد کرده است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور افزود: در حال حاضر اجرای این طرح در ۵۴ جایگاه سوخت شهر تهران آغاز شده است و فعلاً تهران در مرحله اجرای این طرح قرار دارد. برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان مهرماه کل شهر تهران تحت پوشش قرار گیرد و پس از آن نیز اجرای طرح در سراسر کشور دنبال خواهد شد.

باصفا با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات کارت‌های اضطراری در شهر‌های مرزی و شهرستان‌ها مشاهده می‌شود، گفت: البته در تهران نیز مشکلات مربوط به کارت‌های اضطراری کم نیست و متأسفانه سوءاستفاده‌های زیادی از این کارت‌ها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: گاهی اوقات در یک جایگاه سوخت، بنزین یا کارت اضطراری وجود ندارد و فرد ناچار می‌شود مسافت زیادی را طی کند؛ اما در فاصله کوتاهی از همان جایگاه، افرادی اقدام به عرضه بنزین در ظروف و دبه‌ها با قیمت‌های بسیار بالا می‌کنند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور تأکید کرد: اجرای فرآیند احراز هویت و استفاده از کارت بانکی در سوخت‌گیری، با هدف کاهش این مشکلات و ساماندهی فرآیند عرضه سوخت در جایگاه‌ها انجام می‌شود.