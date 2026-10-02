جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه شب گذشته، پنجشنبه، در نشست عمومی بیست‌وسومین اجلاس سالانه باشگاه بین‌المللی گفت‌و‌گو‌های «والدای»، تأکید کرد که سراسر جهان از پایداری و شجاعت مردم ایران و همچنین وجود «ذخیره گسترده‌ای از نیرو‌های آماده به خدمت» در سطوح مدیریتی این کشور شگفت‌زده است.

پوتین گفت: «طبیعتاً همه جهان با دقت رویداد‌های جاری پیرامون ایران را دنبال می‌کند و از شجاعت، قهرمانی و پایداری مردم ایران و همچنین از وجود «ذخیره گسترده‌ای» در بالاترین سطوح مدیریت دولتی، نیرو‌های مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شگفت‌زده است؛ افرادی که آماده‌اند از مردم کشور خود دفاع کنند.»

روسیه امیدوار است تنگه هرمز باز و تحریم‌های ایران لغو شود

رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که مسکو امیدوار است تنگه هرمز هرچه زودتر باز شود و تحریم‌های ایران لغو شوند. وی گفت: «ما با هرگونه تجاوز مخالفیم و معتقدیم همه مشکلات باید از راه‌های مسالمت‌آمیز و از طریق توافق حل شوند. امیدواریم تنگه نیز باز شود و تحریم‌ها لغو شوند؛ موضوعی که ایران به‌درستی خواستار آن است. تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران باید لغو شوند.»

به عقیده او، لغو عادلانه محدودیت‌ها علیه تهران، ضرورت اعمال هرگونه ممنوعیت بر تردد کشتی‌های غیرنظامی در تنگه هرمز و منطقه دریای سرخ را به‌طور کامل از میان خواهد برد.

پوتین در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، سهم قابل توجه مسکو در تدوین برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را یادآور شده و افزود که پیشنهاد روسیه برای انتقال بخشی از اورانیوم غنی‌شده به خاک این کشور همچنان به قوت خود باقی است. رئیس‌جمهور روسیه افزود که پیش‌تر همه طرف‌ها با این پیشنهاد موافق بودند، ولی سخت‌تر شدن موضع ایالات متحده و درخواست واشنگتن برای انتقال مواد فقط به خاک آمریکا، با مخالفت قاطع مشابهی از سوی شرکای ایرانی روبه‌رو شد.

پوتین: تصمیمات نباید با دور زدن شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شوند

ولادیمیر پوتین اعلام کرد که برخی سازوکار‌های تصمیم‌گیری در سازمان ملل، به‌ویژه در شورای امنیت، قدیمی به نظر می‌رسند، اما نباید این نهاد را دور زد. وی تأکید کرد که مهم‌ترین مسئله، تضمین حضور کشور‌های اکثریت جهان از جمله هند و کشور‌های آفریقایی در شورای امنیت است.

رئیس‌جمهور روسیه توضیح داد: «برای اجرای تصمیم‌های سازمان ملل روش‌هایی تا حد استفاده از نیروی مسلح وجود دارد. مسئله فقط این است که چنین تصمیم‌هایی باید به تصویب و تأیید شورای امنیت سازمان ملل برسند و به‌صورت یک‌جانبه از سوی یک کشور یا گروهی از کشور‌ها اتخاذ نشوند، همان‌طور که در مورد صربستان و یوگسلاوی رخ داد. نباید نهاد‌های سازمان ملل را دور زد، هرچقدر هم دشوار باشد، باید برای یافتن راه‌حل مشترک تلاش کرد. همان‌طور که پیش‌تر گفتم، البته برخی سازوکار‌های تصمیم‌گیری در سازمان ملل قدیمی به نظر می‌رسند. مهم‌ترین موضوع این است که نمایندگی کشور‌های اکثریت جهان در آنجا تضمین شود؛ منظورم هند، آفریقا و دیگر کشورهاست.»

پوتین در عین حال یادآور شد که حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در اصل برای جلوگیری از تشدید مناقشات نظامی ایجاد شده بود و ادامه داد: «وقتی بنیان‌گذاران سازمان ملل درباره این (حق وتو) توافق کردند، بر این اساس عمل کردند که این حق، هرچقدر هم قدیمی به نظر برسد، اجازه نخواهد داد مناقشه به مرحله رویارویی مستقیم میان بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی کشیده شود. اگر کشوری وتو کرد، دیگر تمام است و آن تصمیم نباید اجرا شود. اگر با وجود آن اجرا شود، این دیگر نوعی عمل متقابل در عمل است و به همان سمت منتهی می‌شود. نکته همین‌جاست و این سازوکار معنا پیدا می‌کند.»

حمایت پوتین از برگزاری دیدار سه‌جانبه با آمریکا و چین

ولادیمیر پوتین اعلام کرد که مسکو از برگزاری دیدار سه‌جانبه میان روسیه، ایالات متحده و چین حمایت می‌کند، اما ابتدا باید دستور کار چنین نشستی مشخص شود. او گفت: «ما کاملاً موافقیم، اما یک پرسش وجود دارد و آن این است که موضوع چیست؟ به دستور کار نیاز داریم. باید مشخص شود دستور کار هرگونه دیدار سه‌جانبه چه خواهد بود و درباره چه چیزی صحبت خواهیم کرد.»

او معتقد است هرگونه گفت‌و‌گو میان روسیه، آمریکا و چین همیشه «فقط سودمند خواهد بود».

پوتین: دوستی روسیه و چین نقش مهمی در ثبات جهان دارد

رئیس‌جمهور روسیه در نشست عمومی باشگاه بین‌المللی گفت‌وگوی «والدای» تأکید کرد که روابط دوستانه میان روسیه و چین عامل مهمی در ثبات سیاست جهانی است. او گفت: «نقش و اهمیت چین در امور بین‌المللی به‌طور مستمر در حال افزایش است و همان‌طور که بار‌ها گفته‌ام، روابط دوستانه و مبتنی بر اعتماد بین مسکو و پکن عامل بسیار مهمی در ثبات سیاست جهانی است.»

پوتین اشاره کرد که روسیه و چین در ضرورت دفاع از ارزش‌های مرسوم و تاریخ خود درک مشترکی دارند و افزود که تعامل تمدنی میان دو کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا به نزدیک‌تر شدن مردم دو کشور کمک می‌کند.

چین به دنبال حل مشکلات از طریق فشار و جنگ نیست

ولادیمیر پوتین معتقد است که چین هرگز در پی حل مشکلات و مسائل پیش‌آمده از طریق فشار یا راه‌های نظامی نیست و چنین رویکردی با فلسفه این کشور همخوانی ندارد، فلسفه‌ای که بر تلاش برای حل مسائل از راه‌های مسالمت‌آمیز استوار است. وی افزود که روسیه این رویکرد چین را مشاهده می‌کند، آن را می‌پذیرد و نتایج مثبت همکاری مشترک مسکو و پکن را مورد توجه قرار می‌دهد.

رئیس‌جمهور روسیه ابراز اطمینان کرد که نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) که به‌زودی به میزبانی چین برگزار خواهد شد، موفقیت‌آمیز خواهد بود و این موفقیت تا حد زیادی ناشی از فلسفه خود پکن از جمله در زمینه پیشبرد تضمین‌های صلح و رویکرد‌های صلح‌جویانه است. او تأکید کرد: «در فلسفه چین و اندیشه سیاسی این کشور، مسئله اعمال فشار و به‌ویژه حل مشکلات پیش‌آمده از طریق راه‌های نظامی هرگز مطرح نبوده است. چین همواره تلاش می‌کند مسائل و مشکلات پیش‌آمده را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کند.»

وی افزود که مسکو این رویکرد را در سیاست چین تحت رهبری شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور نیز مشاهده می‌کند. پوتین گفت: «آیا چین اکنون می‌تواند نقشی در پیشبرد صلح ایفا کند؟ البته که می‌تواند. این امر پیش از هر چیز بر توان اقتصادی و نظامی رو به رشد این کشور و تلاش برای گسترش فضای همکاری آزاد استوار است و ابتکار شی جین‌پینگ با عنوان «یک کمربند ـ یک راه» نیز دقیقاً در همین راستاست.»

پوتین ادامه داد: «ما همراه با چین این ابتکار را توسعه می‌دهیم و آن را با ابتکار‌های متناظر روسیه از جمله در زمینه مشارکت بزرگ اوراسیایی هماهنگ می‌کنیم. ما به‌طور مشترک همکاری می‌کنیم و این همکاری نتایج مثبت و خوبی به همراه دارد.»

بریکس می‌تواند الگویی برای شکل‌دهی نظم آینده جهان باشد

رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی خود به این نکته اشاره کرد که کشور‌های عضو گروه بریکس نیمی از جمعیت جهان را دربر گرفته و می‌تواند الگویی برای شکل‌دهی نظم جدید جهانی باشد.

پوتین گفت: «سازمانی مانند بریکس بدون تردید می‌تواند الگویی برای شکل‌دهی نظم آینده جهان باشد. ما می‌دانیم که امروز عملاً نیمی از جمعیت جهان را شامل می‌شود و سهم بریکس در اقتصاد جهانی نیز به‌طور مستمر در حال افزایش است. این روند هر سال ادامه دارد، ما آن را می‌بینیم و آمار نیز همین را نشان می‌دهد. مهم‌تر از همه، اصول شکل‌گیری و فعالیت بریکس است. همه برابرند. در آن هیچ سلطه‌ای وجود ندارد و همین موضوع جذاب است.»

به عقیده وی، در حال حاضر دشوار است به‌طور دقیق مشخص شود نقش بریکس در معماری جدید روابط بین‌الملل چگونه توسعه خواهد یافت، اما تأکید کرد که از هم‌اکنون می‌توان با اطمینان گفت که این سازمان «سازوکاری مفید» است. او افزود که در چارچوب بریکس پیشنهاد ایجاد یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جدید مطرح شده است که نه تنها به توسعه اقتصاد کشور‌های عضو کمک می‌کند، بلکه می‌تواند در دیگر کشور‌های جهان با جمعیت رو به رشد و اقتصاد‌های در حال توسعه که در تلاشند سطح زندگی شهروندان خود را به سطح جهانی نزدیک کنند نیز به‌طور مؤثر فعالیت داشته باشد.

روسیه می‌خواهد مناقشه اوکراین هرچه سریع‌تر پایان یابد

ولادیمیر پوتین تأکید کرد که مسکو می‌خواهد مناقشه اوکراین هرچه سریع‌تر و از طریق مذاکرات صلح‌آمیز پایان یابد. او گفت: «طبیعتاً ما می‌خواهیم همه اینها، یعنی مناقشه اوکراین، هرچه سریع‌تر و آن هم از طریق مذاکرات صلح‌آمیز پایان یابد. فقط باید اتهام‌زنی به روسیه مبنی بر اینکه ما خواهان این مذاکرات نیستیم متوقف شود و خود اوکراین و همچنین حامیانش در غرب، به‌ویژه در شرایط کنونی در اروپا، بر اساس واقعیت‌هایی که در میدان شکل گرفته است تصمیم‌های مسئولانه اتخاذ کنند.»

پوتین پیشنهاد‌های مربوط به توقف متقابل حملات را بی‌معنا دانست

رئیس‌جمهور روسیه پیشنهاد‌های مطرح‌شده درباره توقف متقابل حملات در جریان مناقشه اوکراین را بی‌معنا دانست و افزود: «به ما می‌گویند: "بگذارید آنها حملات به پالایشگاه‌های نفت شما را متوقف کنند و شما هم حملات به کشتی‌های آنها را متوقف کنید. بگذارید آنها محموله‌های غیرنظامی و محصولات کشاورزی را صادر کنند. " پس تکلیف دیگر محموله‌های غیرنظامی ما چه می‌شود؟ مثلاً نفت و فرآورده‌های نفتی؟ اگر آنها حملات را متوقف کنند، در نتیجه گازوئیل بیشتری تولید خواهد شد؛ همان چیزی که مثلاً ایالات متحده به آن نیاز زیادی دارد. ما گازوئیل بیشتری خواهیم داشت.»

پوتین با اشاره به اینکه روسیه همین حالا نیز گازوئیل کافی دارد، اما به دلیل تحریم‌ها این محصول به بازار‌های جهانی نخواهد رسید، افزود: «و ما در پاسخ باید حملات به اهدافی را که از نظر اقتصادی برای آنها حساس هستند متوقف کنیم. قبول کنید که این واقعاً بی‌معنا به نظر می‌رسد. می‌توان درباره همه این مسائل گفت‌و‌گو کرد، اما باید صرفاً بر اساس منافع متقابل صحبت کرد.»

پوتین: تلاش‌ها برای توقیف کشتی‌های روسی پاسخ متقابل خواهد داشت

رئیس‌جمهور روسیه وعده داد که مسکو به تلاش‌ها برای توقیف کشتی‌های روسی به‌صورت متقابل پاسخ خواهد داد. او هشدار داد که چنین رفتار متقابلی از سوی روسیه به سود هیچ‌کس نخواهد بود. او گفت: «ما در پاسخ به تلاش‌ها برای توقیف کشتی‌های روسی، چه در دریای بالتیک و چه در اقیانوس اطلس، به‌صورت متقابل عمل خواهیم کرد. هر جا برای ما سودمندتر باشد، همان‌جا اقدام خواهیم کرد.»

پوتین با تأکید بر اینکه توقیف کشتی‌های روسی جلوه‌ای از رفتار تهاجمی علیه روسیه است، افزود: «این یکی از عناصر رفتار تهاجمی علیه روسیه است. [متجاوزان]باید متوقف شوند. ما چنین کاری نمی‌کنیم؛ نه به کسی حمله می‌کنیم و نه کشتی‌های کسی را توقیف می‌کنیم.»

روسیه در ماه سپتامبر یک‌هزار و ۳۰۱ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را تحت کنترل درآورد

ولادیمیر پوتین اعلام کرد که ارتش روسیه تنها در ماه سپتامبر یک‌هزار و ۳۰۱ کیلومتر مربع از سرزمین‌های واقع در منطقه عملیات ویژه نظامی را آزاد کرده است. او توضیح داد: «وضعیت در خط تماس درگیری نظامی به‌طور فعال در حال تحول است. روسیه فقط در ماه گذشته، یعنی سپتامبر، ۱۳۰۱ کیلومتر مربع را تحت کنترل خود درآورد. این میزان ۲.۵ برابر بیشتر از ماه‌های پیشین است. وضعیت جبهه نبرد به‌طور فعال در حال تحول است و سرعت پیشروی نیرو‌ها افزایش یافته است.»

پوتین تأکید کرد که مسکو انتظار دارد آزادسازی کامل قلمروی جمهوری مردمی دونتسک بسیار زودتر از زمانی که در اوکراین و اروپا انتظار دارند انجام شود و افزود: «در جمهوری مردمی دونتسک تقریباً ۱۱ درصد از خاک آن همچنان تحت کنترل اوکراین باقی مانده است. با توجه به سرعت پیشروی نیرو‌های ما که همین حالا درباره آن صحبت کردم و می‌خواهم توجه‌ها را به افزایش این سرعت جلب کنم، این پرسش مطرح است: اگر از دست رفتن این مناطق ناگزیر خواهد بود، آیا منطقی است که با قربانی کردن مردم، امنیت و جان آنها همچنان به حفظ این مناطق چسبید؟»

بی‌طرفی اوکراین همچنان از اهداف روسیه است

رئیس‌جمهور روسیه اشاره کرد که حفظ وضعیت بی‌طرفی اوکراین همچنان از جمله اهداف روسیه است. پوتین گفت: «ما از همان نخستین مراحل شکل‌گیری فضای پس از فروپاشی شوروی و روسیه جدید بر این اساس عمل می‌کردیم که اوکراین کشوری بی‌طرف است. اما بعد ناگهان آنها الزام و هدف عضویت در ناتو را در قانون اساسی وارد کردند. این نیز یکی از دلایل مناقشه‌ای است که تا امروز ادامه دارد.»

او بار دیگر یادآور شد که روسیه آغازگر اقدامات نظامی نبوده، بلکه خود با رویارویی نظامی از سوی غرب مواجه شده است. به گفته رئیس‌جمهور روسیه، روس‌هراسی، آزار و کشتار مردم روس و همچنین تلاش برای نابودی فدراسیون روسیه نباید به ایدئولوژی دولتی تبدیل شود.

روسیه همه مشکلات موجود را پشت سر خواهد گذاشت

رئیس‌جمهور روسیه در نشست عمومی باشگاه بین‌المللی گفت‌وگوی «والدای» اشاره کرد که رویداد‌های جاری همواره در اولویت باقی خواهند ماند، هرچند تحولات تاریخی نیز اهمیت زیادی دارند.

پوتین گفت: «موضوع پیش از هر چیز، البته مربوط به امروز است. وقتی رویداد‌های امروز را به تاریخ ارجاع می‌دهم، این مسئله طبیعتاً اهمیت دارد. اما برای ما آنچه امروز در حال رخ دادن است مهم‌تر است. اگر رویداد‌های تاریخی به‌گونه‌ای وضعیت امروز را شکل داده باشند که ما ناچار به واکنش باشیم، طبیعتاً آنچه در گذشته رخ داده و چگونگی شکل‌گیری وضعیت کنونی را به یاد می‌آوریم، اما پیش از هر چیز آنچه امروز در حال وقوع است، به‌ویژه آنچه به مردم مربوط می‌شود، برای ما اهمیت دارد.»

او با تأکید بر اینکه روسیه از همه مشکلات اقتصادی موجود عبور خواهد کرد، افزود: «بله، ما مشکلات خاص خودمان را داریم، اما مشکلاتی مانند آنچه در منطقه یورو وجود دارد نداریم. من پیش‌تر نیز درباره وضعیت مالی صحبت کرده‌ام؛ بنابراین بله، مشکلاتی وجود دارد، ما آنها را می‌بینیم و از آنها عبور خواهیم کرد.»

پوتین: وضعیت کلان اقتصادی روسیه ثبات کامل دارد

رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد که اقتصاد و نظام مالی کشور ثبات خود را نشان داده و وضعیت کلان اقتصادی این کشور کاملاً باثبات باقی مانده است. وی در عین حال اشاره کرد که بطور طبیعی اقتصاد روسیه با برخی مشکلات و مسائلی مواجه است که باید حل شوند و این در حالی است که مناطق مختلف جهان نیز با دشواری‌های مشابهی روبه‌رو هستند.

پوتین گفت: دولت روسیه آگاهانه برای کاهش تورم به سمت سرد کردن اقتصاد حرکت کردند. اقتصاد کشور پیش از این هم "بیش از حد داغ شده بود" و این وضعیت با مشکلات تورمی همراه بود؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد رشد اقتصادی به‌طور هدفمند کند شود.

او اشاره کرد که بدهی دولتی روسیه فقط ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و این شاخص را با سطح بدهی دولتی برخی کشور‌های دیگر مقایسه کرد و گفت که این رقم در آلمان حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و در ایتالیا ۱۴۰ درصد است.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین توجه حضار را به کسری بودجه کشور‌های غربی جلب کرد و گفت که این شاخص در شماری از کشور‌های اروپایی در سطح ۳.۸ تا ۴ درصد و بالاتر قرار دارد و در ایالات متحده از ۵ درصد فراتر می‌رود. در مقابل، کسری بودجه فدرال روسیه در سال ۲۰۲۷ فقط حدود ۲ درصد خواهد بود.