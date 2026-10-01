لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

جوان آنلاین: به دنبال اتهامزنی واهی نخستوزیر وزیر انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران، «هوگو شورتر» سفیر این کشور در تهران روز پنجشنبه ۹ مهرماه از سوی «مجید تخت روانچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به استمرار رویکرد مخرب دولت انگلیس در قبال ایران به وی ابلاغ گردید.
به گزارش ایرنا، در این جلسه احضار، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان ضمن یادآوری مسئولیت بینالمللی دولت انگلیس به دلیل اقدامات متخلفانه متعدد علیه ملت ایران، بهویژه در اختیار گذاشتن پایگاههای نظامی و امکانات تحت صلاحیت انگلیس برای تدارک و اجرای تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، تأکید کرد: «کارزار تبلیغاتی اخیر دولت انگلیس در طرح اتهام بی اساس به بهانه تلاش برای خرابکاری در پایگاه فیرفورد، به هیچ عنوان نمیتواند همدستی انگلیس در تجاوز نظامی علیه ملت ایران را تحتالشعاع قرار دهد و دولت انگلیس باید پاسخگوی مشارکت در جنایت تجاوز و جنایات جنگی ارتکابی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.»
تخت روانچی ضمن رد ادعای بیاساس و سخیف مقامات انگلیسی در مرتبط دانستن طرح خرابکاری در پایگاه نظامی فیرفورد به ایران، بر ضرورت توضیح رسمی دولت انگلیس در این خصوص و اصلاح رویکرد ناشایست آن در قبال ایران تأکید کرد.
سفیر انگلیس تأکید کرد مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را به لندن منعکس خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، حادثه بامداد یکشنبه ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) پس از گزارش مشاهده سه خودروی مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در منطقه گلاسترشر رخ داد. پلیس مسلح در پی دریافت این گزارش پنج مرد را بازداشت کرد و تحقیقات ضدتروریسم درباره این پرونده آغاز شد. افراد بازداشتشده همگی اتباع انگلیس، ساکن لندن و در دهه سوم زندگی خود هستند. پلیس ضدتروریسم انگلیس ابتدا این افراد را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با قانون مواد منفجره و سپس ظن «آمادگی برای اقدام تروریستی» بازداشت کرد، اما هر پنج نفر پس از بازجویی با قرار وثیقه آزاد شدند و همچنان تحت تحقیق قرار دارند.
«اندی برنهام» امروز چهارشنبه (۸ مهر ۱۴۰۵) در گفتوگو با شبکه بیبیسی ادعا کرد که نشانههایی از نقش ایران در حادثه یکشنبه گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد وجود دارد. نخستوزیر انگلیس بدون ارائه جزئیاتی درباره مستندات این ادعا گفت که لندن در این زمینه با مقامهای آمریکایی در تماس نزدیک است.
وی در پاسخ به این پرسش که بر چه اساسی ایران را به این حادثه مرتبط میداند، گفت که نمیتواند وارد جزئیات شود. این نخستین بار از زمان وقوع حادثه است که نخستوزیر انگلیس به طور مستقیم ایران را به این پرونده مرتبط میکند.
«سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه هم در واکنش به اتهامزنیهای مقامات بریتانیا علیه ایران، تصریح کرد: همین که افرادی را که بهقول شما تروریست و در خدمت دولتهای خارجی بودهاند، آزاد کردید، خودش همهچیز را روشن میکند. شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستوجو میکنید.