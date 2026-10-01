معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت بدرالسادات عراقچی، خواهر سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

جوان آنلاین: در متن پیام محمدرضا عارف آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر سیدعباس عراقچی

وزیر محترم امور خارجه

خبر درگذشت خواهر گرامی‌تان، مرحومه سرکار خانم بدرالسادات عراقچی، موجب تألم و تأثر شد.

فقدان عزیزان، اندوهی سنگین و جانکاه است که جز با صبر، شکیبایی و توکل بر مشیت الهی، تحمل آن میسر نیست. این ضایعه تأسف‌بار را به جنابعالی، خاندان محترم عراقچی و سایر بازماندگان آن مرحومه صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه، مغفرت و علوّ درجات و برای جنابعالی و عموم بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

امید است الطاف و عنایات حضرت حق، مایه آرامش روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور