ذهنیت مردم دنیا نسبت به ایران درحال تغییر است/ نخبگان سرخورده نشوند

جوان آنلاین: محمدرضا عارف در دیدار با اعضای باشگاه دانشپژوهان جوان با تبریک آغاز سال تحصیلی گفت: امیدوارم در سال تحصیلی جدید، با توجه به دستاوردهای جنگ تحمیلی دوم و سوم، حرکتی شتابان و جهشی در زمینه علم و فناوری داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: دستاوردهای دو جنگ اخیر مرهون نگاه عمیق و بلندمدت امام شهید در زمینه پیشرفت در فناوریهای نوظهور با اتکا به دانشمندان جوان کشور بود. ما به دلیل برخورداری از سرمایههای معنوی کشور، یعنی جوانان دانشمند و پژوهشگر، امیدوارانه و محکم از آینده کشور سخن میگوییم.
باید از ظرفیت علمی دختران بیشتر استفاده کنیم
عارف با بیان اینکه در شرایط پساجنگ فعالیت باشگاه دانشپژوهان جوان باید جدیتر و گستردهتر دنبال شود، افزود: دختران کشورمان شایستگیهای علمی خود را اثبات کردهاند و باید از ظرفیت علمی آنان بیشتر استفاده کنیم.
وی همچنین بر اهمیت کشف استعدادهای نخبه در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: بنیاد نخبگان با همین انگیزه تشکیل شد و باید ضمن حمایت از نخبگان، حتی در روستاهای دورافتاده کشور نیز بهدنبال کشف استعدادهای نخبه باشیم.
دولت از برگزاری المپیاد علمی به زبان فارسی حمایت میکند
معاون اول رئیسجمهور در واکنش به پیشنهاد اعضای باشگاه دانشپژوهان جوان برای برگزاری المپیاد علمی فارسیزبانان گفت: رهبر شهید انقلاب، دستیابی به مرجعیت علمی در دنیا و علمی شدن زبان فارسی را بهعنوان یک راهبرد اصلی برای کشور مطرح کردند و باید در این مسیر گام برداریم.
عارف افزود: زبان فارسی عقبه علمی دارد و چندین قرن زبان علمی دنیا بوده است و اکنون باید بهروزرسانی شود. برگزاری المپیاد علمی به زبان فارسی ایده خوبی است و دولت از آن حمایت میکند.
وی ادامه داد: دولت در حال تلاش برای ایجاد اتحادیه کشورها و مناطق فارسیزبان است، زیرا این ظرفیت در منطقه وجود دارد و بسیاری از کشورهای همسایه ما به زبان فارسی صحبت میکنند.
نخبگان در مواجهه با نظام اداری سرخورده نشوند
عارف با اشاره به مشکلات نظام اداری کشور برای نقشآفرینی نخبگان خاطرنشان کرد: تلاشهای زیادی برای اصلاح نظام اداری انجام شده، اما هنوز در این زمینه موفقیت کامل حاصل نشده است.
وی افزود: در چنین شرایطی نخبگان باید واقعیت وجود چنین نظام اداری را درک کنند، صبر و حوصله داشته باشند و سرخورده نشوند.
خانوادهها فقط بر پزشکی و مهندسی اصرار نداشته باشند
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت رشتههای علوم انسانی برای کشور گفت: به فرهنگسازی نیاز داریم تا خانوادهها اصرار نداشته باشند فرزندانشان حتماً در رشتههای مهندسی و پزشکی تحصیل کنند.
عارف افزود: معتقدم بهترین دانشآموزان رشته علوم انسانی باید در رشتههایی مانند اقتصاد یا مدیریت تحصیل کنند، اما هنوز موفق نشدهایم خانوادهها را توجیه کنیم که فرزندان خود را به سمت رشتههای مورد نیاز کشور هدایت کنند.
حضور جوانان ایرانی در جهان به اصلاح تصویر ایران کمک میکند
وی در ادامه با اشاره به شرایط پس از دو جنگ تحمیلی اخیر گفت: توطئه ایرانهراسی شکست خورده و ذهنیت مردم دنیا نسبت به ایران در حال تغییر است؛ بنابراین حضور جوانان ایرانی در رویدادهای مختلف منطقهای و بینالمللی میتواند در اصلاح ذهنیت مردم سایر کشورها نسبت به ایران بسیار مؤثر باشد.
نخبگی امتیاز نیست، تعهد است
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه امروز ارزش نخبگان علمی در کشور به دلیل راهبرد عمیق و بلندمدت رهبر شهید انقلاب در زمینه توسعه علم و فناوری درک شده است، گفت: مسئولیت نخبگان در شرایط جدید کشور بیشتر شده و آنان باید بدانند که نخبگی نه یک امتیاز، بلکه تعهدی از سوی آنها به کشور است.
عارف افزود: جامعه قدرشناس نخبگان علمی خود است و یکی از راهبردهای اصلی دولت نیز حمایت از نخبگان و تأمین نیازهای آنان است.
در این جلسه اعضای باشگاه دانشپژوهان جوان ضمن تشکر از معاون اول رئیسجمهور برای راهبری و هدایت راهبرد توسعه علم و فناوری در دولت چهاردهم و حمایت از نخبگان، گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای خود در المپیادهای جهانی فیزیک، زیستشناسی و جغرافیا ارائه کردند.
استعدادیابی در مناطق محروم، اقدام برای برگزاری المپیاد علمی به زبان فارسی، ایجاد سامانهای برای بررسی جوانب مختلف ایدههای نخبگان، ارائه راهکارهای برقراری ارتباط مؤثر نخبگان با بدنه اجرایی کشور و طرحهایی برای حل پایدار ناترازی انرژی و بحران دریاچه ارومیه از دیگر محورهای گزارش اعضای این باشگاه بود.