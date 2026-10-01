آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

جوان آنلاین: سردار محمدرضا نقدی در مراسم اجتماع جانفدایان ایران در زنجان با اشاره به ایستادگی ملت در برابر هجمههای دشمنان اظهار داشت: مردان شرافتمند و شیرزنان ما از همان لحظههای آغازین جنگ تحمیلی میدان را ترک نکردند و در تمامی صحنهها حضور داشتند. مردان دلیری که جبههها را با عشق به شهادت پر کردند و شما مردان و زنان که با ایستادگی، با دلیری و با تشییع رزمندگان خود، دشمنان را خوار و ذلیل کردید.
شکست دشمن با ایستادگی ملت
وی افزود: ابرقدرتهایی که بیشترین سلاح را در اختیار دارند و بزرگترین زرادخانههای دنیا متعلق به آنهاست، هزاران برابر شما سلاح و مهمات جمع کردهاند و از انواع سلاحهای پیشرفتهای بهرهمندند که شما ندارید؛ اما اینها در برابر نیروهای مسلح شما ذلیل و شکستخورده شده و دستازپادرازتر فرار کردند.
توهم دشمن برای سقوط ایران در سه روز
مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به تصورات غلط دشمن در ابتدای جنگ خاطرنشان کرد: وقتی جنگ شروع شد، در همان ساعات نخست، سفیر آمریکا در عراق، گروهها و جریانهایی را دعوت کرد و در مجلس آنها گفت: «ما رهبر ایران را شهید کردیم و سه روز آینده ایران سقوط میکند؛ اگر برنامهای دارید، مهیا شوید؛ چرا که ممکن است چند میلیون آواره به اینجا بیایند. اگر امکاناتی در ایران دارید، میخواهید جمع کنید یا ثروتی دارید، آنجا را جمع کنید». این تفکر و تصور دشمن بود.
سردار نقدی ادامه داد: امروز هفت ماه از آن روز گذشت؛ آنکه خوار، ذلیل و آواره است، ناوهای آمریکایی هستند که از خانههایشان و از ناوگانشان اخراج شده و سرگردان اقیانوسها هستند. سربازان و نظامیان آنها مثل یک زندانی درون اتاقهای ناو گرفتار شدهاند و نمیدانند کجا بروند. آنها آوارهاند، نه ملت ایران.
عاقبت ذلتبار بیست سال اشغالگری
وی تصریح کرد: باید اخراج ذلیلانه ارتش آمریکا از عراق را به امت اسلام تبریک گفت. شاهد بودیم که تتمهی نیروهای آنها از عراق اخراج شدند. بیست سال از آغاز اشغال عراق توسط آنها میگذرد؛ بعد از ۲۰ سال حضور، ۴ هزار میلیارد دلار هزینه برای جنگ، و هزاران کشته که خودشان به ۴۸۰۰ تن اعتراف کردهاند (چرا که آمارها را بسیار تقلیل میدهند و در جنگ ما نیز رقم مضحک ۱۸ کشته را مطرح کردند)، سرانجام با جشن و شادی ملت عراق از شر آنها نجات پیدا کرد. این سرنوشت ذلتبار دشمنان شماست.
پوشالی بودن «گزینههای روی میز»
سردار نقدی با بیان اینکه «شما ایستادید، صبر کردید و پای اینها مقاومت کردید»، گفت: فرزندان دانشآموز ما را تکه پاره کردند، زنان ما را در خانههایشان به شهادت رساندند و مردان شما را در جبههها شهید کردند؛ اما ما پای اینها ایستادیم. تمام اهداف دشمن شکست خورد و بعد از آن روز تا به حال، دشمن سرگردان و گیج است.
وی تأکید کرد: آمریکایی که ۳۰ سال از «گزینههای روی میز» حرف میزد و هر بار میخواست ملت ایران را بترساند که «من ممکن است حمله نظامی کنم»، بعد از ۳۰ سال وقتی حمله کردند، فهمیدیم هیچی نیستند و پوچاند. زور این ارتش چندین هزار میلیارد دلاری، همین است که دیدید. امروز ناوهایش در اقیانوس هند سرگرداناند و نمیدانند کجا پهلو بگیرند؛ سربازان و افسرانشان از داخل ناوها به خانوادههایشان نامه مینویسند و از وضع غذا، رفاه و ترسی که در دل دارند (که هر لحظه ممکن است مورد اصابت قرار بگیرند) شکایت میکنند.
وعده پیروزی الهی برای جبهه حق
سردار نقدی با تأکید بر وعدههای الهی گفت: خدا وعدهاش را عمل کرد و عمل خواهد کرد؛ «وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ». هیچکس وفادارتر از خدا به عهدش نیست و خدا عهد کرده که اگر خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری میکند و هیچکسی نمیتواند بر شما غلبه پیدا کند. یقین بدانید تا روزی که اینطور در صحنه هستید و پای امر ولایت ایستادهاید، پیروز خواهید بود.
هیچ قدرتی توان مقابله با ملت ولایی را ندارد
سردار نقدی در ادامه سخنان خود در اجتماع جانفدایان زنجان، با تأکید بر ایستادگی مردانه مردم این دیار اظهار داشت: یقین داشته باشید که هیچ قدرتی با هر نوع سلاحی نمیتواند بر شما غلبه کند و شما پیروز میدان خواهید بود؛ ما به شما ایمان و اعتماد کامل داریم.
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به جایگاه اعتقادی مردم این استان افزود: مردم این استان نوادگان حضرت ابراهیم (ع) هستند؛ همان ابراهیم خلیلالله که یکتنه و بدون ترس، بدون سلاح و امکانات، در برابر قدرت نمرود ایستاد و بتها را شکست. این مردم، تداومبخش راه آن پیامبر الهی هستند که با ایمان خود، اینجا را به دارالامان تبدیل کردهاند.
سردار نقدی با بیان اینکه «اینجا جای اطمینان و آرامش ماست»، تصریح کرد: زنجان دارای تاریخ پرشکوه غواصان شهید در دوران دفاع مقدس است؛ عظمتی که آنها خلق کردند، به دلیل پایکار بودنِ ولایت، دین و وطن بود. خدا نیز وعدههای خود را عملی خواهد کرد.