بانک مرکزی: خرید و فروش وام ممنوع است

بانک مرکزی نسبت به کلاهبرداری در پوشش خرید و فروش وام هشدار داد و آن را مستوجب پیگرد قانونی اعلام کرد.

جوان آنلاین: بر اساس اعلام بانک مرکزی، هرگونه واگذاری یا خرید و فروش تسهیلات بانکی و تبلیغ آن غیرقانونی است و می‌تواند پیگرد‌های قانونی را برای تبلیغ‌کنندگان به دنبال داشته باشد.

به گزارش مهر، در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در پی انتشار تبلیغات در فضای مجازی و ارسال پیامک به افراد درخصوص اعطای وام و خرید و فروش آن، به آگاهی هموطنان می‌رساند این موارد با هدف کلاهبرداری و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد و لازم است هموطنان از ارتباط با این سودجویان پرهیز کنند. همچنین در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب‌های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می‌سازد.

لازم به ذکر است تسهیلات بانکی صرفاً بر اساس ضوابط مصوب بانک مرکزی و از سوی شبکه بانکی به اشخاص حائز شرایط تعلق می‌گیرد و قابلیت خرید، فروش یا انتقال به غیر (جز در موارد خاص) را ندارد.

همچنین، بر اساس ماده ۱۵ «دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت» ابلاغ شده به شبکه بانکی در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۵، انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات، امتیاز‌های اخذ تسهیلات، انواع سپرده بانکی، مجوز‌های تاسیس و فعالیت اشخاص تحت نظارت و همچنین اجاره حساب ممنوع است.

ماده ۴ این دستورالعمل نیز تاکید دارد که انجام هرنوع تبلیغات از طریق هر نوع رسانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمزپول و همچنین فعالیت مرتبط در این حوزه‌ها اشتغال دارند، ممنوع است.

در پایان تاکید می‌شود موارد تخلف افراد سودجو از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و اقدامات قانونی در این خصوص انجام می‌شود.