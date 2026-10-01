کد خبر: 1382281
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
اقتصاد » اخبار کلی

اعلام محدودیت‌های ترافیکی تا ۱۱ مهر ماه

5 مرکز مدیریت راه‌های کشور از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در برخی از محور‌های مواصلاتی کشور تا شنبه (۱۱ مهرماه) خبر داد.

جوان آنلاین: بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تردد موتورسیکلت‌ها (به استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه هشتم مهرماه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۱ مهرماه از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

بر پایه این گزارش، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع بوده و در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۸، ۹ و ۱۱ مهرماه) در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

همچنین در روز جمعه ۱۰ مهرماه، از ساعت ۱۴ از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال شده و از ساعت ۱۵ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور کاملاً مسدود خواهد شد.

گفتنی است، از ساعت ۱۶ همان روز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود و با پایان یافتن این طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیر‌های رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد انجام می‌شود؛ البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان مقرر اعلام خواهد شد.

همچنین، تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بوده، اما در روز‌های اعمال محدودیت در مسیر جنوب به شمال، تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت اعلام‌شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

بر اساس این گزارش، تردد ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع بوده و عبور ناوگان کامیون و کامیونت (به استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه هشتم مهرماه همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه و جمعه (۹ و۱۰ مهرماه) از محور هراز ممنوع خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید، در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یکطرفه مقطعی در روز‌های جمعه و شنبه (۱۰ و ۱۱ مهرماه) به‌صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۱۰ مهرماه محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور (محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، محورهای مواصلاتی ، محور کرج-چالوس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

پول حقیقی به بورس برگشت

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۱۹ نفتکش آبکش شد

با دیدن کودکی که در سیل مرده بود با صدای بلند گریستم!

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

بزرگ‌ترین سرمایه انیمیشن ایران نیروی انسانی است

استقبال پاییزی از بازار سرمایه

 قهرمانی در قاب مه و آتش

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

رویترز: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز پایین‌تر از میانگین ۱۰ روزه است

تیم کایاک دو نفره مدال برنز گرفت؛ تیر تیراندازان هم به مدال خورد

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار