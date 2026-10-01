جوان آنلاین: بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تردد موتورسیکلت‌ها (به استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه هشتم مهرماه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۱ مهرماه از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

بر پایه این گزارش، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع بوده و در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۸، ۹ و ۱۱ مهرماه) در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

همچنین در روز جمعه ۱۰ مهرماه، از ساعت ۱۴ از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال شده و از ساعت ۱۵ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور کاملاً مسدود خواهد شد.

گفتنی است، از ساعت ۱۶ همان روز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود و با پایان یافتن این طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیر‌های رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد انجام می‌شود؛ البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان مقرر اعلام خواهد شد.

همچنین، تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بوده، اما در روز‌های اعمال محدودیت در مسیر جنوب به شمال، تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت اعلام‌شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

بر اساس این گزارش، تردد ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع بوده و عبور ناوگان کامیون و کامیونت (به استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه هشتم مهرماه همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه و جمعه (۹ و۱۰ مهرماه) از محور هراز ممنوع خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید، در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یکطرفه مقطعی در روز‌های جمعه و شنبه (۱۰ و ۱۱ مهرماه) به‌صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۱۰ مهرماه محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور (محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.