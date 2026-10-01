کد خبر: 1382280
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تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱
اقتصاد » اخبار کلی

پیگیری سازمان بازرسی برای مدیریت منابع ارزی و تسریع در وصول مطالبات نفتی

2 با دستور رئیس سازمان بازرسی، معاون اقتصادی این سازمان با حضور در بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، آخرین وضعیت بازار ارز، منابع ارزی و وصول درآمد‌ها و مطالبات نفتی را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی افزایش نرخ ارز و با هدف صیانت از منابع ارزی و تقویت ظرفیت‌های نقدینگی کشور، با دستور اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی، ستار شیرعالی معاون اقتصادی این سازمان به همراه بازرس کل امور بانک و بیمه و بازرس کل امور نفت و بازرسان مربوطه با حضور در بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، آخرین وضعیت بازار ارز، منابع ارزی و وصول درآمد‌ها و مطالبات نفتی را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

به گزارش ایسنا، در جریان این بازدید‌ها و جلسات تخصصی، موضوع مدیریت منابع ارزی و ضرورت اولویت‌بندی مصارف آن در شرایط کنونی مورد تأکید قرار گرفت.

در بخش دیگری از این پیگیری میدانی، وضعیت وصول درآمد‌های نفتی و مطالبات شرکت ملی نفت ایران بررسی شد.

همچنین مقرر شد وصول مطالبات قطعی و احصاشده از بدهکاران نفتی با قید فوریت دنبال و فرآیند وصول آنها تسریع شود و نظارت مستمر بر این فرآیند در دستور کار قرار گیرد.

معاون اقتصادی سازمان بازرسی در ادامه این بازدید طی نامه‌ای به بانک مرکزی درباره ضرورت مدیریت و اولویت‌بندی تخصیص منابع ارزی در شرایط جنگ هشدار داد.

در این نامه با تاکید بر اینکه باید تخصیص ارز به کالا‌های اساسی، دارو و ذخایر استراتژیک در اولویت اول مدیریت مصرف ارز قرار گیرد، تصریح شد که شرکت‌ها موظف‌اند ابتدا تعهدات ارزی خود را تسویه کنند تا مجاز به دریافت ارز جدید شوند. 

در نامه فوق همچنین بر الزام بانک‌های عامل به استعلام منابع ارزی شرکت‌ها نزذ خود از بانک مرکزی قبل از هرگونه مکاتبه و نظارت دقیق شعب تأکید شده است.

برچسب ها: سازمان بازرسی ، بانک مرکزی ، شرکت ملی نفت
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