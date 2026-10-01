رشد شاخص ۴۰ صنعت بورسی در هفته اول مهر ماه

شاخص صنایع بازار سهام در هفته گذشته، عملکردی کاملا مثبت داشت و شاخص ۴۰ صنعت افزایش یافت.

جوان آنلاین: بررسی داده‌های آماری شاخص صنایع در هفته منتهی به ۸ مهر نشان می‌دهد، از مجموع ۴۱ شاخص صنعت فعال در بازار سهام، شاخص ۴۰ صنعت افزایش یافت و شاخص یک صنعت بدون تغییر باقی ماند.

به گزارش مهر، تغییر نکردن این شاخص به دلیل بسته بودن نماد‌های آن صنعت بوده است. در مجموع، میانگین رشد شاخص صنایع در این هفته ۶.۶ درصد ثبت شد و هیچ‌یک از صنایع در محدوده منفی قرار نگرفتند.

۱۰ شاخص صنعت بیشترین رشد هفتگی را ثبت کردند

در صدر صنایع بازار، شاخص صنعت زغال‌سنگ با رشد ۱۴.۴ درصدی در هفته گذشته قرار گرفت و رشد این شاخص از ابتدای سال به ۱۷۵ درصد رسید. شاخص صنعت وسایل ارتباطی نیز با افزایش ۱۴.۳ درصدی، رشد ۱۴۰ درصدی از ابتدای سال را ثبت کرد.

شاخص صنعت خرده‌فروشی با رشد ۱۳.۶ درصدی در جایگاه بعدی قرار گرفت و رشد آن از ابتدای سال به ۱۵۴ درصد رسید. شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی نیز در این هفته ۱۳.۴ درصد افزایش یافت و رشد این شاخص از ابتدای سال به ۲۳۰ درصد رسید.

شاخص صنعت استخراج کانه فلزی با رشد ۱۳.۱ درصدی، افزایش ۱۳۱ درصدی از ابتدای سال را تجربه کرد. شاخص صنعت هتل و رستوران نیز ۱۲.۹ درصد رشد کرد و رشد آن از ابتدای سال به ۳۱ درصد رسید.

هم‌چنین شاخص صنعت کانی غیرفلزی با رشد ۱۲.۹ درصدی، رشد ۲۰۲ درصدی از ابتدای سال را به ثبت رساند. شاخص صنعت محصولات غذایی نیز در هفته گذشته ۱۰.۲ درصد افزایش یافت و رشد آن از ابتدای سال به ۲۱۰ درصد رسید.

شاخص صنعت بیمه و بازنشستگی با رشد ۱۰ درصدی، افزایش ۱۲۶ درصدی از ابتدای سال را ثبت کرد و شاخص صنعت انتشار و چاپ نیز با رشد ۹.۶ درصدی، رشد خود از ابتدای سال را به ۱۲۱ درصد رساند.

۱۷ شاخص صنعت سقف تاریخی خود را جابه‌جا کردند

در پایان مبادلات روز چهارشنبه ۸ مهر، شاخص ۱۷ صنعت در بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفتند. شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با رشد ۲۳۰ درصدی از ابتدای سال، به سطح ۸۲۵ هزار و ۴۳۴ واحد رسید.

شاخص صنعت محصولات غذایی نیز با رشد ۲۱۰ درصدی در سطح ۳۵۰ هزار و ۶۲۶ واحد قرار گرفت و شاخص صنعت کانی غیرفلزی با رشد ۲۰۲ درصدی، سطح ۲۰۷ هزار و ۱۹۵ واحد را ثبت کرد.

شاخص صنعت زغال‌سنگ که هم در فهرست صنایع برتر هفته و هم در میان ۵ صنعت با بیشترین رشد روزانه قرار داشت، با رشد ۱۷۵ درصدی از ابتدای سال به سطح ۲۰۷ هزار و ۵۶۱ واحد رسید و سقف تاریخی خود را جابه‌جا کرد.

شاخص صنعت خرده‌فروشی نیز که در جمع ۱۰ صنعت برتر هفته و ۵ صنعت برتر روزانه قرار داشت، با رشد ۱۵۴ درصدی از ابتدای سال در سطح ۱۹ هزار و ۶۰۴ واحد قرار گرفت و سقف تاریخی جدیدی ثبت کرد.

شاخص صنعت کاشی و سرامیک با رشد ۱۶۲ درصدی از ابتدای سال به سطح ۲۰۱ هزار و ۶۸۴ واحد رسید. شاخص صنعت فلزات اساسی نیز رشد ۱۳۶ درصدی را ثبت کرد و در سطح ۷ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۲۳۰ واحد قرار گرفت.

شاخص صنعت استخراج کانه فلزی با رشد ۱۳۱ درصدی از ابتدای سال، به سطح یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۷۴۴ واحد رسید. شاخص صنعت بیمه و بازنشستگی نیز با رشد ۱۲۶ درصدی، سطح ۲۹۰ هزار و ۶۰۰ واحد را ثبت کرد.

هم‌چنین شاخص صنعت اداره بازار‌های مالی با رشد ۱۱۸ درصدی از ابتدای سال در سطح ۳ هزار و ۸۶۵ واحد قرار گرفت. شاخص صنعت سایر مالی (لیزینگ) نیز با رشد ۹۶ درصدی به سطح ۲۸ هزار و ۹۹۹ واحد رسید.

شاخص صنعت منسوجات که در میان ۵ صنعت با بیش‌ترین رشد روزانه نیز قرار داشت، با رشد ۹۱ درصدی از ابتدای سال به سطح ۸۵ هزار و ۸۸۸ واحد رسید و سقف تاریخی خود را جابه‌جا کرد. شاخص صنعت ماشین‌آلات نیز با رشد ۹۱ درصدی در سطح ۷۵۷ هزار و ۷۰ واحد قرار گرفت.

شاخص صنعت چندرشته‌ای صنعتی با رشد ۸۳ درصدی از ابتدای سال، سطح ۹۸۸ هزار و ۴۷۲ واحد را ثبت کرد و شاخص صنعت محصولات شیمیایی نیز با رشد ۷۹ درصدی به سطح ۶۳۱ هزار و ۲۷۸ واحد رسید.

در ادامه، شاخص صنعت دستگاه‌های برقی با رشد ۶۵ درصدی از ابتدای سال، در سطح ۱۵ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۸۰۷ واحد قرار گرفت و شاخص صنعت سرمایه‌گذاری‌ها نیز با رشد ۵۵ درصدی، سطح ۵۶ هزار و ۶۴۷ واحد را ثبت کرد.

تداوم جریان مثبت شاخص صنایع در آخرین روز معاملاتی هفته

در پایان مبادلات روز چهارشنبه ۸ مهر، از مجموع ۴۱ شاخص صنعت، شاخص ۳۸ صنعت افزایش یافت، شاخص یک صنعت کاهش پیدا کرد و شاخص ۲ صنعت بدون تغییر باقی ماند. میانگین رشد شاخص صنایع در این روز ۱.۹۶ درصد بود.

در این روز، شاخص صنعت انتشار و چاپ با رشد ۳ درصدی در سطح ۵ میلیون و ۸۳۷ هزار و ۷۳۵ واحد قرار گرفت و رشد آن از ابتدای سال به ۱۲۱ درصد رسید. شاخص صنعت خرده‌فروشی نیز با افزایش ۲.۹۹ درصدی، سطح ۱۹ هزار و ۶۰۴ واحد را ثبت کرد و رشد آن از ابتدای سال به ۱۵۴ درصد رسید.

شاخص صنعت زغال‌سنگ با رشد ۲.۹۸ درصدی به سطح ۲۰۷ هزار و ۵۶۱ واحد رسید و رشد آن از ابتدای سال به ۱۷۵ درصد افزایش یافت. شاخص صنعت منسوجات نیز ۲.۹۸ درصد رشد کرد و در سطح ۸۵ هزار و ۸۸۸ واحد قرار گرفت. شاخص صنعت وسایل ارتباطی با افزایش ۲.۹۸ درصدی، سطح ۷۰ هزار و ۲۹۹ واحد را ثبت کرد و رشد آن از ابتدای سال به ۱۴۰ درصد رسید.

در سمت منفی بازار، شاخص صنعت محصولات کاغذی با کاهش ۱.۰۷ درصدی، تنها صنعت منفی روز چهارشنبه بود و در سطح ۱۱۶ هزار و ۵۶ واحد قرار گرفت. رشد این شاخص از ابتدای سال به ۱۴۴ درصد رسید.

صنایع برتر هفته در مسیر ثبت رکورد‌های جدید

بررسی عملکرد روزانه و هفتگی شاخص صنایع نشان می‌دهد شاخص صنعت زغال‌سنگ و شاخص صنعت خرده‌فروشی، همزمان در جمع ۱۰ صنعت با بیش‌ترین رشد هفتگی و ۵ صنعت برتر آخرین روز هفته قرار داشتند و در پایان مبادلات روز چهارشنبه نیز سقف تاریخی خود را جابه‌جا کردند.

در کنار این ۲ صنعت، شاخص صنعت منسوجات نیز در آخرین روز هفته در میان صنایع با بیشترین رشد روزانه قرار گرفت و با رسیدن به سطح ۸۵ هزار و ۸۸۸ واحد، سقف تاریخی خود را شکست.

هم‌چنین شاخص صنعت وسایل ارتباطی که دومین صنعت برتر هفته بود، در روز چهارشنبه رشد ۲.۹۸ درصدی را ثبت کرد، هرچند در فهرست ۱۷ صنعت دارای سقف تاریخی روز چهارشنبه قرار نداشت.