کد خبر: 1382270
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت خودرو در هفته نخست مهر افزایشی شد+ جدول

3 بازار خودرو در پایان هفته نخست مهر ۱۴۰۵ با افزایش قیمت در بسیاری از مدل‌های پرتیراژ همراه شد؛ پژو ۲۰۷، دنا، تارا و شاهین گران شدند و قیمت برخی خودرو‌های داخلی به رکورد‌های تازه‌ای رسید.

جوان آنلاین: بازار خودرو در پایان هفته نخست مهر ۱۴۰۵ با افزایش قیمت در بخش قابل توجهی از خودرو‌های پرتیراژ داخلی همراه شد و قیمت برخی مدل‌های ایران‌خودرو و سایپا نسبت به روز‌های گذشته رشد محسوسی داشت. این روند در حالی رقم خورد که بازار خودرو همچنان تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، سطح عرضه و تقاضا و انتظارات تورمی قرار دارد.

در گروه ایران‌خودرو، پژو ۲۰۷ یکی از خودرو‌های پرنوسان بازار بود. پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما امروز به حدود ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان رسید و نسبت به روز گذشته افزایش قابل توجهی داشت. پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک نیز حدود ۲ میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان قیمت خورد و پژو ۲۰۷ TU ۳ با رسیدن به محدوده یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان، همچنان در آستانه کانال ۲ میلیارد تومانی قرار دارد. قیمت نسخه اتوماتیک این خودرو نیز در محدوده ۲ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان معامله شد.

در بازار دنا نیز قیمت‌ها صعودی بود. دنا پلاس MT ۶ امروز حدود ۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان قیمت داشت و دنا پلاس اتوماتیک با عبور از مرز ۳ میلیارد تومان، در محدوده ۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان معامله شد.

تارا دستی V ۱ نیز حدود ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان قیمت خورد و تارا اتوماتیک V ۴ به حدود ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان رسید.

سورن XU ۷ P نیز امروز در محدوده یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان قرار گرفت. در مجموع، افزایش قیمت در محصولات پرتقاضای ایران‌خودرو نشان می‌دهد بازار این گروه در نخستین روز‌های مهرماه همچنان با فشار افزایشی مواجه است.

 

قیمت خودرو در هفته نخست مهر افزایشی شد+ جدول

در گروه سایپا، شاهین نیز افزایش قیمت را تجربه کرد. شاهین GL حدود ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان، شاهین G حدود ۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک G حدود ۲ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. شاهین اتوماتیک پلاس نیز در محدوده ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در بخش خودرو‌های اقتصادی سایپا نیز کوییک و ساینا همچنان در محدوده بالای یک میلیارد تومان معامله می‌شوند. ساینا S حدود یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون تومان و کوییک S حدود یک میلیارد و ۴۱۹ میلیون تومان قیمت داشت. کوییک GXR نیز حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله شد.

اطلس اتوماتیک با قیمت حدود ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان در بازار حضور داشت.

سایپا ۱۵۱ GX نیز امروز حدود یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان قیمت خورد و در مقایسه با روز گذشته افزایش محسوسی داشت.

این افزایش قیمت در خودرو‌های اقتصادی، نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها تنها به خودرو‌های گران‌تر محدود نمانده و مدل‌های پایین‌تر بازار را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

براین اساس، بازار خودرو در پایان هفته نخست مهرماه با غلبه روند افزایشی همراه بود و تعدادی از خودرو‌های پرتیراژ افزایش قیمت قابل توجهی را ثبت کردند.

در شرایط فعلی، نوسان نرخ ارز، انتظارات تورمی، میزان عرضه خودرو و حجم معاملات از مهم‌ترین متغیر‌های اثرگذار بر قیمت‌ها هستند و هرگونه تغییر در این عوامل می‌تواند مسیر بازار را در روز‌های آینده تغییر دهد. با این حال، سطح معاملات همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده برای تداوم یا توقف موج افزایشی قیمت‌ها خواهد بود.

برچسب ها: قیمت خودرو ، ایران خودرو ، سایپا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

پول حقیقی به بورس برگشت

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۱۹ نفتکش آبکش شد

با دیدن کودکی که در سیل مرده بود با صدای بلند گریستم!

بزرگ‌ترین سرمایه انیمیشن ایران نیروی انسانی است

استقبال پاییزی از بازار سرمایه

 قهرمانی در قاب مه و آتش

رویترز: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز پایین‌تر از میانگین ۱۰ روزه است

تیم کایاک دو نفره مدال برنز گرفت؛ تیر تیراندازان هم به مدال خورد

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار