قیمت خودرو در هفته نخست مهر افزایشی شد+ جدول

جوان آنلاین: بازار خودرو در پایان هفته نخست مهر ۱۴۰۵ با افزایش قیمت در بخش قابل توجهی از خودروهای پرتیراژ داخلی همراه شد و قیمت برخی مدلهای ایرانخودرو و سایپا نسبت به روزهای گذشته رشد محسوسی داشت. این روند در حالی رقم خورد که بازار خودرو همچنان تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، سطح عرضه و تقاضا و انتظارات تورمی قرار دارد.
در گروه ایرانخودرو، پژو ۲۰۷ یکی از خودروهای پرنوسان بازار بود. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما امروز به حدود ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان رسید و نسبت به روز گذشته افزایش قابل توجهی داشت. پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک نیز حدود ۲ میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان قیمت خورد و پژو ۲۰۷ TU ۳ با رسیدن به محدوده یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان، همچنان در آستانه کانال ۲ میلیارد تومانی قرار دارد. قیمت نسخه اتوماتیک این خودرو نیز در محدوده ۲ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان معامله شد.
در بازار دنا نیز قیمتها صعودی بود. دنا پلاس MT ۶ امروز حدود ۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان قیمت داشت و دنا پلاس اتوماتیک با عبور از مرز ۳ میلیارد تومان، در محدوده ۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان معامله شد.
تارا دستی V ۱ نیز حدود ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان قیمت خورد و تارا اتوماتیک V ۴ به حدود ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان رسید.
سورن XU ۷ P نیز امروز در محدوده یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان قرار گرفت. در مجموع، افزایش قیمت در محصولات پرتقاضای ایرانخودرو نشان میدهد بازار این گروه در نخستین روزهای مهرماه همچنان با فشار افزایشی مواجه است.
در گروه سایپا، شاهین نیز افزایش قیمت را تجربه کرد. شاهین GL حدود ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان، شاهین G حدود ۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک G حدود ۲ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان قیمتگذاری شد. شاهین اتوماتیک پلاس نیز در محدوده ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.
در بخش خودروهای اقتصادی سایپا نیز کوییک و ساینا همچنان در محدوده بالای یک میلیارد تومان معامله میشوند. ساینا S حدود یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون تومان و کوییک S حدود یک میلیارد و ۴۱۹ میلیون تومان قیمت داشت. کوییک GXR نیز حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله شد.
اطلس اتوماتیک با قیمت حدود ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان در بازار حضور داشت.
سایپا ۱۵۱ GX نیز امروز حدود یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان قیمت خورد و در مقایسه با روز گذشته افزایش محسوسی داشت.
این افزایش قیمت در خودروهای اقتصادی، نشان میدهد رشد قیمتها تنها به خودروهای گرانتر محدود نمانده و مدلهای پایینتر بازار را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
براین اساس، بازار خودرو در پایان هفته نخست مهرماه با غلبه روند افزایشی همراه بود و تعدادی از خودروهای پرتیراژ افزایش قیمت قابل توجهی را ثبت کردند.
در شرایط فعلی، نوسان نرخ ارز، انتظارات تورمی، میزان عرضه خودرو و حجم معاملات از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر قیمتها هستند و هرگونه تغییر در این عوامل میتواند مسیر بازار را در روزهای آینده تغییر دهد. با این حال، سطح معاملات همچنان یکی از عوامل تعیینکننده برای تداوم یا توقف موج افزایشی قیمتها خواهد بود.