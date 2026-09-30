جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در دیدار فعالان احزاب اصلاحطلب، سخنانی مطرح کرد که بیش از یک توصیه معمول به همدلی و گفتوگو، رنگوبوی یک تذکر سیاسی جدی به جریان حامی دولت داشت. «پایه اصلاحطلبی، انعطافپذیری در خود است، نه طرف مقابل». جملهای که میتوان آن را خطاب مستقیم به جریانی دانست که سالها از اصلاح دیگران سخن گفته، اما اکنون از سوی رئیسجمهور برآمده از این جریان با یک پرسش اساسی مواجه شده است: اصلاحطلبی از خود آغاز میشود یا همچنان قرار است دیگران اصلاح شوند؟ پزشکیان البته خط قرمز دیگری نیز ترسیم کرد؛ «شکاف اجتماعی». او هشدار داد که چنددستگی و اختلاف، جامعه را تضعیف میکند و اگر به گونهای عمل شود که جامعه دچار شکاف شود، «در مسیر دشمنان گام برداشتهایم». رئیسجمهور در این نشست هم از «انعطافپذیری در خود» سخن گفت و هم نسبت به پیامدهای شکافآفرینی هشدار داد؛ دو گزارهای که میتواند خطاب به آن بخش از جریان اصلاحطلب باشد که هنوز سیاستورزی را در چارچوب دوقطبیسازی و مرزبندیهای جناحی دنبال میکند. پیام پزشکیان روشن است: در شرایطی که کشور با فشار و تهدید خارجی روبهروست، میدان سیاست داخلی نباید به عرصه تولید شکاف تبدیل شود. اصلاحطلبی، اگر مدعی اصلاح است، پیش از مطالبه تغییر از دیگران باید ظرفیت تحمل، گفتوگو و انعطاف را در رفتار خود نشان دهد.
دکتر مسعود پزشکیان شامگاه سهشنبه، در دیدار و گفتوگو با جمعی از فعالان و کنشگران سیاسی اجتماعی احزاب اصلاحطلب، با اشاره به سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: سخنرانی انجامشده در مجمع عمومی سازمان ملل، حاصل خرد جمعی احزاب اصلاحطلب و اصولگرا بود. مجموعه پیشنهاداتی را که عزیزان به اینجانب منتقل کرده بودند با سخنان خودم تلفیق کردم و بر اساس باور و اعتقادی که داشتم، با قاطعیت از حقوق حقه ملت ایران سخن گفتم.
رئیسجمهور با اشاره به ترکیب اعضای حاضر در جلسه و در تبیین راهبرد اساسی اصلاحات، خاطرنشان کرد: اساس و پایه اصلاحطلبی، انعطافپذیری در خود است، نه طرف مقابل؛ لذا تا جای ممکن ضرورت دارد میان تمام ظرفیتهای سیاسی موجود در کشور، همدلی را افزایش داد و هماهنگی و انسجام ایجاد و آن را تقویت کرد، زیرا چنددستگی باعث ضعف جامعه میشود. پزشکیان در توصیه به ایفای نقش کنشگران و فعالان احزاب سیاسی اصلاحطلب و تقویت فرهنگ گفتوگو، افزود: پیرامون مسائل جاری کشور و بهطور خاص موضوع مذاکرات و روند آن، طبیعتاً باید با جامعه گفتوگو و از ضرورت مذاکرات دفاع کرد. بیان مزایا و دستاوردهای مذاکرات، نشانه آن نیست که ما در مقابل دشمنان سر خم میکنیم، بلکه نمودی از شفافسازی است. نکته قابل توجه در روند گفتوگوهای اجتماعی، پرهیز از دعوا، ایجاد اختلاف و شکاف اجتماعی است. رئیسجمهور تقویت رفاه، افزایش همدلی و گسترش همراهیهای اجتماعی را پیشنیاز اقداماتی برشمرد که فعالان احزاب اصلاحطلب میتوانند در سطح جامعه نسبت به آن اقدام کنند و یادآور شد: چنانچه به گونهای عمل کنیم که جامعه دچار چنددستگی و اختلاف شود، در مسیر دشمنان گام برداشتهایم، زیرا دشمن به دنبال فروپاشی اجتماعی مملکت ما است. فهم چگونگی آگاهسازی و اقناع جامعه در مسائل جاری سیاسی و اجتماعی، مهارتی است که متناسب با نیازهای مخاطبان باید به آن پاسخ داد.
با قدرت پای حقوق ایران میایستیم
پزشکیان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اجماع شکلگرفته در شورای امنیت مبنی بر انجام مذاکرات و سیاستهای اتخاذشده در این شورا در زمینه توافقنامه اسلامآباد، گفت: راهبردی که در شورای امنیت در رابطه با موضوع مذاکرات به اجماع رسید، گویای همکاری و همدلی است و دستاورد بزرگی محسوب میشود. ۱۲ تن از ۱۳عضو این شورا از تصمیم اتخاذشده دفاع کردند؛ این افراد شخصیتهایی بودند که نسبت به جنگ و مسائل سیاسی آگاه و درگیر مسئله بودند. تمام تلاشمان را برای به سرانجام رساندن تفاهمنامه به کار میبریم و با قدرت پای احقاق حقوق ملت ایران میایستیم. نکتهای که در این شرایط وجود دارد آن است که اکنون تفاهمنامه باید بر مبنای راهبرد برد- برد باشد. ما به دنبال این هستیم که صلح، امنیت و آرامش را به جامعه و منطقه بازگردانیم و نسبت به آینده، نقشه و افق روشنی از تداوم جنگ و پیامدهای آن داشته باشیم.
رئیسجمهور نقشآفرینی جمعی را الزامی اساسی برای عزتبخشیدن به میهن برشمرد و خاطرنشان کرد: همه باید کمک کنیم تا امور مملکت با عزت به پیش برود. حق را بیان کنیم و با استدلال و برهان از مزایا و دستاوردهای توافق و مذاکرات بگوییم. در توافقی که انجام شده است، هیچ عزتی از میان نرفته است، بلکه امریکا ملزم به تعهداتی بوده است که باید مرحلهبهمرحله پیش میرفت.
پزشکیان در محور دیگر سخنان خود، بهبود معیشت را از الزامات حکومت اسلامی برشمرد و تصریح کرد: عدالت با رعایت حق و حقوق افراد جامعه محقق میشود. بهعنوان حاکم مسلمان، اجازه نداریم حق دیگران را به بهانه گرایشهایی که دارند ضایع کنیم یا نادیده بگیریم.