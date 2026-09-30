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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۸
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مراسم بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی در تهران برگزار شد

3 مراسم بزرگداشت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید با حضور شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در مدرسه عالی شهید مطهری در تهران برگزار شد.

جوان آنلاین: مراسم گرامیداشت مرحوم حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید، چهارشنبه هشتم مهرماه در مدرسه عالی شهید مطهری تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان رییس جمهور، محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل، سیدعلی‌اصغر حجازی، حجت‌الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد، حجت‌الاسلام محمدعلی ابطحی، حجت‌الاسلام عبدالله نوری، محسن هاشمی، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد محمدی گلپایگانی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری امام جمعه موقت تهران، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی رحیمی صادق مدیر حوزه علمیه استان تهران و جمعی از مسئولان، مدیران، استادان و طلاب حوزه علمیه استان تهران در این مراسم حضور داشتند.

مراسم بزرگداشت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی در تهران به همت بیت معظم آن مرجع عالیقدر، آیت‌الله سیدجعفر شبیری، شورای حوزه علمیه تهران و سایر نهاد‌های حوزوی برگزار شد.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله‌العظمی شیبری زنجانی در جمع خبرنگاران گفت: ایشان کم‌همتا بودند. از نظر سلوک شخصی، مشی فروتنانه، تواضع و دوری از منیت، واقعاً مثال‌زدنی بودند. از جمله کسانی بودند که سلوک و منششان به گونه‌ای بود که انسان را به یاد بزرگان سلف می‌انداخت.

او افزود: از سوی دیگر، ایشان در عرصه تدریس و تربیت شاگردان نیز نقش بسیار مؤثری داشتند. در طول عمر نسبتاً طولانی خود، بیش از هفتاد یا هشتاد سال، با جدیت و دلسوزی در تربیت شاگردان کوشیدند و تأثیر ماندگاری بر آنان گذاشتند. در برخی حوزه‌ها نیز ایشان دارای دیدگاه‌های خاص، نوآورانه و منحصر‌به‌فرد خود بودند که بدون تردید می‌تواند در مسیر پیشبرد دانش و مهارت‌های علوم اسلامی و گشودن راه‌های تازه در این عرصه، بسیار راهگشا باشد.

آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی در سال ۱۳۰۶ متولد شد و از استادان برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه و اصول بود. او در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس استادانی همچون آیت‌الله سیدحسین بروجردی، آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی و آیت‌الله سیدمحمد محقق داماد حضور یافت. او پس از درگذشت آیت‌الله محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در شمار فقهای واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

از جمله فعالیت‌های علمی و حوزوی این مرجع فقید، تأسیس مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام در سال ۱۳۸۰ بود؛ مرکزی که با هدف تقویت مطالعات فقهی و تربیت فقیهان تأسیس شد. همچنین مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام در سال ۱۳۹۱ با هدف احیای آثار علمی پدر وی، سیداحمد شبیری زنجانی، و نشر آثار او راه‌اندازی شد و در حوزه‌های فقه، اصول فقه، رجال و فقه‌الحدیث فعالیت دارد.

آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ پس از سه روز بستری در بیمارستان در قم درگذشت. پیکر او اول مهرماه پس از تشییع و اقامه نماز میت به امامت آیت‌الله سبحانی، در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) در قم به خاک سپرده شد.

برچسب ها: مراسم بزرگداشت ، آیت الله شبیری زنجانی ، مسعود پزشکیان
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