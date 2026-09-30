مقابله با جنگ شناختی باید در دستور کار مدارس باشد

وزیر آموزش و پرورش گفت: دشمن امروز در یک جنگ شناختی و ترکیبی با استفاده از شایعه‌سازی، دروغ‌پراکنی، فریبکاری و ایجاد فضای مسموم به ویژه در میان جوانان و نوجوانان به دنبال اثرگذاری است و مقابله با این جریان باید در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی عصر چهارشنبه در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان اصفهان افزود: امروز مهم‌ترین وظیفه ما دفاع از کیان نظام است و این مأموریت در کنار وظیفه معلمی باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: ما میراث‌دار خون هزاران شهید هستیم و امروز در یک جنگ شناختی پیچیده و ترکیبی قرار داریم، میدان اصلی این جنگ، شناختی، ادراکی و فرهنگی است و باید هر روز با این نگاه وارد محیط کار شویم که برای حفاظت و حراست از کیان نظام چه اقدامی می‌توانیم انجام دهیم.

کاظمی ادامه داد: جنگ نظامی و جنگ اقتصادی اگرچه اهمیت دارند، اما جنگ اصلی امروز جنگ شناختی و ادراکی و فرهنگی است و دشمن تلاش می‌کند از طریق شایعه‌سازی، دروغ‌پراکنی، فریبکاری و فضاسازی به اهداف خود دست پیدا کند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: دشمن امروز فضای مسموم و آلوده‌ای را در میان جوانان و نوجوانان ایجاد می‌کند و در روز‌های گذشته نیز شاهد انتشار مطالب و شایعات مختلف در جامعه بودیم که لازم است مدیران آموزش و پرورش نسبت به آنها هوشیار باشند.

وی با اشاره به انتشار شایعاتی درباره استعفای معلمان اظهار داشت: در چند روز گذشته شایعاتی درباره استعفای معلمان منتشر شد در حالی که حدود ۶۵۰ هزار کلاس درس کشور با معلمان در حال اداره شدن است و چهار نفر که معلم نیستند و در جامعه معلمان نیز حضور ندارند مطلبی را منتشر کرده‌اند و نباید چنین مطالبی بدون بررسی مورد پذیرش قرار گیرد.

کاظمی افزود: دشمن تلاش می‌کند با فضاسازی‌های مختلف به اهداف خود برسد و باید مراقب باشیم این مطالب در جامعه فرهنگیان و میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها اثرگذار نشود.

وی با اشاره به موضوع آغاز سال تحصیلی و تلاش برای ایجاد ۲ قطبی میان آموزش حضوری و مجازی گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی شاهد فضاسازی‌هایی بودیم که تلاش می‌کرد خانواده‌ها را نسبت به فرستادن فرزندانشان به مدرسه دچار نگرانی کند.

وی ادامه داد: پس از بازگشایی مدارس نیز موضوعات دیگری از جمله مسائل مربوط به هنجار‌ها و سایر موضوعات در فضای مدارس مطرح شد و باید نسبت به این جریان‌ها هوشیار باشیم.

وزیر آموزش و پرورش از مدیران آموزش و پرورش خواست برای مقابله با این جریان‌ها منتظر وقوع اتفاقات ننشینند و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش برنامه داشته باشند.

کاظمی کیفیت‌بخشی به آموزش را یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: سه سیاست محوری وزارت آموزش و پرورش عدالت، کیفیت و هویت است و تقویت هویت ملی و دینی نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

وی اظهار داشت: در حوزه کیفیت باید با ۲ رویکرد کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم که در رویکرد بلندمدت نقطه آغاز کیفیت اهمیت دارد و عوامل مؤثر بر کیفیت و برنامه و فناوری‌های مرتبط با کیفیت باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی در مسیر تحول بیان کرد: منابع را همیشه در آخر قرار می‌دهم و معتقدم تحول در هر حوزه‌ای با منابع آغاز نمی‌شود و اگر برنامه درستی نداشته باشیم منابع نیز کارایی لازم را نخواهد داشت.

کاظمی تصریح کرد: اصل برنامه و نگاه دقیق است که می‌تواند ما را به کیفیت برساند و باید مشخص کنیم از کجا و چگونه شروع کنیم و در کجا تمرکز داشته باشیم.

وی با قدردانی از استان اصفهان برای قرار دادن موضوع کیفیت‌بخشی در دستور کار گفت: اینکه امروز در گردهمایی رؤسای آموزش و پرورش استان اصفهان کیفیت‌بخشی به عنوان مساله اصلی و دغدغه اصلی مطرح شده است یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود.

کاظمی با اشاره به برنامه استان اصفهان برای اجرای طرح پایلوت کیفیت‌بخشی اظهار داشت: اصفهان تنها استانی بوده است که اعلام کرده می‌خواهد پایلوت کیفیت‌بخشی را اجرا کند.

وزیر آموزش و پرورش با تبریک سال تحصیلی جدید به فرهنگیان و دانش‌آموزان از تلاش‌های مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان در آغاز سال تحصیلی قدردانی کرد.

وی ادامه داد: امسال آموزش و پرورش ۳۰ هزار نیروی ماده ۲۸ را استخدام نکرد و پنج هزار سهمیه سربازمعلم نیز در اختیار آموزش و پرورش قرار نگرفت، اما با وجود این محدودیت‌ها، سال تحصیلی با آرامش و دغدغه کمتری آغاز شد و این موضوع بدون زحمات مدیران و فرهنگیان امکان‌پذیر نبود.

قدردانی وزیر از پیام رهبر انقلاب در آغاز سال تحصیلی

وزیر آموزش و پرورش در ادامه از رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل پیام ایشان در آستانه آغاز سال تحصیلی قدردانی کرد و گفت: پیام رهبر فرزانه انقلاب مملو از مهر، محبت، حمایت، هدایت و راهبری بود و بزرگترین سرمایه را در آستانه سال تحصیلی برای آموزش و پرورش ایجاد کرد.

کاظمی افزود: سابقه نداشته است که چنین پیامی برای آغاز سال تحصیلی ارائه شود و یک بار نیز در دوران کرونا پیام تصویری داشتیم و این دومین بار است که چنین پیامی با این اهمیت برای آموزش و پرورش صادر شده است.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت فرهنگ و تعلیم و تربیت اظهار داشت: وقتی گفته می‌شود فرهنگ و تعلیم و تربیت یک امر فراراهبردی است باید اهمیت این موضوع را به خوبی درک کنیم.

کاظمی همچنین از رییس جمهوری و اعضای هیأت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استانداران به دلیل توجه به آموزش و پرورش و حضور در برنامه‌های آغاز سال تحصیلی قدردانی کرد.

وی گفت: در تاریخ آموزش و پرورش در طول ۴۶ سال سابقه نداشته است که تمام اعضای هیأت دولت در بازگشایی مدارس حضور داشته باشند و همه استانداران نیز در برنامه‌های آغاز سال تحصیلی حضور پیدا کردند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: این حضور سرمایه بزرگی برای آموزش و پرورش است و نشان می‌دهد موضوع تعلیم و تربیت مورد توجه مسوولان کشور قرار دارد.

در ابتدای این گردهمایی وزیر آموزش و پرورش با حضور درکنار خانواده مرحوم محمدحسن قائدی‌ها از پدر و همسر وی تجلیل کرد.

کاظمی در این مراسم ضمن تسلیت درگذشت این چهره فرهنگی و مدیریتی اظهار داشت: از درگذشت این چهره فرهیخته و پرافتخار نظام بسیار متأثر شدم، مرحوم قائدی‌ها سال‌های طولانی در اصفهان مدیریت کرد و از تجربه و همراهی او در گردهمایی‌ها و اجلاس مدیران کل آموزش و پرورش استفاده می‌کردیم.

وی افزود: مرحوم قائدی‌ها برای مجموعه مدیران آموزش و پرورش کشور یک راهبر مدیریتی بود و جای او خالی است.

وزیر آموزش و پرورش از اقدام آموزش و پرورش استان اصفهان برای تکریم و تجلیل از خانواده مرحوم قائدی‌ها قدردانی و بیان کرد: معلمی یعنی احترام، قدردانی، قدرشناسی و ادب و همین موارد باید به نسل‌های آینده آموزش داده شود.

کاظمی تأکید کرد: در تکریم معلم تفاوتی ندارد فرد کجا مدیر بوده یا چه مسوولیتی داشته است و باید همواره فرهنگ احترام و قدرشناسی نسبت به معلمان و مدیران آموزش و پرورش حفظ شود.