همایش روز ملی نخبگان با حضور جمعی از چهره‌های علمی، مدیریتی و فرهنگی برگزار شد و سخنرانان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی در مسیر توسعه کشور تأکید کردند. در این همایش، موضوعاتی همچون نقش نخبگان در حل چالش‌های اقتصادی و مدیریتی، تخصص‌گرایی در انتصابات، جلوگیری از مهاجرت متخصصان و پیوند میان دانش و نیاز‌های کشور مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش جوان آنلاین: همایش روز ملی نخبگان روز چهارشنبه ۸ مهر ماه با حضور ابوذر شهپری رئیس انجمن ملی نخبگان ایران، سعید محمد نایب رئیس انجمن نخبگان کشور، علی جنتی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیروز حناچی شهردار سابق تهران و جمعی از نخبگان برگزار شد.

نخبگان باید راه‌حل‌های اقتصادی ارائه دهند

سعید محمد، مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام و نایب رئیس انجمن نخبگان کشور در سخنانی در این مراسم با تبریک این روز به جامعه علمی کشور اظهار کرد: منابع طبیعی تنها بخشی از ثروت کشور است و سرمایه اصلی ما نیروی انسانی متخصص و توانمندی است که می‌تواند حتی در شرایط دشوار مسیر پیشرفت را هموار کند.

وی با طرح این پرسش که آیا کشور با کمبود نخبه مواجه است، افزود: مشکل اصلی ما کمبود استعداد نیست، بلکه نبود محیطی است که نخبگان بتوانند در آن توانایی‌های خود را به فعلیت برسانند.

مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح فرایند انتصابات مدیریتی تصریح کرد: برای شتاب بخشیدن به رشد کشور لازم است در به کارگیری مدیران و مسئولان در پست‌های کلیدی دقت نظر بیشتری انجام شود و تخصص‌های مرتبط مبنای اصلی انتصاب قرار گیرد.

محمد افزود: تنظیم شرایط احراز صلاحیت برای پست‌های مدیریتی و نظارت دقیق بر آن می‌تواند از هدررفت ظرفیت‌های نخبگانی جلوگیری کرده و موجب شود برنامه ریزی‌ها با نگاهی تخصصی و دقیق انجام شود.

نایب رئیس انجمن نخبگان کشور همچنین با بیان اینکه، نخبه واقعی کسی است که راه حلی برای چالش‌های کشور ارائه دهد، گفت: نخبگی نباید صرفا در تولید مقاله محدود بماند، بلکه باید در صنایع راهبردی همچون انرژی حمل و نقل و ساختمان نفوذ پیدا کند.

وی تاکید کرد: انجمن نخبگان در تلاش است تا با پیوند زدن دانش به نیاز‌های واقعی صنعت و اقتصاد کشور زمینه تبدیل دانایی به توانایی را فراهم کند.

ظرفیت نخبگانی باید در مسیر توسعه کشور به کار گرفته شود

رئیس انجمن ملی نخبگان ایران نیز در این همایش با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تخصصی جوانان کشور، بر ضرورت بهره گیری از این توانمندی‌ها در بدنه مدیریتی و اجرایی کشور برای حل چالش‌های کلان ملی تاکید کرد.

ابوذر شهپری اظهارکرد: انجمن ملی نخبگان در مسیر فعالیت خود تلاش کرده است تا با راه اندازی کمیته‌های تخصصی از جمله در حوزه‌های هوش مصنوعی، رباتیک، بانوان و نسل زد، بستری برای شکوفایی و ساماندهی استعداد‌های جوان ایجاد کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به تخصص گرایی در انتصابات مدیریتی افزود: بهره گیری از تخصص نخبگان در مناصب تصمیم گیری یکی از مطالبات جدی جامعه علمی است تا از این طریق با رویکردی دانش بنیان و مبتنی بر کارشناسی دقیق، به مسائل و چالش‌های کشور پاسخ داده شود.

شهپری با استناد به افتخارآفرینی دانش آموزان در المپیاد‌های جهانی، تصریح کرد: حفظ این سرمایه‌های انسانی نیازمند ایجاد فرصت‌های واقعی مشارکت در روند توسعه کشور است.

وی خاطرنشان کرد: انجمن ملی نخبگان تنها به برگزاری مراسم محدود نبوده و با پیگیری تفاهم نامه‌های مختلف با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های اقتصادی، به دنبال فراهم کردن زمینه عملیاتی حضور نخبگان در عرصه‌های مدیریتی و حل مسائل تولیدی و فناورانه است.

رئیس انجمن ملی نخبگان همچنین با اعلام آمادگی کامل برای ارائه راهکار‌های علمی به قوای سه گانه به ویژه دولت گفت: نخبگان بازوی مشورتی و همراهان دلسوز مسئولان برای عبور از موانع هستند و این تشکل صنفی تخصصی در چارچوب قانون اساسی آماده همکاری و هم افزایی برای پیشبرد اهداف کشور است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های جامع نخبگانی ایران اظهارکرد: این انجمن فارغ از نگاه‌های حزبی و جناحی، میزبان همه استعداد‌های درخشان از تمامی اقوام و اقلیت‌های مذهبی کشور است که دل در گرو توسعه و اعتلای ایران دارند و فرصت برابر برای ابراز خلاقیت آنان در این مجموعه فراهم است.

توسعه پایدار بدون پیوند دولت و نخبگان ممکن نیست

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این همایش با اشاره به ظرفیت‌های عظیم تمدنی و انسانی ایران گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار باید پیوند میان دولت و نیرو‌های فکری جامعه برقرار شود و موانع ساختاری که موجب مهاجرت متخصصان شده است از میان برود.

علی جنتی با اشاره به سوابق مدیریتی و فرهنگی خود، حضور در جمع نخبگان را فرصتی برای بهره مندی از دیدگاه‌های کارشناسی دانست.

وی با تاکید بر جایگاه استراتژیک نخبگان در توسعه کشور افزود: پیشرفت و توسعه جوامع مرهون تلاش‌ها و برنامه ریزی‌های نیرو‌های نخبه است و بدون دستیابی به راهکاری برای برقراری ارتباط میان حاکمیت و بدنه فکری جامعه نمی‌توان به توسعه پایدار دست یافت.

جنتی با بیان اینکه، ایران از نظر بهره هوشی و سرمایه انسانی در ردیف‌های بالای جهانی قرار دارد، تصریح کرد: سابقه تمدنی چند هزار ساله کشور و آثار بی نظیری مانند تخت جمشید و میدان نقش جهان و همچنین پیشرفت‌های علمی در دوران‌های گذشته مانند ابداعات پزشکی در شهر سوخته، گواه روشنی بر پتانسیل‌های بی کران این سرزمین برای رشد و تعالی است.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با آسیب شناسی عملکرد چهار دهه گذشته در حوزه حمایت از استعداد‌ها در کشور گفت: با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته، محیط‌های آموزشی و دانشگاهی نتوانستند ظرفیت لازم را برای شکوفایی اساتید و نخبگان فراهم کنند و دولت سالاری حاکم بر اقتصاد نیز مانع از رشد بخش خصوصی و ایفای نقش نخبگان در اقتصاد شده است.

وی با ابراز نگرانی از نرخ مهاجرت متخصصان افزود: بی ثباتی اقتصادی و مشکلات معیشتی و محدودیت‌های اجتماعی باعث ناامیدی نخبگان شده است.

جنتی در ادامه اظهار امیدواری کرد، انجمن ملی نخبگان با تمرکز بر شناخت و حمایت از فعالان فکری و اقتصادی زمینه بازگشت امید و بالندگی نخبگان را فراهم کند.

توان حل مسئله شاخص اصلی نخبگی است

پیروز حناچی، شهردار سابق تهران نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه شاخص اصلی نخبگی توانایی حل مسئله و ایجاد تحول در شرایط بحرانی است، گفت: دفاع مقدس جلوه باشکوهی از ظهور نخبگان گمنامی بود که با دانش و خلاقیت خود معادلات مهندسی و پزشکی جهان را در شرایط سخت تغییر دادند.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام آموزشی کشور اظهارکرد: نخبگی تنها به معنای داشتن عنوان علمی نیست، بلکه نخبه کسی است که با تحلیل درست شرایط موجود بتواند برای چالش‌های کشور راه حل عملی ارائه دهد و تغییر مثبت ایجاد کند.

حناچی با یادآوری ایثارگری‌های متخصصان در دوران دفاع مقدس افزود: در روز‌هایی که جنگ در مناطق عملیاتی به بن بست رسیده بود نخبگان مهندسی کشور با طراحی و اجرای سازه‌های پیچیده همچون پل‌های شناور بر روی هورالعظیم و اروند معادلات کلاسیک مهندسی نظامی جهان را بر هم زدند و با نوآوری در حمل و نصب قطعات سنگین عملا دشمن را غافلگیر کردند.

شهردار سابق تهران ادامه داد: احداث زنجیره بیمارستان‌های بتنی در مناطق عملیاتی از آبادان تا پیرانشهر و انجام بیش از سیصد هزار عمل جراحی موفق توسط رزیدنت‌ها و اساتید پزشکی در شرایط زیر آتش بار دشمن جلوه‌ای از نخبگی واقعی بود که نباید به دست فراموشی سپرده شود.

حناچی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این نخبگان گمنام تصریح کرد: امروز نیز کشور برای عبور از مشکلات به همان روحیه خلاق و توان حل مسئله نیاز دارد و وظیفه داریم از سرمایه‌های انسانی که بی ادعا عمر خود را صرف خدمت به مردم و سرزمین ایران کرده‌اند قدردانی کنیم.

در ادامه این آیین از پیروز حناچی به عنوان سرمایه ارزشمند و نخبگانی کشور با اهدا لوح و تندیس و مدال نخبگی تجلیل بعمل آمد.