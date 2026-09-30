جوان آنلاین: بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی نتایج نهایی آزمون‌های هفتاد و سومین آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و چهلمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی ۱۴۰۵ میانه مهرماه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس داوطلبان آزمون‌های هفتاد و سومین آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و چهلمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی ۱۴۰۵ می‌توانند پس از اعلام نتایج برای اطلاع از نتیجه نهایی آزمون به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

همچنین زمان دقیق اعلام نتایج نهایی و دریافت کارنامه شخصی متقاضیان آزمون‌های هفتاد و سومین آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و چهلمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی ۱۴۰۵ متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.