جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، به‌منظور تسهیل عبور و مرور مسافران و تخلیه بار ترافیکی، از ساعت۱۷:۰۰ امروز ۸ مهرماه تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب) محور چالوس، از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج، ممنوع خواهد شد.

وی افزود: در ادامه، مسیر (جنوب به شمال) از ابتدای آزادراه تهران-شمال و محور چالوس به سمت چالوس، یعنی از تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد، به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

سرهنگ محبی با بیان اینکه این محدودیت با هدف مدیریت جریان ترافیک و تسهیل تردد مسافران اعمال می‌شود، گفت: محدودیت تردد تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی در محور ادامه خواهد داشت و پس از عادی شدن شرایط، تصمیمات بعدی درخصوص نحوه تردد اعلام می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین درباره آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده ولی‌آباد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال و حدفاصل تونل ۱۶ تا تونل ۱۸ نیز ترافیک نیمه‌سنگین است.

سرهنگ محبی گفت: در محور هراز در مسیر‌های رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو، آزادراه رشت-قزوین در مسیر جنوب به شمال محدوده امامزاده هاشم، آزادراه تهران-پردیس در محدوده تونل شماره ۲ و محور قدیم تهران-بومهن در محدوده پل اتوبان بابایی نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه تهران-کرج-قزوین در محدوده گرمدره تا محمدشهر و گلشهر تا حصارک و در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده گلشهر و استاندارد تا کلاک، تردد خودرو‌ها با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه تهران-ساوه اظهار کرد: در این محور نیز در محدوده بهمن‌آباد تا دهشاد ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی همچنین از بارش باران در برخی محور‌های استان‌های گیلان، مازندران و گلستان خبر داد و به رانندگان توصیه کرد با توجه به شرایط جوی و افزایش حجم تردد در محور‌های مواصلاتی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، به توصیه‌ها و هشدار‌های مأموران پلیس راه توجه کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مورد نظر خود را بررسی کرده و در طول مسیر نیز با صبر و حوصله رانندگی کنند تا شاهد کاهش حوادث و تسهیل در عبور و مرور باشیم.