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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹
جامعه » اخبار كلی

توصیه‌های وزارت بهداشت در شرایط افزایش بروز کرونا / تاکید بر پوشش ماسک و تهویه مناسب

3 رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به افزایش نسبی موارد ابتلا به کووید-۱۹ در هفته‌های اخیر، بر رعایت توصیه‌های بهداشتی، به‌ویژه برای حفاظت از سالمندان و افراد در معرض خطر، تأکید کرد.

جوان آنلاین: دکتر قباد مرادی - رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با اشاره به گردش نوعی از سویه امیکرون، اظهار کرد: علائم شایع کووید-۱۹ شامل گلودرد، سرفه، تب، خستگی و درد‌های عضلانی است و در برخی افراد نیز علائم گوارشی مشاهده می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بیماری کووید-۱۹ در بیشتر افراد با شدت خفیف تا متوسط بروز می‌کند، اما در سالمندان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی می‌تواند شدیدتر باشد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: سالمندان، به‌ویژه افراد بالای ۸۰ سال، افراد بالای ۶۰ سال دارای بیماری‌های زمینه‌ای، افراد دارای ضعف سیستم ایمنی، افراد مبتلا به چاقی شدید و زنان باردار در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری شدید قرار دارند و در دوره افزایش بیماری‌های تنفسی باید مراقبت بیشتری داشته باشند.

مرادی توصیه کرد: افراد در معرض خطر در فضا‌های بسته و شلوغ از ماسک مناسب استفاده کنند و افراد دارای علائم تنفسی، حتی در صورت خفیف بودن علائم، در منزل استراحت کرده و از حضور در تجمعات و تماس نزدیک با سالمندان و افراد در معرض خطر خودداری کنند.

وی ادامه داد: در صورت ضرورت خروج از منزل، افراد دارای علائم تنفسی باید در فضا‌های بسته و شلوغ مانند مترو، اتوبوس، تاکسی و فروشگاه‌ها از ماسک استفاده کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه بسیاری از اقدامات پیشگیرانه در برابر کووید-۱۹ هم‌زمان از انتقال آنفلوانزا و سایر ویروس‌های تنفسی نیز جلوگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: استفاده از ماسک در فضا‌های بسته، شلوغ و کم‌تهویه، به‌ویژه هنگام افزایش بیماری‌های تنفسی، تقویت تهویه منازل، محل کار، مدارس و سایر ساختمان‌ها و خودداری از حضور در مکان‌های شلوغ و تماس نزدیک با دیگران در صورت داشتن علائم تنفسی، از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است.

مرادی همچنین بر پرهیز از روبوسی و دست دادن با دیگران، به‌ویژه سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای، پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت داخلی آرنج و شست‌وشوی منظم دست‌ها، به‌ویژه پس از بازگشت به منزل و پیش از غذا، تاکید کرد.

وی افزود: افراد بیمار باید تا حد امکان در منزل استراحت کرده و از حضور در محیط‌های کاری، آموزشی و اجتماعی خودداری کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین واکسیناسیون آنفلوانزا را برای سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای که در معرض خطر بیماری شدید هستند، در صورت دسترسی به واکسن، توصیه کرد.

بنابر اعلام وبدا، مرادی در پایان تاکید کرد: در شرایط افزایش گردش ویروس‌های تنفسی، کاهش تماس با افراد دارای علائم تنفسی، استفاده از ماسک در محیط‌های پرخطر، تهویه مناسب و رعایت بهداشت فردی، از مهم‌ترین اقدامات برای حفاظت از سالمندان و افراد در معرض خطر است.

برچسب ها: وزارت بهداشت ، کرونا ، بیماری واگیردار
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