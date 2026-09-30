کد خبر: 1382137
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۲
جامعه » اخبار كلی

تعلیق ۲ شرکت مسافربری پس از ۲ تصادف مرگبار اتوبوس/ ۳ قصور در پرونده حادثه آزادراه ساوه

5 رئیس پلیس راه راهور فراجا، از تعلیق ۲ شرکت مسافربری پس از بررسی کارشناسی ۲ حادثه مرگبار اتوبوسی در استان‌های مرکزی و خراسان جنوبی خبر داد و گفت: مقصران این حوادث برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی، با اشاره به ۲ حادثه تلخ اتوبوس در استان مرکزی و محور سربیشه در خراسان جنوبی، ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار جان‌باختگان این حوادث، اظهار کرد: حفظ جان و سلامت مردم، خط قرمز پلیس است و با هرگونه تخلف، قصور و سهل‌انگاری که ایمنی مسافران را به خطر بیندازد، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وی در تشریح نتایج بررسی‌های کارشناسی حادثه آزادراه ساوه اظهار کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هرگاه مطابق نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه در وقوع حادثه مؤثر تشخیص داده شود، متصدیان و عوامل ذی‌ربط حسب مورد مسئول جبران خسارت وارده بوده و برابر مقررات قانونی با آنها برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: پس از وقوع حادثه، تیم تخصصی کارشناسان پلیس راه راهور فراجا در محل حاضر شده و با بررسی ابعاد فنی، شرایط مسیر، وضعیت وسیله نقلیه و عملکرد عوامل دخیل در حادثه، فرآیند کارشناسی برای تعیین علت و سهم تقصیر عوامل آغاز شد که در نهایت، ۳ مورد قصور در این حادثه احراز شد. در بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده درباره حادثه واژگونی اتوبوس در آزادراه همدان ـ ساوه، ۳ مورد قصور و مسئولیت در وقوع حادثه احراز شد.

وی افزود: نخستین قصور متوجه راننده اتوبوس بود. بر اساس بررسی‌های کارشناسی، بی‌مبالاتی راننده در نتیجه ارتکاب تخلفات و انجام حرکات مخاطره‌آمیز، موجب ناتوانی وی در کنترل وسیله نقلیه شد و در ادامه، اتوبوس از مسیر اصلی خارج و واژگون شد و روی سقف قرار گرفت. در پی این حادثه، ۱۱ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۲۴ نفر نیز مصدوم شدند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: دومین قصور احراز شده در این حادثه متوجه شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه بود. بررسی‌های کارشناسی نشان داد این شرکت در زمینه ایمن‌سازی مسیر، به‌ویژه تأمین و استقرار حفاظ کناری راه، مرتکب بی‌احتیاطی شده و این نقص در فرآیند کارشناسی حادثه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در وقوع و شدت پیامد‌های تصادف مورد توجه قرار گرفته است.

سرهنگ محبی تصریح کرد: سومین قصور نیز متوجه مدیر شرکت حمل‌ونقل مسافری بود. این مسئول به دلیل صدور صورت‌وضعیت مسافری بدون احراز سلامت جسمی و روانی راننده، در این حادثه دارای مسئولیت شناخته شد؛ به این معنا که پیش از اعزام اتوبوس، الزامات مربوط به احراز صلاحیت و آمادگی جسمی و روانی راننده به‌طور کامل رعایت نشده بود.

وی تأکید کرد: بنابراین، در حادثه واژگونی اتوبوس در آزادراه همدان ـ ساوه، مسئولیت کارشناسی حادثه صرفاً متوجه عملکرد راننده نبوده و قصور در ایمن‌سازی راه و همچنین قصور مدیریتی شرکت حمل‌ونقل مسافری نیز در فرآیند بررسی‌ها احراز شده است.

۳ قصور در حادثه مرگبار اتوبوس در خراسان جنوبی

محبی در ادامه با اشاره به حادثه دوم در محور سربیشه در استان خراسان جنوبی اظهار کرد: علت تامه این تصادف نیز بی‌احتیاطی راننده اتوبوس به دلیل عدم توجه به جلو اعلام شد. در این حادثه، برخورد از جلو و عقب رخ داد و راننده و کمک‌راننده که در قسمت جلوی اتوبوس حضور داشتند، به‌صورت سطحی مجروح شدند، اما با توجه به وقوع حریق در اتوبوس، سرنشینان به سمت قسمت‌های عقب خودرو حرکت کردند و متأسفانه بر اثر گسترش آتش جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: اتوبوس در این حادثه واژگون نشده بود و پس از تصادف به‌صورت کامل روی سطح آسفالت متوقف شده بود. در بررسی‌های کارشناسی، علاوه بر قصور راننده، ۲ قصور دیگر نیز احراز شد؛ نخستین مورد، بی‌احتیاطی شرکت مسافربری به دلیل عدم نظارت کافی بر تأیید سلامت فنی اتوبوس پیش از حرکت و دومین مورد، قصور مالک اتوبوس به دلیل تغییر در باک استاندارد خودرو یا تعبیه باک غیرمجاز بود.

تعلیق ۲ شرکت مسافربری متخلف

سرهنگ محبی با اشاره به اقدام فوری پلیس در برخورد با شرکت‌های مسافربری متخلف اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این ۲ حادثه و با احراز تخلفات و قصور مؤثر در بررسی‌های کارشناسی، فعالیت ۲ شرکت مسافربری متخلف به حالت تعلیق درآمد و این شرکت‌ها تا تعیین تکلیف نهایی، حق ادامه فعالیت و صدور صورت‌وضعیت مسافری را ندارند.

وی افزود: پرونده این ۲ شرکت برای تعیین تکلیف نهایی و بررسی میزان و مدت محرومیت از فعالیت، در کمیسیون ماده ۱۲ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مطرح خواهد شد و تصمیم‌گیری در این خصوص بر اساس ضوابط و مقررات مربوط انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: عوامل و اشخاصی که در جریان بررسی‌های کارشناسی، مسئولیت و قصور آنها در این ۲ حادثه احراز شده است، برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

محبی تأکید کرد: پلیس راه در برخورد با رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری که با ارتکاب تخلفات و انجام حرکات مخاطره‌آمیز ایمنی مسافران را به خطر می‌اندازند و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری که الزامات قانونی و ایمنی را رعایت نمی‌کنند، مطابق قانون و بدون اغماض اقدام خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ جان و سلامت مردم، خط قرمز پلیس است و هرگونه قصور، سهل‌انگاری یا تخلفی که ایمنی و جان مسافران ناوگان حمل‌ونقل عمومی را تهدید کند، با واکنش قانونی و قاطع پلیس مواجه خواهد شد.

برچسب ها: پلیس راهور فراجا ، تصادف مرگبار ، شرکت مسافربری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

بدون شرح

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

پول حقیقی به بورس برگشت

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

قتل شوهر با سیانور

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

تسلیم‌بشو نیستیم

جاعلان مشغول کارند

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند

پسرمان سرباز شده ما هم باید یک چیز‌هایی یاد بگیریم

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

سربازی را با مهارت‌آموزی پیوند بزنیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار