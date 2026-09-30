کد خبر: 1382128
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۸
ورزش » ساير

تمجید روس‌ها از یک بازیکن؛ هوش فوتبالی او باعث شکست ایران شد

5 رئیس افتخاری اتحادیه فوتبال روسیه هوش فوتبالی یک بازیکن این تیم را عامل پیروزی مقابل ایران دانست.

جوان آنلاین: تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه شامگاه سه‌شنبه ۷ مهر در دیداری تدارکاتی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود روسیه به پایان رسید تا امیر قلعه‌نویی و شاگردانش در دو بازی تدارکاتی اخیر مقابل ازبکستان و روسیه ۵ گل دریافت کرده باشند.

به گزارش مهر، هر دو گل روس‌ها را الکساندر گلووین هافبک موناکو به ثمر رساند.

ویاچسلاو کولوسکوف رئیس افتخاری اتحادیه فوتبال روسیه (RFS)، در گفت‌و‌گو با «متاریتینگس» درباره عملکرد تیم ملی روسیه در دیدار دوستانه برابر ایران صحبت کرد.

کولوسکوف درباره این مسابقه گفت: در نیمه دوم بازی متعادل بود، به‌خصوص در دقایق ابتدایی. پس از انجام تعویض‌ها، تیم ملی روسیه با اطمینان بیشتری بازی کرد و همین موضوع به کسب یک پیروزی قاطع کمک کرد.

او درباره گلووین نیز اظهار داشت: گلووین مثل همیشه در این مسابقه هم عملکرد برجسته‌ای داشت. او از هوش فوتبالی خوبی برخوردار و حرکاتش مناسب است و تصمیم‌های منطقی می‌گیرد. او یک رهبر واقعی و یک کاپیتان واقعی است و همین عامل باعث پیروزی مقابل ایران شد.

برچسب ها: تیم ملی روسیه ، تیم ملی ایران ، دیدار تدارکاتی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

بدون شرح

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

پول حقیقی به بورس برگشت

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

قتل شوهر با سیانور

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

تسلیم‌بشو نیستیم

جاعلان مشغول کارند

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند

پسرمان سرباز شده ما هم باید یک چیز‌هایی یاد بگیریم

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

سربازی را با مهارت‌آموزی پیوند بزنیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار