کد خبر: 1382125
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰
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۷۰ درصد تردد بزرگراهی تهران تک‌سرنشین است

5 مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به افزایش سهم خودرو‌های تک‌سرنشین گفت: این رقم در تابستان امسال در بزرگراه‌های مختلف به حدود ۶۸ تا ۷۰ درصد رسیده است.

جوان آنلاین: تغییر شیوه محاسبه عوارض طرح ترافیک تهران و حرکت به سمت پیمایش‌محوری، نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری است؛ موضوعی که به گفته مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، اقدامات مربوط به آن آغاز شده و قرارداد‌های لازم نیز به امضا رسیده است.

به گزارش مهر، پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت حرکت طرح ترافیک به سمت پیمایش‌محوری اظهار کرد: با توجه به اینکه قرار بود طرح ترافیک به سمت پیمایش‌محوری برود، زیرساخت‌های دوربین و نرم‌افزار مورد نیاز این شیوه هنوز فراهم نشده است.

وی افزود: قرارداد‌های مربوط به این بخش بسته شده و شرکت کنترل ترافیک در حال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است تا امکان اجرای این شیوه فراهم شود.

علیمردانی با بیان اینکه این اقدامات در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارد، ادامه داد: با ایجاد این زیرساخت‌ها، ان‌شاءالله می‌توان به نحوی طرح ترافیک را از وضعیت فعلی به سمت پیمایش‌محوری برد؛ به این معنا که میزان پیمایش خودرو‌ها در محدوده مرکزی شهر تهران در محاسبه عوارض اثرگذار باشد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران توضیح داد: در این مدل، هرچه میزان پیمایش یک خودرو در محدوده مرکزی شهر تهران بیشتر باشد، عوارض بیشتری نیز از شهروند دریافت خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه این شیوه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، گفت: در حال حاضر همچنان همان شیوه ورود و خروج که در گذشته وجود داشته، مبنای محاسبه عوارض است و تغییر آن به مدل پیمایش‌محور نیازمند تکمیل زیرساخت‌های دوربین و نرم‌افزاری است.

علیمردانی اضافه کرد: با ایجاد و تقویت این زیرساخت که تمهیدات آن اندیشیده شده، قراردادهایش بسته شده و در حال اجراست، این امکان فراهم می‌شود که تعدد تردد و میزان پیمایش خودرو‌ها در محدوده مرکزی شهر تهران در میزان عوارض پرداختی اثر بیشتری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت کنترل ترافیک در حال انجام اقدامات مربوط به این بخش است و با تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان حرکت به سمت اجرای پیمایش‌محوری در طرح ترافیک فراهم خواهد شد.

با توجه به افزایش سهم خودرو‌های تک‌سرنشین در تردد‌های بزرگراهی، شهرداری تهران توسعه سفر‌های هم‌پیمایی و همراه‌داشتن مسافر را در دستور کار قرار داده است؛ رویکردی که به گفته علیمردانی، می‌تواند از افزایش تعداد خودرو‌های حاضر در معابر و در نتیجه بخشی از ترافیک پایتخت جلوگیری کند.

برچسب ها: طرح ترافیک ، تک سرنشین ، تهران
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