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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۱
ورزش » ساير

بازتاب باخت دوباره ایران/ شب سخت قلعه‌نویی در کازان

3 سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به بررسی شکست ایران در دومین دیدار پیاپی خود پرداخت.

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی تدارکاتی خود نیز با نتیجه ۲ بر صفر مقابل روسیه شکست خورد. الکساندر گلوفین در دقایق ۲۱ و ۳۰ برای میزبان گلزنی کرد.

به گزارش ایسنا، به این ترتیب ایران دومین باخت متوالی خود را پس از شکست ۳ بر یک مقابل ازبکستان تجربه کرد.

سایت AFC بعد از این دیدار نوشت: تیم قلعه‌نویی شب سختی در کازان برابر روسیه داشت و ایران مقهور نمایش تاکتیکی برتر روسیه در نیمه نخست شده بود. البته مصدومیت محبی در دقیقه ۲۷ باعث تعویض او شد و روسیه از این ناهماهنگی استفاده کرد و در همان نیمه نخست گلوفین دو بار دروازه ایران را باز کرد.

ایران با وجود انجام شش تعویض در نیمه دوم، نتوانست دفاع روسیه را بشکند و در نهایت دومین شکست متوالی خود را پس از باخت ۳ بر یک مقابل ازبکستان در روز پنجشنبه پذیرفت.

اکسپرس: ایران نتوانست کاری از پیش ببرد

تیم ملی روسیه در دیداری دوستانه در کازان، ایران را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد. اکسپرس روسیه درباره این دیدار نوشت: ایران که در رده ۲۲ فیفا قرار دارد و در جام جهانی ۲۰۲۶ شکست نخورده بود، مقابل تیم منسجم روسیه نتوانست کاری از پیش ببرد.

ایران در واقع حریف مهمی برای روسیه است. این تیم در رده ۲۲ فیفا قرار دارد (بالاتر از اتریش، ترکیه، اکوادور، ساحل عاج و سوئد)، در نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ بوده و در جام جهانی ۲۰۲۶ حتی یک بازی را نباخت ولی برابر روسیه نتوانست کار‌ی پیش ببرد.

کارپین: درباره آزمون از سرمربی ایران بپرسید

والری کارپین سرمربی روسیه درباره تغییر سبک بازی سردار آزمون و وضعیت او در شرایط فعلی گفت: من اطلاعی ندارم و بهتر است از سرمربی ایران درباره او سوال کنید.

سافانوف: ایران را کاملا کنترل کردیم 

ماتوی سافونوف، دروازه‌بان تیم ملی روسیه، درباره پیروزی ۲ بر صفر مقابل تیم ملی ایران گفت: ما بازی را در کنترل داشتیم و دو گل زودهنگام به ثمر رساندیم و سپس با آرامش جریان بازی و مالکیت توپ را مدیریت کردیم. برای من مهم بود که دروازه‌ام را بسته نگه دارم، به ویژه در حضور تماشاگرانی که ورزشگاه را تقریباً پر کرده بودند.

ستاره روسیه پس از دبل مقابل ایران: از عملکردمان راضی نیستم/ ایران دفاعی بازی کرد

الکساندر گلوفین، ستاره تیم ملی روسیه و باشگاه موناکو، پس از پیروزی تیمش مقابل ایران در کازان، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت که کیفیت بد زمین ورزشگاه آک‌بارس آرنا اجازه نداد روسیه فوتبال تماشایی و جذابی ارائه دهد.

گلوفین در این زمینه گفت: خوشبختانه توانستیم برنده شویم. چیز خاصی نبود. ما خوب بازی نکردیم و در واقع زمین اجازه نداد فوتبال تماشایی بازی کنیم.

او افزود: نیمه اول قابل قبولی داشتیم، اما موقعیت‌های زیادی نداشتیم. ایران خیلی دفاعی بازی می‌کرد. به علاوه، بازی سریع از عقب زمین کمی دشوار بود.

روسیه پس از دیدار با ایران، به مصاف نامیبیا خواهد رفت و سپس در نیژنی نووگورود با نیجریه بازی می‌کند.

برچسب ها: تیم ملی ایران ، بازی تدارکاتی ، تیم ملی روسیه
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