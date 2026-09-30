واکنش یامال به لو رفتن برنده توپ طلا

جوان آنلاین: لامین یامال، ستاره بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، درباره اخبار منتشرشده مبنی بر نزدیک شدنش به کسب جایزه توپ طلا واکنش نشان داد؛ این اتفاق پس از درخشش چشمگیر او مقابل کرواسی در لیگ ملت‌های اروپا رخ داد.

به گزارش ایسنا، یامال در دیداری که با پیروزی ۴ بر یک اسپانیا به پایان رسید، عملکردی فوق‌العاده داشت و دو گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد تا بار دیگر جایگاه خود را در میان مدعیان اصلی کسب این جایزه معتبر نشان دهد.

پس از پایان مسابقه، از ستاره بارسلونا درباره شایعاتی که طی ساعات گذشته درباره قطعی شدن پیروزی او در رقابت توپ طلا مطرح شده بود، سؤال شد. یامال از تأیید این اخبار خودداری کرد و در پاسخی کوتاه گفت:راستش را بخواهید، نمی‌دانم؛ چون من رأی نمی‌دهم.

یامال در رقابت برای کسب این جایزه با تعدادی از برجسته‌ترین ستاره‌های فوتبال جهان، از جمله کیلیان‌ام باپه، مهاجم فرانسوی رئال مادرید، لیونل مسی، ستاره آرژانتینی اینتر میامی و همچنین رودری، هم‌تیمی‌اش در بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، رقابت می‌کند.

او چندین عامل در کارنامه خود دارد که می‌تواند به تقویت شانس او در رقابت توپ طلا کمک کند؛ از جمله قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین نقش او در قهرمانی بارسلونا در لالیگا.

این ستاره جوان سال گذشته نیز در رقابت توپ طلا عملکرد قابل توجهی داشت و در جایگاه دوم قرار گرفت و پشت سر عثمان دمبله، ستاره فرانسوی پاری‌سن‌ژرمن، ایستاد. اکنون او بار دیگر فرصت دارد برای کسب معتبرترین جایزه فردی فوتبال جهان رقابت کند.

یامال درباره گل دومش به کرواسی گفت: من لیواکوویچ را از تمرینات می‌شناسم. به این فکر کردم که او چه واکنشی نشان می‌دهد و خوشبختانه توپ وارد دروازه شد.

این بازیکن جوان درباره فضای حاکم بر مسابقه نیز صحبت کرد و تأکید داشت که هیجان زیادی در تیم ملی اسپانیا وجود داشت، به‌ویژه اینکه این دیدار در شهر سویا برگزار می‌شد. او گفت: این هیجان را احساس می‌کردیم. آنها شایسته چنین چیزی بودند.