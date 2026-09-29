شکست تیم ملی فوتبال برابر روسیه؛ تاکتیک تیمی نداشتیم

جوان آنلاین: دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سه شنبه در شهر کازان روسیه برگزار شد که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به پایان رسید.

ترکیب ایران

سید حسین حسینی (۴۶- سید پیام نیازمند)، صالح حردانی (۴۶- سامان فلاح)، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، رامین رضائیان، آریا یوسفی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی (۶۶- امید نورافکن)، محمدمهدی محبی (۲۸ - احسان حاج‌صفی)، مهدی طارمی و سردار آزمون (۴۶- دنیس اکرت آینسا).

ترکیب روسیه

ماتوی سافونوف، ویکتور ملخین، ایگور دیویف، ایلیا واخانیا، دانیل کروگووی، ماتوی کیسلیاک، الکسی باتراکوف، ایوان اوبلیاکوف (۶۵- دانیل پروتسوف)، ماکسیم گلوشنکوف (۶۵- الکسی میرانچوک)، الکساندر گولووین و کنستانتین

محک در دقایق اولیه

دو تیم در دقایق نخست مسابقه سعی داشتند با فشار روی دروازه حریف قدرت هجومی خود را به رخ بکشند. تاکتیکی که با استارت‌های انفجاری بازیکنان خط میانی و اضافه شدن آنها به خط حمله همراه بود، اما این محک ۵ دقیقه‌ای در شروع مسابقه راه به جایی نبرد تا رفته‌رفته از هیجان بازی کاسته شود و روس‌ها با قدرت حفظ توپ و پاس‌های سالم خود به برتری نسبی برسند.

اشتباه دروازه‌بان و دفاع برای گلزنی گولووین

سیدحسین حسینی که در این مسابقه جای علیرضا بیرانوند را در چارچوب دروازه گرفته بود، دومین شروع مجدد ناموفق خود را در دقیقه ۱۲ رقم زد. شوت او به آریا یوسفی نرسید تا روس‌ها با توپ‌ربایی و قدرت خیره‌کننده خود در انتقال سریع توپ به خط حمله بتوانند الکساندر گولووین را در غیاب صالح حردانی و رامین رضائیان صاحب توپ کنند و این بازیکن به‌راحتی شوت خود را از بین پا‌های حسینی به تور دروازه ایران بچسباند.

ادامه بی‌برنامگی برای گل دوم روسیه

تیم ملی ایران پس از دریافت گل سعی کرد با استفاده از قدرت زوج خط حمله خود خیلی زود انتقال توپ به پیکان خط حمله را داشته باشد، اما هیجان بالا در جبران گل خورده و همچنین مصدومیت محمدمهدی محبی سبب شد تا تفکر برتری‌جویانه کادر فنی نه‌تنها راه به جایی نبرد بلکه روس‌ها با آرامش و ارائه بازی منطقی بتوانند دومین خطر جدی خود را روی دروازه ایران ایجاد کنند. میزبان روسی در دقیقه ۳۵ روی ضربه کاشته از پشت محوطه جریمه ایران صاحب ضربه آزاد شد تا گولووین کاپیتان این تیم به زیبایی هرچه تمام‌تر توپ را به گوشه دروازه حسینی بزند و گلر امشب ایران نتواند هیچ واکنشی روی ضربه استثنایی کاپیتان روسیه داشته باشد تا این‌گونه گل دوم به سود قرمز‌ها به ثمر برسد.

ادامه بازی نامطلب در نیمه دوم!

در نیمه دوم نیز تیم ملی ایران نتوانست تغییری در روند مسابقه ایجاد کند و برخلاف انتظار، این روسیه بود که کاملاً نبض بازی را در اختیار داشت. شاگردان والری کارپین با حفظ مالکیت توپ و گردش مناسب آن، عملاً اجازه ندادند تیم ملی ایران شکل و سازمان هجومی مناسبی پیدا کند و در بیشتر دقایق، بازی در زمین ایران دنبال شد.

امیر قلعه‌نویی برای تغییر شرایط مسابقه، در آغاز نیمه دوم دست به چند تعویض زد و دنیس اکرت را نیز به خط حمله اضافه کرد، اما این تغییرات هم نتوانست تأثیر محسوسی بر عملکرد تیم ملی داشته باشد. ایران در ایجاد موقعیت، حفظ توپ و انتقال از دفاع به حمله با مشکل مواجه بود و در مقابل، روس‌ها با تسلط بیشتر بر جریان مسابقه، کنترل بازی را در اختیار داشتند.

در نهایت، تیم ملی ایران در شبی که از نظر فنی نتوانست نمایش مورد انتظار را ارائه کند، برابر روسیه شکست خورد شکستی که در کنار نتیجه، ضعف ایران در کنترل جریان بازی و ناتوانی در بازگشت به مسابقه در نیمه دوم را نیز نمایان کرد.