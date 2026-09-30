کد خبر: 1382104
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۲:۴۰
سیاست » اخبار کلی
در پاسخ به مواضع سبکسرانه رئیس‌جمهور امریکا

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

1 «بچرخ تا بچرخیم!» پاسخ کوتاه و گویای قالیباف به مواضع و لفاظی‌های سبکسرانه رئیس‌جمهور امریکاست که روز گذشته و در نطق پیش از دستور مجلس شورای اسلامی عنوان شد.

جوان آنلاین: «بچرخ تا بچرخیم!» پاسخ کوتاه و گویای قالیباف به مواضع و لفاظی‌های سبکسرانه رئیس‌جمهور امریکاست که روز گذشته و در نطق پیش از دستور مجلس شورای اسلامی عنوان شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با ارجاع به تجربه تاریخی ایران در شکستن حصر آبادان، رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با فشار و تهدید امریکا را تشریح کرد و با تأکید بر اینکه فشار‌های دریایی، هوایی و تجاری نمی‌تواند ایران را به عقب‌نشینی وادار کند، در واکنش به مواضع اخیر رئیس‌جمهور امریکا گفت: «بچرخ تا بچرخیم!» او همزمان با تأکید بر آمادگی ایران برای پاسخ به هرگونه تعدی، از ضرورت تقویت بازدارندگی در خارج و رسیدگی به معیشت و رضایت مردم در داخل سخن گفت؛ رویکردی که در سخنان او، مواجهه خارجی و انسجام و کارآمدی داخلی را دو مؤلفه مکمل در شرایط کنونی نشان می‌دهد. 
به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز مجلس، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای گران‌قدر، فرماندهان و رزمندگان حماسه‌ساز هشت سال دفاع مقدس، نبرد‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و به‌ویژه شهدای عزیز مدافع امنیت، و همچنین دومین سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله گفت: این روز‌ها مصادف است با سالروز شکستن حصر آبادان. اگر حصر آبادان، آن‌گونه که امام کبیر انقلاب (ره) فرمان داده بودند، شکسته شد، نتیجه طراحی دقیق نقشه عملیاتی و اجرای شجاعانه آن با مجاهدت و از خودگذشتگی فرماندهان و رزمندگان در عملیات ثامن‌الائمه (علیه السلام) بود. در آن ایام، دشمن بعثی با قطع جاده‌های اهواز و ماهشهر و احداث پل‌های ارتباطی بر روی کارون، آبادان را در محاصره‌ای سخت قرار داده بود. پالایشگاه آبادان به‌عنوان قلب انرژی کشور و بزرگ‌ترین پالایشگاه غرب آسیا، زیر آتش مستقیم توپخانه از کار افتاد، خطوط لوله انتقال نفت قطع شد و شبکه آب و برق شهر تقریباً از بین رفت؛ صدام می‌خواست با تحمیل قحطی و بحران کمبود اقلام و نیاز‌های مردم، اهالی آبادان را به تسلیم وادار کند، اما ایستادگی و صلابت مردم مقاوم آبادان در کنار جنگیدن و رشادت رزمندگان اسلام، این توطئه را خنثی کرد و حصر یک‌ساله ظرف ۴۸ ساعت درهم شکسته شد. همین‌جا به نسل جوان ایران یادآور شوم که تلاش‌های امروز امریکا برای تحمیل محاصره دریایی، بستن کریدور‌های هوایی و اعمال فشار حداکثری بر شریان‌های تجاری کشور نیز با برنامه‌ریزی و مدیریت جدی در حوزه‌های اقتصادی و پاسخ‌های نظامی مشابه سال ۶۰ شکست خواهد خورد. 
قالیباف افزود: ملتی را که چنین سابقه درخشان و ریشه‌داری در تاریخ خود دارد، هرگز نباید از حصر و تهدید ترساند. اگر دستگاه محاسباتی دشمن امریکایی این حقیقت بنیادین را درک نکند، کماکان در چرخه دریافت سیلی‌های سنگین از سوی ملت ایران گرفتار خواهد ماند. البته مواضع سبکسرانه رئیس‌جمهور امریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و جسارت به ملت بزرگ و تمدن‌ساز ایران نشان داد که آنها هنوز رفتار خود را تغییر نداده‌اند و در برابر چنین جسارت‌هایی، پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است: «بچرخ تا بچرخیم!» سران کاخ سفید باید بدانند ملت رشید و تاریخ‌ساز ایران با خط‌ونشان کشیدن، لفاظی یا محاصره هوایی و تجاری هرگز به عقب نخواهد نشست و پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تعدی و ماجراجویی، پاسخی سخت، پشیمان‌کننده، دقیق و سریع خواهد بود. وی ادامه داد: رئیس‌جمهور متوهم امریکا اخیراً لفاظی‌هایی درباره تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعا‌های پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم امریکایی‌ها و هم سایر کشور‌ها بدانند: همان‌گونه که قبلاً گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. 
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ملت ایران جنگ‌طلب نیست، اما در دفاع از امنیت، عزت و حقوق خود نیز تردید نخواهد کرد؛ و هیچ تهدیدی این ملت را به عقب‌نشینی وادار نمی‌کند و جنایتکاران جنگی و ترویج‌کنندگان ادبیات نسل‌کشی، فرجامی جز نابودی و رسوایی ابدی ندارند. قالیباف در ادامه پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، را صورت‌بندی دقیق یک دکترین دفاعی و تمدنی توصیف کرد و گفت: «واقعیت میدانی امروز این است که جمهوری اسلامی از دل جنگ اول، ساختار بازدارندگی خود را پی‌ریزی کرد و در مواجهه با دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که موازنه تهدید تغییر کرده و دوران ارعاب و تحمیل به پایان رسیده است. پیام رهبر فرزانه انقلاب همچنین یک خط عملیاتی روشن پیش روی ما مسئولان گذاشت، پشتوانه اقتدار میدانی در بیرون، رضایت و امنیت معیشتی مردم در درون است؛ نمی‌شود در میدان موازنه قدرت بسازیم، اما در حل مسائل سفره و اقتصاد مردم تعلل کنیم. ما به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس و نیز دولتمردان همه مکلفیم که این جهت‌گیری را به تصمیمات کارآمد و ملموس تبدیل کنیم تا انتظارات به حق مردم بزرگ و رهبری عالیقدر انقلاب برآورده شود.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قالیباف ، جنگ ، ترامپ
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