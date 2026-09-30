جوان آنلاین: سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشریح محتوای نامه ۲۵ صفحه‌ای این نهاد خطاب به مردم امریکا گفت: «اگر مردم امریکا یک‌بار هم که شده حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری خواهند گرفت.» سردار محبی هدف از این نامه را بیان واقعیت‌ها برای مردم امریکا دانست و تأکید کرد که این اقدام یک جریان‌سازی رسانه‌ای نیست بلکه گفت‌وگویی تفصیلی و منطقی با افکار عمومی امریکاست.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز گذشته در نشست خبری با رسانه‌ها درباره نامه سپاه خطاب به مردم امریکا اظهار کرد: «این یک جریان‌سازی رسانه‌ای و پروپاگاندای تبلیغاتی نیست. این نامه یک نامه واقعی دلسوزانه و یک متن تفصیلی و گفت‌وگوی منطقی با مردم امریکاست.» وی با اشاره به گستردگی رسانه‌های امریکا گفت: «دولت امریکا با ۲۰۰ شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای و صد شبکه رادیویی هر ساعت دارد حرفش را با مردم ایران می‌زند ولی ما رسانه رایجی در امریکا نداریم.»

سخنگوی سپاه با اشاره به موقعیت جغرافیایی امریکا و برخورداری این کشور از اقیانوس‌ها و همسایگان غیرتهدیدکننده، درباره هزینه‌های نظامی این کشور گفت: «وجود ۸۰۰ پایگاه نظامی در دنیا و هزینه سالانه ۱۱۰۰ میلیارد دلاری برای ارتش امریکا چه توجیهی جز پر کردن جیب شرکت‌های تسلیحاتی دارد؟» محبی با مقایسه بودجه نیرو‌های مسلح ایران، افغانستان و یمن با امریکا اظهار کرد: «بودجه سالانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران یک درصد بودجه دفاعی ارتش امریکاست» با وجود این تفاوت، ایران در جنگ پیروز شده و امریکا در افغانستان و یمن نیز با شکست و عقب‌نشینی مواجه شده است. محبی با اشاره به منابع انسانی و طبیعی امریکا گفت: «با این منابع عظیم و سرشار انسانی و مادی می‌توانید بدون تجاوز به کشور‌های دیگر مرفه‌ترین کشور باشید؛ پس چرا ۳۹ میلیون نفر زیر خط فقر و میلیون‌ها بی‌خانمان دارید؟ چرا نظام بهداشتی جامعی ندارید؟ چرا امنیت درستی در شهرهایتان ندارید؟» وی همچنین گفت: «سودجویی برای حاکمان امریکا و شرکای صهیونیستی آنان اولویت دارد.» محبی افزود: جوانان امریکا باید بپرسند چرا اولویت سردمداران کشورشان مردم امریکا نیستند. مگر رئیس‌جمهور امریکا در تبلیغات انتخاباتی خود شعار «اول امریکا» را مطرح نکرد؟ پس چرا امروز مردم امریکا در اولویت نیستند و اسرائیل در اولویت قرار گرفته است؟ ما در نامه به این پرسش‌ها پرداخته‌ایم.

اساس حکمرانان امریکا بر دروغ استوار است

سخنگوی سپاه با اشاره به جنگ‌های امریکا در عراق و افغانستان گفت: «مشکل اصلی امریکا این است که هیئت حاکمه آن دروغ‌های بسیاری به مردم خود گفته و اساس حکمرانی‌اش بر دروغ استوار شده است.» وی به حمله به عراق با ادعای وجود سلاح‌های غیرمتعارف و حمله به افغانستان پس از حوادث ۱۱ سپتامبر اشاره کرد و گفت این جنگ‌ها تلفات انسانی و خسارت‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. محبی ادعای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را «دروغ بزرگ قرن» خواند و با اشاره به برجام گفت: «اگر ایران واقعاً در پی سلاح هسته‌ای بود و امریکا می‌خواست مانع آن شود، چرا رئیس‌جمهور امریکا از برجام خارج شد؟» وی افزود: «برجام، به تعبیر خود آنان، مسیری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود. پس چرا آن را کنار گذاشتند؟»

مسئله امریکا سلاح هسته‌ای نیست

سخنگوی سپاه گفت: «مسئله آنان سلاح هسته‌ای نیست؛ مسئله، غارت ثروت ملت ایران، تجزیه کشور و بازگرداندن ایران به وضعیتی وابسته به خودشان است.» وی افزود که با وجود اعلام حرمت تولید سلاح هسته‌ای، موضوع سلاح هسته‌ای همچنان از سوی امریکا برجسته می‌شود. محبی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور امریکا درباره نابودی توان هسته‌ای ایران پرسید: «اگر چنین است، امریکا اکنون دنبال چیست؟ اکنون چرا دوباره مدعی است ایران چنین توانی دارد؟ ادعای آن روز دروغ بود یا ادعای امروز، یا هر دو؟ مردم امریکا باید از این تناقض‌ها آگاه شوند. مشکل اصلی این است که سردمداران امریکا با مردم خود صداقت ندارند و با متهم کردن کشور‌های دیگر می‌خواهند بر سرنوشت آنها مسلط شوند.» سخنگوی سپاه از مردم امریکا خواست نامه را بخوانند و گفت: «اگر کسی نامه را خواند و دلایل و مطالب آن برایش قانع‌کننده نبود یا درباره آنها تردید داشت، آماده‌ایم به پرسش‌هایش پاسخ دهیم.» وی همچنین اعلام کرد امکان بازدید از تنگه هرمز برای کسانی که خواهان مشاهده واقعیت‌ها از نزدیک هستند، وجود دارد.

مردم امریکا باید از واقعیت‌های جنگ مطلع شوند

سخنگوی سپاه درباره فلسفه نگارش این نامه هم تأکید کرد: «هدف ما تأثیرگذاری بر انتخابات امریکا نیست، اما آگاهی پیدا کردن مردم از حقایق به‌طور طبیعی می‌تواند اثرگذار باشد. هدف ما در واقع بیان واقعیت‌ها برای مردم امریکاست. ما احساس کردیم مردم امریکا از بسیاری از حقایق باخبر نیستند و اکنون زمان مناسبی است تا آنها در جریان واقعیت‌ها قرار بگیرند.» سخنگوی سپاه با بیان اینکه «ما برای دفاع از خودمان دائماً در حال طراحی سلاح‌های جدید، ارتقای تسلیحات فعلی و تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم»، افزود: «اگر درگیری‌ها شکل دیگری پیدا کند، ما نیز سلاح‌های جدیدی را به میدان خواهیم آورد.» سخنگوی سپاه تأکید کرد: «حتماً سناریو‌های دیگری نیز در دستور کار آنها قرار دارد، اما ما از سناریو‌های آنها بی‌اطلاع نیستیم و خودمان را برای آنها آماده کرده‌ایم.» وی در ادامه گفت: «امریکا هیچ راهی جز اذعان به شکست و خروج از منطقه ندارد و پایان این جنگ نیز با همین نتیجه رقم خواهد خورد.» محبی درباره انتخاب مردم امریکا به‌عنوان مخاطب نامه گفت: «ما مردم امریکا را مخاطب قرار دادیم، نه دولت امریکا، چراکه حقیقت و واقعیت را بیان می‌کنیم و این واقعیت‌ها به نفع هیئت حاکمه امریکا نیست.» سخنگوی سپاه درباره واکنش دولت امریکا گفت: «هیئت حاکمه امریکا با هر اقدامی که به‌دنبال روشنگری و بیان واقعیت‌ها باشد، مخالفت خواهد کرد» و به برخورد با برخی رسانه‌ها و خبرنگاران در امریکا اشاره کرد. محبی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «ما قطعاً در مقابل محاصره امریکا، در هر شکل و صورتی، بیکار و بی‌تفاوت نیستیم» و افزود: «امریکا هرگز نمی‌تواند مراودات ما با همسایگانمان را مسدود کند.» وی با اشاره به همسایگی ایران با ۱۵ کشور، بر تداوم روابط اقتصادی، تجاری، دینی و فرهنگی با همسایگان تأکید کرد.

امریکا برای منطقه امنیتی ایجاد نکرد

سخنگوی سپاه اظهار کرد: «به نظر من خود همسایه‌ها متوجه شده‌اند که پایگاه‌های امریکا برای آنها امنیت ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب ناامنی می‌شود.» وی افزود که این پایگاه‌ها به گفته او نه‌تنها امنیت منطقه را تأمین نکرده‌اند، بلکه خود به عوامل ناامنی تبدیل شده‌اند. محبی در پایان با اشاره به سازوکار‌های منطقه‌ای گفت: «اقدام برای پیمان منطقه‌ای مکه که میان عربستان، پاکستان و ترکیه شکل گرفت، گامی برای تأمین امنیت منطقه توسط خود کشور‌های منطقه و کوتاه کردن و قطع کردن پای بیگانگان است.»



نمای نزدیک

مردم شریف امریکا!

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به مردم امریکا که آنها را «شریف» توصیف کرده، اعلام کرد: «حساب خودتان را از اشغالگران فلسطین که خواه‌ناخواه باید آنجا را ترک کنند و به کشورهایشان بازگردند، جدا کنید. ما می‌توانیم همزیستی مسالمت‌آمیزی با یکدیگر داشته باشیم.» در این نامه آمده است: «دولت یاغی، کودک‌کش، شهوتران و بی‌خرد را کنار بگذارید، امور خود را به جای اراذل به اندیشمندان بسپارید و به آنها یادآوری کنید که دنیا عوض شده است. مردم جهان بیدار شده‌اند و دوره غارت ثروت ملت‌ها با زور سرنیزه به پایان رسیده است. این قرن، قرن غلبه اراده ملت‌هاست. ادامه این مسیر ضدانسانی، سرنوشت دردناکی را برای امریکا رقم خواهد زد؛ چراکه روز مظلوم علیه ظالم، از روز ظالم علیه مظلوم بسیار سخت‌تر خواهد بود.» در بخش دیگری از این نامه آمده است: «هفت ماه پیش، ارتش متجاوز ایالات متحده امریکا با نقض قوانین بین‌المللی و در جنایتی جنگی، با حمله به دبستان شجره طیبه میناب و کشتار ۱۹۸ کودک دانش‌آموز و همزمان حمله به دفتر کار امام سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، و به شهادت رساندن معظم‌له و خانواده ایشان، از جمله نوه ۱۴ماهه ایشان، جنگی را علیه ایران آغاز کرد که طی آن تاکنون بیش از ۳۶۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، از جمله ۴۰۰ کودک به شهادت رسیده‌اند و ۸ دانشگاه، ۳ بیمارستان و ۸ مدرسه بمباران شده است.» سپاه در ادامه این نامه افزوده است: «با وجود ناجوانمردی‌ها و جنایات بی‌سابقه در این جنگ، امریکا و اسرائیل به سختی شکست خوردند و انقلاب اسلامی به پیروزی قاطع دست یافت.» در ادامه این نامه تأکید شده است: «در تاریخ جنگ‌های بی‌پایان امریکا، حقیقت نخستین قربانی و مردم امریکا قربانی همیشگی این جنگ‌ها بوده‌اند. هزینه این جنگ‌ها را مالیات‌دهندگان امریکایی می‌پردازند؛ پس حق دارند از حقایقی که از آنها پنهان نگه داشته می‌شود، اطلاع یابند.» سپاه پاسداران در ادامه پرسش‌هایی را خطاب به مردم امریکا مطرح کرده و آورده است: «چرا ایران پیروز شد و ارتش امریکا با بودجه سالانه صد برابر نیرو‌های مسلح ایران و با سلاح و تجهیزاتی صد‌ها برابر، در جنگ با جمهوری اسلامی شکست خورد؟ آیا ایرانیان با مردم امریکا دشمنی دارند؟ اگر نه، پس چرا مردم ایران شعار مرگ بر امریکا سر می‌دهند؟ آیا ادعای دولت امریکا درباره تروریست بودن سپاه صحیح است؟ چرا تلاش‌های گسترده ۴۸ ساله رژیم امریکا برای بازگرداندن سلطه بر مردم ایران، دائماً شکست می‌خورد؟ سپاه پاسداران همچنین به مخاطبان امریکایی تأکید کرده است: «این‌ها مسائلی هستند که می‌خواهیم در این نامه صمیمانه با شما در میان بگذاریم. اگر در صداقت ما تردید کردید، می‌توانید با یک سفر کوتاه به هر جای ایران که دوست دارید، حتی تنگه هرمز، بیایید و صحت اظهارات ما را شخصاً بیازمایید.»