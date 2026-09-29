کد خبر: 1382063
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۴
ورزش » ساير

شوک به بارسلونا با مصدومیت رافینیا

2 کاپیتان بارسلونا در دیدار تیم ملی فوتبال برزیل برابر استرالیا تعویض شد تا حسابی هواداران این تیم را نگران کند.

جوان آنلاین: رافینیا، ستاره برزیلی، در جریان دیدار تیم ملی کشورش برابر استرالیا دچار درد عضلانی شد و در ابتدای نیمه دوم زمین را ترک کرد.

به گزارش ایسنا، این اتفاق برای باشگاه کاتالانی که از احتمال مصدومیت ستاره خود در دوران تعطیلات بازی‌های ملی نگران بود، ضربه‌ای نگران‌کننده محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش شبکه برزیلی «گلوبو»، رافینیا احساس ناراحتی خفیفی در ران پای راست خود داشت و به همین دلیل کارلو آنچلوتی، سرمربی برزیل، در آغاز نیمه دوم او را با اندریک تعویض کرد.

خروج رافینیا در شرایطی حساس برای بارسلونا اتفاق افتاد؛ چرا که وضعیت بدنی این بازیکن حتی پیش از آغاز تعطیلات بازی‌های ملی نیز در باشگاه مورد توجه قرار داشت.

روزنامه «مارکا» چند روز پیش گزارش داده بود که بارسلونا به دلیل عملکرد فوق‌العاده رافینیا در این فصل، توجه ویژه‌ای به شرایط او دارد. علاوه بر این، برنامه فشرده بازی‌های تیم ملی برزیل از جمله مسابقات در استرالیا و هند، و سفر‌های طولانی و خستگی ناشی از آن نیز نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود.

این روزنامه هم‌چنین نوشته بود که رافینیا در دوره‌های قبلی بازی‌های ملی با مشکلات بدنی به بارسلونا بازگشته و همین مساله باعث شده باشگاه نسبت به دعوت اخیر او با نگرانی بیش‌تری برخورد کند.

این نگرانی‌ها نیز بی‌دلیل نبود. گزارشگر‌های برزیلی پیش از تعطیلات بازی‌های ملی اعلام کرده بودند که رافینیا در دو اردوی قبلی تیم ملی با مصدومیت مواجه شده است.

در ماه مارس گذشته، ستاره بارسلونا در دیدار برزیل و فرانسه دچار مصدومیت عضلانی شد و مجبور شد اردوی تیم ملی را ترک کرده و به بارسلونا بازگردد. این مصدومیت باعث شد او حدود پنج هفته از میادین دور باشد.

رافینیا هم‌چنین در جام جهانی اخیر و در دیدار برزیل مقابل هاییتی، از ناحیه پشت ران راست آسیب دید و این مصدومیت باعث شد دو بازی تیم ملی را از دست بدهد. سایت «GE» وابسته به شبکه گلوبو در آن زمان اعلام کرد که آزمایش‌های پزشکی، وجود مصدومیت عضلانی در ران راست او را تأیید کرده است. این رسانه هم‌چنین اشاره کرده بود که رافینیا پیش از آن نیز چندین بار از ناحیه مشابه دچار مشکل شده بود.

تشخیص اولیه

در حال حاضر هنوز تشخیص پزشکی نهایی درباره نوع مصدومیت رافینیا و مدت دوری او اعلام نشده است. گلوبو شرایط او را فعلاً تنها به عنوان ناراحتی خفیف در ران راست توصیف کرده است.

حساسیت این موضوع زمانی بیش‌تر می‌شود که بدانیم رافینیا فصل را به شکلی استثنایی آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده پیش از تعطیلات بازی‌های ملی، او در هشت بازی نخست خود برای بارسلونا ۱۴ گل به ثمر رسانده و به یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بازیکنان تیم تبدیل شده است.

هانسی فلیک نیز پیش از آغاز تعطیلات بازی‌های ملی اعتراف کرده بود که جدایی بازیکنان بارسلونا برای پیوستن به تیم‌های ملی، او را نگران می‌کند. او گفته بود هر بار که بازیکنانش راهی تیم‌های ملی می‌شوند، نگران وضعیت آنهاست، اما تلاش می‌کند با مثبت‌اندیشی و اعتماد به کادر فنی تیم‌های ملی با این شرایط برخورد کند.

اکنون بارسلونا منتظر نتایج معاینات پزشکی رافینیا است تا مشخص شود این اتفاق تنها یک ناراحتی موقتی بوده یا این که او بار دیگر دچار مصدومیت عضلانی شده است؛ مصدومیتی که می‌تواند حضورش در ترکیب بارسلونا پس از پایان تعطیلات بازی‌های ملی را تهدید کند.

برچسب ها: بارسلونا ، رافینیا ، مصدوم
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