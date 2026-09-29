ممنوعیت واردات انواع کالا‌های کانادایی به آمریکا، از جمله بسیاری از نوشیدنی‌های الکلی و محصولات لبنی، روز سه‌شنبه اجرایی شد.

جوان آنلاین: کاخ سفید روز سه‌شنبه واردات برخی وسایل نقلیه، محصولات لبنی و نوشیدنی‌های الکلی کانادایی را ممنوع کرد. مقامات آمریکایی در خصوص چشم‌انداز دستیابی به یک توافق تجاری، سیگنال‌های متناقضی ارسال می‌کنند.

به گزارش ایسنا، فهرست طولانی کالا‌های مشمول این ممنوعیت شامل موتورسیکلت‌ها و موتورگازی‌هایی با پیشرانه بنزینی بیش از ۸۰۰ سی‌سی، محصولات آب‌پنیر و ملاس، و طیف وسیعی از نوشیدنی‌های الکلی می‌شود.

برآورد موسسه «امریکن اکشن فوروم» نشان می‌دهد که ارزش کل این محصولات وارداتی از کانادا، حدود ۱۹.۹ میلیارد دلار است.

این ممنوعیت واردات که اوایل ماه جاری توسط دولت ترامپ اعلام شد، جدیدترین اقدام در جریان جنگ لفظی و وضع تعرفه‌های تلافی‌جویانه میان آمریکا و کانادا به شمار می‌رود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اظهار کرد انتظار دارد طی هفته‌های آینده به توافقی «منصفانه» با کانادا دست یابد، اما همچنان لحنی تهاجمی در پیش گرفت.

ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید گفت: «آن‌ها از ما سوءاستفاده می‌کنند و خود را محق می‌دانند. آنها هیچ چیزی ندارند که ما به آن نیاز داشته باشیم.» او افزود: «فکر می‌کنم آنچه رخ خواهد داد این است که طی سه تا چهار هفته آینده، آنها نزد ما خواهند آمد و خواهند گفت: «ما همه تعرفه‌ها را حذف می‌کنیم. ما در همه زمینه‌ها پیروز خواهیم شد.»

با این حال، اظهارات مقامات حاکی از آن است که پیشرفت چندانی در مسیر دستیابی به توافق حاصل نشده است.

جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، روز جمعه به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت که هیچ عجله‌ای از جانب ما برای انعقاد توافق وجود ندارد و خاطرنشان کرد آمریکا همچنان حجم قابل‌توجهی از مبادلات تجاری دیگر را با کانادا دارد.

گریر گفت: «ما همچنان آنچه را که نیاز داریم — از جمله نفت، گاز، پتاس و تمام این موارد — از آنها دریافت می‌کنیم. بنابراین، همچنان روابط تجاری قوی و گسترده‌ای میان دو کشور برقرار است.» «ما منتظر تماس تلفنی نمانده‌ایم»

دومینیک لبلان، وزیر تجارت کانادا، روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: آمریکا در حال اعمال تعرفه‌های غیرقانونی و غیرموجه بر بخش‌هایی از اقتصاد کانادا است که مشکلات و فشار‌های قابل‌توجهی را برای کسب‌وکار‌ها و کارگران در سراسر کشور ایجاد می‌کند.

لبلان گفت که دو کشور در حال گفت‌و‌گو برای یافتن جایگزینی برای شرایط فعلی هستند، اما کانادا توافقی را که به ضرر این کشور باشد، امضا نخواهد کرد.

دولت کانادا از زمان اعلام ممنوعیت واردات محصولات لبنی و الکلی در ۹ سپتامبر، اقدام تلافی‌جویانه جدیدی را رونمایی نکرده است.

در همین حال، با تیره شدن روابط با آمریکا، کانادا در ماه جاری تلاش‌هایی را برای تقویت پیوند‌ها با اتحادیه اروپا آغاز کرده است؛ چنان‌که نخست‌وزیر کانادا در سخنرانی اخیر خود اشاره کرد که کاخ سفید از سیاست‌های اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار و اجبار بر سایر کشور‌ها استفاده می‌کند.

کانادا تعرفه‌هایی بین ۱۵ تا ۵۰ درصد بر طیف وسیعی از کالا‌های آمریکایی به ارزش ۲۷.۶ میلیارد دلار کانادا اعمال کرده است؛ کالا‌هایی که شامل فولاد، محصولات لبنی، تجهیزات کشاورزی، کاغذ، لوازم خانگی، مبلمان، پوشاک و لوازم الکترونیکی می‌شوند.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، کانادا اعلام کرد که این اقدام، پاسخی معادل و متناسب (دلار در برابر دلار) به تعرفه‌های ۵۰ درصدی واشنگتن بر کالا‌هایی نظیر سیمان، شراب، چوب هاکی و اقلام دیگر بوده که در ماه اوت اعمال شده بود.

این اقدامات بخش نسبتا کوچکی از تجارت سالانه ۷۱۵.۵ میلیارد دلاری کالا میان دو کشور را هدف قرار داده است، اما انتظار می‌رود که تشدید تنش‌ها یا تداوم بن‌بست موجود، تاثیر قابل‌توجهی بر صنایعی همچون فلزات و خودروسازی داشته و به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط در هر دو کشور آسیب برساند.

بانک مرکزی کانادا در ماه جاری هشدار داد که تعرفه‌های جدید، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را با عدم قطعیت بیشتری مواجه کرده و ریسک افزایش تورم را بالا برده است.