هشدار مدودف نسبت به رسیدن خطر وقوع جنگ جهانی به بالاترین سطح

جوان آنلاین: دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه و رئیس‌جمهور سابق این کشور، امروز (سه‌شنبه) در پستی در کانال تلگرامی خود با اشاره به سالگرد تولد سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر اسبق ایتالیا، که امروز ۹۰ ساله می‌شد، نوشت: «برلوسکونی احتمالاً فرشته نبود، اما خیر ایتالیا را می‌خواست و جایگاه روسیه در جهان را درک می‌کرد.»

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه با درگذشت برلوسکونی در سال ۲۰۲۲، دوران سیاستمداران قدرتمند اروپایی به پایان رسید، افزود: «به‌جای آنها، سیاستمداران کوته‌بین و کینه‌توز روس‌هراسی روی کار آمدند که همه تلاش خود را برای کشاندن اروپا به جنگ با روسیه به کار می‌گیرند.»

مدودف در ادامه تأکید کرد: «در چنین شرایطی، احتمال فرو بردن جهان در یک جنگ جدید، بالاترین میزان از سال ۱۹۴۵ (پایان جنگ جهانی دوم) تاکنون است.»

این مقام روس که در پستی در تلگرام این اظهارات را مطرح کرد، پیش‌تر نیز بار‌ها نسبت به پیامد‌های سیاست‌های خصمانه غرب علیه مسکو هشدار داده بود.