جوان آنلاین: رقابتهای وزنهبرداری دسته ۱۱۰+ کیلوگرم مردان در بازیهای آسیایی امروز (سهشنبه ۷ مهر) برگزار شد و علی داوودی قهرمان شد.
به گزارش ایسنا، داوودی در یک ضرب در هر سه حرکت موفق بود. او ابتدا وزنه ۱۹۷ کیلوگرمی را بالای سر برد. در دومین و سومین حرکت نیز وزنههای ۲۰۲ و ۲۰۶ کیلوگرمی را مهار کرد.
او در دو ضرب نیز در حرکت اول وزنه ۲۴۲ کیلوگرمی را مهار کرد. او در حرکت دوم وزنه ۲۶۰ کیلوگرم را بالا برد که در ابتدا مورد قبول واقع نشد اما بعد با ویدئو چک مورد قبول واقع شد تا مدال طلا به علی داوودی برسد.
اما داوودی در رقابت برای مدال طلا رقابت سختی با علی عمار عراقی داشت چرا که وزنهبردار عراقی در یک ضرب ۱۷ کیلو از داوودی جلو افتاده بود و با وزنه ۲۱۹ کیلوگرم رکورد جهان را شکسته بود.
اما این وزنهبردار عراقی در حرکت سوم دوضرب خود از وزنه زدن جا ماند. او که تصور میکرد نوبت او نیست، در سالن گرم نشسته بود و در ۱۰ ثانیه آخر متوجه شد که باید وزنه بزند در نتیجه دوان دوان روی تخته آمد اما فرصت نکرد وزنه بزند تا داوودی با رکورد ۲۶۰ کیلوگرم قهرمان بازیهای آسیایی شود.