آخرین وضعیت مذاکره افشین قطبی با فدراسیون فوتبال

جوان آنلاین: مهدی حاجی باقری مدیر برنامه افشین قطبی درباره آخرین وضعیت مذاکره قطبی با فدراسیون فوتبال برای حضور در تیم فوتبال امید گفت: فعلاً در حال مذاکره با فدراسیون هستیم. شروطی وجود دارد که در حال گفت‌وگو بر سر آن هستیم و در صورت توافق تا فردا این انتقال نهایی خواهد شد.

وی درباره اینکه قطبی قرار است در نهایت با چه سمتی در تیم فوتبال امید حضور داشته باشد، گفت: طبق مذاکراتی که انجام شده افشین قطبی قرار است به‌عنوان مدیر فنی تیم‌های پایه و سرمربی تیم امید فعالیت کند.

«مذاکرات بر سر چه موضوعاتی است و آیا اختلافی وجود دارد»؟ مدیر برنامه قطبی در پاسخ به این سوال گفت: اختلافی وجود ندارد ولی باید بر سر برخی چیزها توافق شود. هم فدراسیون فوتبال و هم افشین قطبی شرایطی را مدنظر دارند که باید بر سر آنها مذاکره شود. در صورت توافق به زودی همه چیز نهایی خواهد شد.