پیروزی سخت والیبال ایران مقابل اندونزی

جوان آنلاین: در دهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف اندونزی رفت و با نتیجه . شاگردان پیاتزا پیش از این در دو دیدار قبلی خود مقابل قرقیزستان و تایلند هم پیروز میدان شده بود و با سه پیروزی مقابل اندونزی به مرحله حذفی صعود کردند.

شاگردان روبرتو پیاتزا در ست اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را واگذار کردند، اما در سه ست بعدی کام‌بک زدند و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۷ بر ۱۵ سومین حریف خود را از پیش رو برداشتند تا به عنوان صدرنشین گروه دوم با سه برد و هشت امتیاز راهی مرحله یک چهارم نهایی شوند.

علی حاجی پور، پوریا حسین خانزاده، محمد ولی زاده، عرشیا به نژاد، مرتضی شریفی، یوسف کاظمی و حسین حاجی کلاته (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

امین اسماعیل نژاد (کاپیتان)، سید عیسی ناصری، علی حق پرست، ایلشن داوودی پور و مبین نصری دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در بازی های آسیایی ناگویا هستند.

دو تیم ملی والیبال ایران و اندونزی امروز در هشتمین دیدار تاریخ خود به مصاف یکدیگر رفتند که هفتمین برد تیم ایران به دست آمد و تنها در سال ۲۰۱۷ و در قهرمانی مردان آسیا مردان والیبال ایران نتیجه را به این تیم واگذار کرده است.

روبرتو پیاتزا (سرمربی)، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور) و حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ هستند.

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا روز پنج شنبه نهم مهرماه پیگیری خواهد شد که برنامه آن متعاقبا اعلام می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران در سه دوره گذشته بازی‌های آسیایی (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) به مدال طلا و قهرمانی دست یافته است. سه مدال نقره و یک مقام سومی از دیگر افتخارات والیبال مردان ایران در این بازی‌ها است.