نهمین طلای کاروان ایران ضرب شد؛ بریمانلو بر قله آسیا

جوان آنلاین: امروز سه‌شنبه در روز سوم و پایانی رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا، سه نماینده ایران به مصاف حریفان رفتند که مریم پیمانی با شکست در دور نخست حذف شد تا دو نماینده دیگر کشورمان به کار ادامه دهند.

به گزارش ایرنا، در سنگین وزن بانوان، فاطمه برمکی که امید زیادی به مدال طلای او می‌رفت، پس از استراحت در دور نخست، برابر یاچونگ یان از چین تایپه در مرحله یک‌چهارم نهایی به برتری رسید و با صعود به مرحله نیمه‌نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد. برمکی در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف شی لیو لی‌لینگ، دیگر نماینده چین تایپه رفت و در این مبارزه عملکرد خوبی نداشت و شکست خورد تا با مدال برنز به کارش پایان دهد.

در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم مردان، مجید وحیدبریمانلو برابر حریفانی از قرقیزستان و افغانستان به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد تا برنزش قطعی شود. نماینده شایسته ایران در نیمه‌نهایی مقابل کوبانیچ‌بک آیبک اولو از قرقیزستان قرار گرفت و از سد این رقیب گذشت و جواز حضور در فینال را کسب کرد.

بریمانلو در فینال برابر یاسین بوبو کولانوف از تاجیکستان به برتری رسید تا تنها طلای کوراش و نهمین نشان زرین کاروان ورزشی ایران در این رویداد را رقم بزند.

با این اوصاف تیم ۶ نفره کوراش ایران با کسب یک طلا، یک نقره و یک برنز به کار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا پایان داد.