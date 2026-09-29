کد خبر: 1381996
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳
ورزش » ساير
بازی‌های آسیایی ناگویا؛

نهمین طلای کاروان ایران ضرب شد؛ بریمانلو بر قله آسیا

ناگویا نماینده شایسته وزن منهای ۶۶ کیلوگرم تیم ملی کوراش مردان ایران به مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا دست یافت.

جوان آنلاین: امروز سه‌شنبه در روز سوم و پایانی رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا، سه نماینده ایران به مصاف حریفان رفتند که مریم پیمانی با شکست در دور نخست حذف شد تا دو نماینده دیگر کشورمان به کار ادامه دهند.

به گزارش ایرنا، در سنگین وزن بانوان، فاطمه برمکی که امید زیادی به مدال طلای او می‌رفت، پس از استراحت در دور نخست، برابر یاچونگ یان از چین تایپه در مرحله یک‌چهارم نهایی به برتری رسید و با صعود به مرحله نیمه‌نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد. برمکی در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف شی لیو لی‌لینگ، دیگر نماینده چین تایپه رفت و در این مبارزه عملکرد خوبی نداشت و شکست خورد تا با مدال برنز به کارش پایان دهد.

در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم مردان، مجید وحیدبریمانلو برابر حریفانی از قرقیزستان و افغانستان به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد تا برنزش قطعی شود. نماینده شایسته ایران در نیمه‌نهایی مقابل کوبانیچ‌بک آیبک اولو از قرقیزستان قرار گرفت و از سد این رقیب گذشت و جواز حضور در فینال را کسب کرد.

بریمانلو در فینال برابر یاسین بوبو کولانوف از تاجیکستان به برتری رسید تا تنها طلای کوراش و نهمین نشان زرین کاروان ورزشی ایران در این رویداد را رقم بزند.

با این اوصاف تیم ۶ نفره کوراش ایران با کسب یک طلا، یک نقره و یک برنز به کار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا پایان داد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ناگویا ، مدال طلا ، تیم ملی کوراش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

بدون شرح

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

پول حقیقی به بورس برگشت

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

قتل شوهر با سیانور

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

تسلیم‌بشو نیستیم

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار