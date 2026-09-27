کد خبر: 1381688
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۷
اقتصاد » اخبار کلی

نرخ وام مسکن در آمریکا از ۷ درصد عبور کرد

3 نرخ وام مسکن در آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران از ۷ درصد عبور کرد و فشار را بر خریداران مسکن افزایش داد.

جوان آنلاین: به نقل از بلومبرگ؛ در حالی که پیش‌بینی می‌شد سال ۲۰۲۶ برای خریداران مسکن در آمریکا، که طی سال‌های اخیر زیر فشار نرخ‌های بالای وام و قیمت‌های سنگین خانه قرار داشته‌اند، با کاهش فشار‌ها همراه باشد؛ اما تحولات جدید، از جمله جنگ علیه ایران و افزایش نگرانی‌ها درباره تشدید تورم، این امید را کمرنگ کرده است.

به گزارش تسنیم، نرخ وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت در آمریکا پس از پنج هفته افزایش متوالی، در ماه سپتامبر از مرز ۷ درصد عبور کرد؛ سطحی که از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون سابقه نداشته است. این افزایش در شرایطی رخ می‌دهد که بازار مسکن آمریکا پیش از این نیز با ضعف تقاضا و کاهش توان خرید خانوار‌ها مواجه بوده و عبور نرخ وام از ۷ درصد می‌تواند فشار بیشتری بر خریداران وارد کند.

افزایش نرخ وام به معنای بالا رفتن هزینه تأمین مالی برای خانوار‌هایی است که قصد خرید خانه دارند و می‌تواند بسیاری از متقاضیان را به تعویق انداختن خرید یا خروج از بازار وادار کند. در همین حال، نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره تورم، چشم‌انداز کاهش سریع نرخ‌های بهره وام مسکن را نیز با ابهام بیشتری مواجه کرده است.

برچسب ها: وام مسکن ، آمریکا ، جنگ ایران
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