سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل نه‌تنها اهداف او را محقق نکرد، بلکه هزینه‌های سیاسی قابل‌توجهی نیز برای نتانیاهو به همراه داشت که در عرصه داخلی و بین‌المللی خود را نشان داده‌اند. انتقاد سازمان ملل از نمایش پیجر توسط نتانیاهو برای توجیه کشتار لبنانی‌ها، بازتابی از مخالفت‌های بین‌المللی با سیاست‌های او به شمار می‌رود. همزمان، نتایج نظرسنجی‌ها در سرزمین‌های اشغالی نیز از ریزش آرای اردوگاه نتانیاهو حکایت دارد، نشانه‌ای که بیانگر دشواری او در جلب رضایت افکارعمومی داخلی است.

هرچند بنیامین نتانیاهو، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کرد اقدامات و سیاست‌های سال‌های اخیر خود را توجیه کند، اما سخنان و اقدامات او با انتقاد‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد، انتقاد‌هایی که حتی چند روز پس از این سخنرانی همچنان ادامه دارد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز شنبه به اقدام نتانیاهو در نمایش دستگاه پیجر در مجمع عمومی این سازمان واکنش نشان داد. به گزارش عربی ۲۱، استفان دوجاریک، در پاسخ به سؤالی مبنی بر استفاده نتانیاهو از دستگاه پیجر برای اشاره به عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه حزب‌الله لبنان گفت: «ما نمی‌توانیم آزادی بیان سران را محدود کنیم، اما امیدواریم تمام کسانی که در سازمان ملل سخنرانی می‌کنند به جدیت و قداست این مکان احترام بگذارند». نتانیاهو روز پنج شنبه در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با نمایش دستگاه پیجر گفت که اسرائیل با این دستگاه‌های بمب‌گذاری شده، صد‌ها نفر از نیرو‌های حزب‌الله و شهروندان لبنان را ترور و یا نقص عضو کرد. وی با افتخار از این عملیات تروریستی وحشیانه علیه مردم لبنان یاد کرد.

نظرسنجی‌ها علیه نتانیاهو

بخش ناخوشایند ماجرا برای نتانیاهو زمانی رقم خورد که تحولات سیاسی در داخل سرزمین‌های اشغالی نیز برخلاف انتظار او پیش رفت. در این رابطه، نظرسنجی معاریو نشان داد که ائتلاف نتانیاهو حتی پس از سخنرانی در مجمع عمومی با ریزش آرا مواجه شده و رأی مخالفان وی در حال افزایش است. براساس این نظرسنجی، ائتلاف نتانیاهو یک کرسی از دست داده است و اکنون با کسب ۴۹ کرسی، دست‌کم به ۱۲ کرسی برای پیروزی نیاز دارد؛ جبران این فاصله و افزایش ۲۵درصدی آرای ائتلاف حاکم، آنقدر سخت است که دور از ذهن جلوه می‌کند. به نسبت نظرسنجی‌های گذشته، تعداد کرسی‌های حزب لیکود به رهبری نتانیاهو تغییر نکرده است، اما احزاب حریدی هم‌پیمان او، هر کدام یک کرسی از دست داده‌اند.

نتانیاهو تلاش کرد با این سخنرانی، در آستانه انتخابات پارلمانی بخشی از جامعه اسرائیل را حول روایت «امنیت» با خود همراه کرده و موقعیت سیاسی‌اش را تقویت کند، اما این تلاش، دست‌کم بر اساس واکنش‌های داخلی نتوانست معادلات سیاسی را به سود او تغییر دهد. نتانیاهو سعی دارد این‌گونه القا کند که جنایت‌های او در سال‌های اخیر، با هدف دفاع از امنیت شهرک‌نشینان بوده است و در آستانه انتخابات نیز انتظار همراهی از سوی صهیونیست‌ها دارد، اما منتقدان معتقدند که این اقدامات تنش‌زا بیشتر امنیت صهیونیست‌ها را به خطر انداخته است و به همین دلیل شهروندان اسرائیلی به سمت احزاب رقیب نتانیاهو گرایش پیدا کرده‌اند، روندی که می‌تواند موقعیت ائتلاف حاکم را تحت تأثیر قرار دهد. نتانیاهو درصدد است به هر شکل ممکن، این بار هم اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند و برای مدتی بیشتر در قدرت بماند، اما به نظر می‌رسد این بار شانس کمتری برای حفظ سمت نخست‌وزیری داشته باشد. چنین اتفاقی می‌تواند پایانی بر دوران سیاسی او باشد و در صورت شکست حزب لیکود، پرونده‌های فساد او نیز بار دیگر به جریان خواهد افتاد، پرونده‌هایی که می‌تواند برای نتانیاهو به محکومیت و حتی حبس طولانی‌مدت منجر شود.