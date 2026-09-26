جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال روز شنبه نوشت: ایالات متحده تلاش‌های خود را برای اعمال تحریم بیشتر علیه ایران در راستای شبکه‌های بانکی و هوانوردی بین‌المللی تشدید کرده است.

به گزارش ایسنا، این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: یکی از مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا در سفر‌هایی محرمانه از کشور‌های مختلف خواسته تا پرواز‌های خود به ایران را متوقف کرده و بانک‌های ایرانی را تحریم کنند.

وال استریت ژورنال افزود: مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا با نمایندگانی از بیش از ۵۰ کشور دیدار کرده‌اند تا تحریم‌ها علیه ایران به‌خصوص در حوزه هوانوردی را افزایش دهند.

به‌رغم تلاش‌های آمریکا که ناشی از شکست در جریان جنگ علیه ایران است، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران در سخنرانی هفته گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که ایران در برابر فشار ایستادگی خواهد کرد.

وی افزود: مقاومت مردم ایران در برابر تحریم‌ها افزایش خواهد یافت و ما هرگز سر خم نخواهیم کرد و زانو نخواهیم زد.